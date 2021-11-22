Dnes s radostí oznamujeme uvedení nejlepšího řešení Doodle pro individuální schůzky, Doodle 1:1. Přidali jsme spoustu nových funkcí, na kterých jsme pracovali na základě vaší skvělé zpětné vazby z beta verze. Nejvýraznější novinkou je průlomová technologie AMP for Email od Gmailu, která umožňuje dynamické e-mailové pozvánky, díky nimž mají pozvaní vždy k dispozici aktuální informace.
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Než se pustíme do podrobností, můžeme říci, že na tuto novinku jsme čekali už dlouho. Doodle je jednou z prvních společností, které tuto technologii zavedly. Můžeš si dokonce poslechnout přednášku jednoho z našich vývojářů, Michaela, na konferenci AMP .
Co je AMP pro e-mail?
AMP je open-source projekt (a knihovna), jehož cílem je zajistit, aby se webové stránky uživatelům načítaly rychle. Je pravděpodobné, že jsi ho už viděl v akci, jen jsi o tom nevěděl, vzhledem k tomu, že tuto technologii již využívá více než 25 milionů domén. AMP for Email je projekt služby Gmail, jehož cílem je přenést AMP do e-mailů. To znamená, že vaše e-maily už nebudou statickými bloky HTML, které ve vaší doručené poště jen tak leží. Budou živé a automaticky aktualizované o nové informace. Gmail zásadně mění způsob fungování e-mailu a vzhledem k tomu, že e-mail byl jedinou částí webu, která od vynálezu internetu zůstala stejná, je to opravdu vzrušující. Měj na paměti, že Gmail zahájil zavádění AMP 26. března, takže všichni budou moci vidět dynamické e-maily dva týdny od tohoto data.
Co to znamená pro Doodle?
Díky technologii AMP pro e-mail nám umožnilo vytvořit s Doodle 1:1 poutavější a interaktivnější zážitky. Kdykoli pošleš pozvánku do Doodle 1:1, pozvaný bude moci s e-mailem pracovat přímo, aniž by musel používat odkaz, který otevře prohlížeč a přesměruje ho na náš web. To v konečném důsledku znamená, že odpadá nutnost používat různé aplikace, otravné přepínání mezi nimi a umožňuje vám to vyřídit více věcí přímo z vaší e-mailové schránky.
Komunikace probíhá oboustranně; pozvaní mohou hlasovat přímo z e-mailu, který jim pošleš, a tvůj e-mail se automaticky doplní o nové informace z Doodle. Pokud někdo vybere jednu z tvých možností a ty jsi pozvánky rozeslal více lidem, vybraná možnost se ostatním pozvaným nezobrazí. Pokud chcete v pozvánce na schůzku provést jakékoli další úpravy, tyto změny se automaticky promítnou i do pozvánek, které jste již odeslali.
AMP pro e-mail nám umožní prozkoumat další možnosti v oblasti plánování a zjednodušit ti život při organizování schůzek. Ozvi se nám a dej nám vědět, co si o tom myslíš! Vaše připomínky nám pomohou vyvinout další verzi Doodle 1:1.
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