Dnes Doodle s hrdostí představuje nejnovější nástroj pro firmy v naší rodině: Doodle 1:1! Doodle vždy patřil mezi nejlepší způsoby, jak plánovat schůzky se skupinami, a nyní představujeme dokonalé řešení pro sjednávání schůzek jeden na jednoho. Zarezervuj si schůzku do svého kalendáře ve dvou krocích!
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Zpracovali jsme návrhy a zpětnou vazbu z našeho beta spuštění, abychom ti mohli nabídnout spoustu skvělých nových funkcí, stejně jako novou technologii dynamických e-mailů od Gmailu.
Co je tedy nového a jak to funguje?
S Doodle 1:1 to můžeš mít jednoduché
S radostí oznamujeme, že na Doodle 1:1 jsou nyní k dispozici skvělé nové funkce. Když klikneš na tři tečky u jakékoli pozvánky na svém ovládacím panelu, uvidíš možnosti její úpravy, archivace a duplikace. Právě tyto funkce si nejčastěji přáli naši beta uživatelé.
Díky funkci duplikování můžeš poslat stejnou pozvánku více lidem. Nyní si můžeš naplánovat sérii individuálních schůzek s různými lidmi, ať už jsou to klienti, kolegové nebo studenti. Pokud si někdo z tvé pozvánky vybere termín, ostatním pozvaným ho jednoduše nezobrazíme. O plánování se postaráme my, abys mohl pokračovat ve svém dni.
S radostí také oznamujeme nové flexibilní rozhraní kalendáře s názvem Click2Create. Při vytváření pozvánky můžeš kliknout kamkoli v kalendáři a vytvořit tak časový slot. Vyber více časových úseků a nezapomeň nabídnout několik možností, aby si tvůj hosté mohli schůzku naplánovat.
Ušetři čas díky dynamickým e-mailům
To nejlepší jsme si samozřejmě nechali na konec: Doodle 1:1 nyní využívá novou technologii AMP for Email od Gmailu. Více o technických detailech zde, ale ve zkratce: tvoji pozvaní si mohou vybrat čas schůzky přímo z tvé e-mailové pozvánky. K účasti není třeba klikat na odkaz na webovou stránku! E-mailové pozvánky jsou zcela dynamické a automaticky se aktualizují o nové informace. Pokud už byl některý z tvých časových slotů vybrán, v e-mailové pozvánce se nezobrazí. Už žádné nudné statické e-maily, není to skvělé? Gmail zahájil zavádění technologie AMP 26. března, všichni by ji měli mít k dispozici do dvou týdnů od tohoto data.
S Doodle Premium ti nabízíme kompletní sadu nástrojů pro organizaci jakékoli akce nebo schůzky. S Doodle strávíš méně času plánováním a více času samotnou činností. Začni ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí.
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