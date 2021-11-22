Udělejme si virtuální hlasování. Máš pocit, že schůzky zabírají větší část tvého pracovního týdne než dříve? Pokud máš ruku ve vzduchu, asi tě to nepřekvapí. Zpráva časopisu Harvard Business Review odhalila, že manažeři absolvují více než dvojnásobek počtu schůzek než v 60. letech.
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Počet těchto schůzek se za poslední rok pravděpodobně jen zvýšil, protože většina z nás přešla na práci z domova, aby pomohla v boji proti COVID-19. Lze říci, že pro většinu lidí byla práce na dálku skvělá. Pomohla zlepšit například rovnováhu mezi prací a soukromým životem, snížit stres z dojíždění a zlepšit duševní pohodu. Výzkum technologické společnosti Barco dokonce zjistil, že 85 procent lidí si přeje kombinaci práce z domova a v kanceláři , až se svět vrátí k normálu.
To ale neznamená, že hybridní práce s sebou nepřináší výzvy. Jak zorganizovat setkání, když jsou někteří lidé doma a jiní v kanceláři? Zvýší hybridní práce počet schůzek a povede k nárůstu jevů, jako je vyhoření a únava ze Zoomu?
Nenechme si ale zkazit náladu, protože kvůli zodpovězení těchto otázek nemusíš obětovat výhody práce na dálku. Použití nástroje pro plánování schůzek, jako je Doodle, ti ušetří všechny administrativní starosti spojené s plánováním. To znamená, že máš více volného času, abys se mohl soustředit na důležité věci, jako je realizace projektů a trávení času s rodinou.
Abychom ti dokázali, že je to pravda – tady je našich deset nejlepších funkcí, o kterých jsi možná nevěděl a které ti mohou ušetřit spoustu času.
1. Rezervační stránka
Možnosti a výhody rezervační stránka opravdu nelze podceňovat.
Začněme od začátku. Rezervační stránka ti umožňuje nastavit si dostupnost, takže nemusíš posílat nekonečné e-maily klientům nebo kolegům, abys našel volný čas. Jakmile se rozhodneš, jaké časy si chceš vyhradit pro schůzky, stačí poslat odkaz na svůj kalendář a Doodle se postará o zbytek.
Jakmile bude schůzka potvrzena, aktualizujeme tvůj rozvrh a zašleme ti podrobnosti, abys na ni nezapomněl. Co dělá rezervační stránku ještě lepší, je to, že pokud ty nebo tvůj pozvaný budete muset změnit čas schůzky – tvůj rozvrh automaticky aktualizujeme. Už žádné zapomínání ani bloudění ve složitém rozvrhu.
2. 1:1s
Doodle 1:1 jsou skvělým způsobem, jak se s někým sejít, aniž bys musel trávit hodiny hledáním termínu, který by vyhovoval vám oběma.
V naší nedávné zprávě „State of Meetings“jsme zjistili, že kvůli COVID-19 přibývalo schůzek typu 1:1. Velkou roli v tom hrály konzultace o duševním zdraví. zpráva Akademie managementu uvádí, že zaměstnanci, kteří se cítí osamělí, nepodávají tak dobrý výkon jako ostatní. Pravidelný kontakt s někým v kanceláři, zejména pokud někdo žije sám, může pomoci tento stav včas rozpoznat a přijmout příslušná opatření. To by mohlo souviset s nárůstem počtu těchto schůzek.
Díky Doodle si můžeš vybrat, kolikrát se chcete sejít, zvolit místo (ať už virtuální, nebo osobně) a odeslat odkaz. Jakmile účastníci potvrdí, událost se přidá do tvého kalendáře.
Ještě lepší je, že se nemusíš bát, že by došlo k dvojímu rezervování. Pokud naplánuješ něco v jednom z časových úseků, které jsi navrhl, odstraníme ho z možností.
3. Ankety
Doodle je známý především tím, že pomáhá organizovat skupinové schůzky nebo provádět ankety. Ať už jde o schůzku s klienty nebo setkání týmu, ankety Doodle pomáhá odstranit nekonečné e-mailové výměny.
Všichni to známe. Chceš uspořádat schůzku a musíš pozvat svůj osmičlenný tým. Každý má úplně jiný rozvrh, takže se všichni točíte v kruhu a snažíte se najít termín, který by vyhovoval všem. Po několika hodinách nebo dokonce dnech se na něčem dohodnete, jen aby někdo řekl, že to už nevyjde. Je to peklo s plánováním!
Naštěstí, pokud používáš Doodle, můžeš se tomu všemu vyhnout. Jsi-li organizátor, vyber termíny, kdy se chceš sejít, rozhodni se, zda stanovíš termín a zda chceš připomínky, a hotovo. Rozešli to účastníkům a my ti řekneme, který termín vyhovuje nejlépe.
4. Branding
Správný vzhled tvé firmy je stejně důležitý jako poskytování skvělých služeb. Mnoho značek po celém světě je okamžitě rozpoznatelných právě díky svému vzhledu. Věděl jsi, že používání Doodle to nemusí nijak ovlivnit?
Vlastní branding je velmi oblíbenou výhodou služby Doodle Premium. Naše možnosti přizpůsobení ti umožňují přidat vlastní logo, obrázek na pozadí a vybrat si vlastní barevné schéma.
Zefektivni si svůj rozvrh a zároveň si zachovej profesionální vzhled.
5. Rezervace jménem
Funkce našeho kalendáře Bookable Calendar, o které mnozí nevědí. Funkce „Book on Behalf“ ti umožňuje domluvit termín za jiné osoby, aniž bys musel čekat, až potvrdí svou dostupnost.
Představme si situaci. Představ si, že jsi zaneprázdněný náborář, který našel ideálního kandidáta. Chceš do procesu zapojit vedoucího oddělení, ale nedaří se ti najít čas, kdy by si s kandidátem mohl promluvit. Když se ti nakonec podaří domluvit schůzku v jeho kalendáři, kandidát už přijal jinou práci.
Book on Behalf ukončuje tuto frustraci tím, že ti umožňuje rezervovat si termín přímo v kalendáři dané osoby, aniž bys musel čekat, až se ti ozve.
6. Admin Console
Jedna z našich nejnovějších funkcí je ideální, pokud vedeš tým. Admin Console umožňuje správcům účtů pomocí vlastního vyhrazeného panelu rozhodovat o tom, jak jejich uživatelé mohou Doodle co nejlépe využít.
Od integrací, které mohou využít, až po vytváření přehledů pro měření aktivity – Admin Console poskytuje firmám větší flexibilitu při používání Doodle tak, jak jim to nejlépe vyhovuje.
7. Integrace
Používání Doodle nemusí změnit vše, co děláš. Naše integrace ti naopak usnadní pokračovat v práci tak, jak jsi zvyklý.
Náš doplněk pro Outlook ti umožňuje využívat možnosti Doodle přímo z tvé e-mailové schránky. To znamená, že můžeš odesílat skupinové ankety, odkazy na svůj kalendář Bookable a domlouvat individuální schůzky – to vše z jednoho místa.
S nárůstem práce na dálku v uplynulém roce náš Zoom a Microsoft Teams umožňují pořádat virtuální schůzky stejně snadno jako ty osobní. Po propojení s tvým oblíbeným nástrojem pro videokonference stačí při rezervaci schůzky vybrat místo a o zbytek se postaráme my.
Zapier ti navíc dává možnost propojit Doodle s více než 2000 aplikacemi. To znamená, že pokud bys chtěl začlenit plánování do svého CRM nebo jiného nástroje, který používáš – můžeš.
8. Vlastní otázky
Zažil jsi někdy situaci, kdy jsi měl pocit, že jsi mohl být na schůzku trochu lépe připravený? Právě k tomu slouží naše nástroj pro vlastní otázky .
Pomocí našeho kalendáře Bookable, když vytváříš rozvrh, ve kterém si lidé mohou rezervovat termín s tebou – jednoduše přidej pár otázek, které ti pomohou lépe pochopit, o čem schůzka bude.
To ti pomůže nejen lépe se připravit na schůzku, ale také se lépe soustředit, protože přesně víš, na co se máš zaměřit.
9. Automatická připomenutí
To je jedna z velkých výhod používání Doodle při vytváření ankety. Pokud chceš domluvit schůzku se svým týmem nebo skupinou přátel, stačí po výběru tvé dostupnosti nastavit, aby pozvaní obdrželi automatickou připomínku k odpovědi.
Nebudeš se muset stresovat, pokud se ti někdo neozve, protože ho v den, který si vybereš, upozorníme, aby odpověděl.
10. Správa časových pásem
Musíš pravidelně spolupracovat s lidmi z celého světa a nevíš, jaký je u nich čas ve srovnání s tím tvým? Nebo ještě hůř – domluvíš si důležitou schůzku s klientem a pak zjistíš, že pro tebe je to uprostřed noci!
No, pokud plánuješ schůzky přes Doodle, můžeme spravovat tvé časové pásmo. To znamená, že když si s někým domluvíš schůzku, zobrazí se ti čas v tvém místním časovém pásmu.
Práce na dálku by nikdy neměla ovlivnit tvou produktivitu, tady je pár tipů , jak co nejlépe využít práci z domova.
Další informace najdeš zde: https://doodle.com/cs/resources/blog/branding-options-for-professionals/
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