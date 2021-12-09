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Sviň to na Mad Men. Sviň to na ty nafouknuté zisky z Madison Avenue. Nebo to sviň na prvního manažera agentury, který pronesl větu: „Proč dělat tu prezentaci po telefonu, když můžeme přijít a udělat to přímo na místě?“
Ať už je za to zodpovědný kdokoli, výsledek je stejný: kdykoli agentura předkládá nabídku na nový projekt, očekává se, že tak učiní osobně a často hromadně. Ale jako někdo, kdo stál na obou stranách této podivné rovnice – jak na straně prezentujícího, tak na straně prezentovaného, chcete-li – jsem si dlouho kladl otázku, proč tento podivně anachronický rituál zůstává v centru dynamiky mezi klientem a agenturou.
Před lety to samozřejmě dávalo smysl. Posílání prezentací faxem a shromáždění obou skupin kolem telefonu rozhodně není ideální pro kreativní myšlení. Nyní však máme na dosah technologie, díky nimž můžeme snadno pořádat poutavá virtuální prezentační setkání, a přesto stále trváme na drahých osobních prezentacích pro klienty. A ty jsou drahé. zpráva britského časopisu Campaign zjistil, že agentury při prezentaci pro jediného klienta vynakládaly náklady až ve výši 83 000 eur.
Problém lze shrnout do jediného slova: chemie. Podle marketingové poradenské společnosti AAR Grouppatří chemie mezi značkou a agenturou stále mezi pět hlavních důvodů, proč agentura uspěje na prezentaci, stejně jako pocit, že „oni prostě chápou, o co se snažíme“.
Těžko se dá popřít, že je snazší navázat s někým vztah, když se mu podíváš do očí, potřeseš mu rukou a třeba s ním i povečeříš. Jakmile tedy jedna agentura naloží své nejlepší lidi do taxíku, vlaku nebo letadla, aby přednesli prezentaci v sídle klienta, všechny ostatní agentury musí následovat jejího příkladu. V tomto smyslu byl COVID-19 velkým vyrovnávačem.
Projdi si marketingový tisk a najdeš tam komentáře vedoucích pracovníků agentur, kteří vysvětlují, jak přizpůsobili své prezentace v době pandemie. Téměř všichni tito šéfové však litují ztráty osobních prezentací a virtuální prezentace pro získávání nových zakázek vnímají jako dočasnou, avšak nezbytnou nepříjemnost. Právě zde leží nejvýznamnější příležitosti k disruptivní změně.
Jak vnést „digitál“ do digitální agentury
Proč nebýt agenturou, která virtuální prezentace nejen přijímá jako novou realitu, ale přímo je vítá? Postav na nich svůj proces prezentací. Buď hrdí na to, že i když bude pandemie už za námi a všichni se vrátíme do kanceláří, virtuální prezentace budou vaší novou normou. Možná je nebudete používat při všech svých prezentacích, ale bezpochyby budou i nadále mocnou zbraní ve vašem arzenálu.
Stejně jako práce na dálku není o nic méněcenná než práce v kanceláři, i virtuální prezentace při získávání nových zakázek je prostě jen další možností a není sama o sobě lepší ani horší než osobní prezentace. Obě možnosti mají své klady a zápory. A stojí za to si uvědomit, že virtuální prezentace není jen chudším příbuzným osobní prezentace, ale má několik jasných výhod:
Naše vlastní zpráva z roku 2019, Stav schůzek, odhalila, že 71 procent profesionálů každý týden ztrácí čas kvůli zbytečným nebo zrušeným schůzkám. Typická schůzka k prezentaci projektu je příliš dlouhá, proces se protahuje a v obou případech se často účastní příliš mnoho lidí. Vnímej virtuální prezentaci jako způsob zefektivnění.
Už jen najít čas, kdy jsou všichni k dispozici (cesta za klientem vyžaduje mnohem větší časové okno), je noční můra. Pokud někdo z jedné nebo druhé strany musí na poslední chvíli schůzku zrušit kvůli nepředvídaným zdravotním problémům nebo uvíznutí v jiném městě, je třeba celý proces začít znovu. Účast na online schůzce je jednodušší, zejména při použití nástroje pro plánování schůzek.
Cestování je nákladné a časově náročné. Ujisti klienta, že virtuální práce a schůzky jsou pro tebe samozřejmostí a že ten ušetřený čas raději věnuješ práci na jeho projektech a úspory tak přenesete zpět na své klienty.
A konečně, když už jsme z rovnice odstranili část teatrálních prvků při prezentaci klientovi – ale ne všechny (k tomu se vrátíme později) –, musí prezentace i samotná práce mluvit samy za sebe.
Je toho hodně, co virtuální schůzky mohou udělat pro zlepšení tvého podnikání, ale lidé k nim stále mají výhrady. V našem zprávě „The State of Meetings“ jsme také zjistili, že tři čtvrtiny profesionálů dávají přednost osobním schůzkám před telefonáty nebo videohovory. Součástí výzvy při virtuální prezentaci je pomoci klientům překonat dlouholeté zkušenosti se špatnými online konferencemi.
Virtuální prezentace: Základy
V rámci našeho výzkumu jsme zjistili, že tři hlavní příčiny neefektivních schůzek, seřazené podle míry podráždění účastníků, byly:
Neefektivní nebo špatně zorganizované schůzky (89 procent)
Konferenční hovory se špatným příjmem (88 procent)
Videokonference s technickými problémy (86 procent)
Řešení těchto otázek je klíčem k tomu, aby se vedoucí pracovníci přesvědčili o hodnotě virtuálních prezentací. Vedoucí pracovníci nám také sdělili, že podle jejich názoru jsou klíčovými prvky úspěšných schůzek:
Jasně stanovené cíle (72 procent)
Jasný program (67 procent)
Minimální počet lidí v místnosti (35 procent)
Vizuální pomůcky v prezentaci, jako jsou videa (27 procent)
Jaké jsou ale další základní tipy a triky, na které by se digitální agentury měly soustředit, aby zajistily svou produktivitu při prezentacích a při práci na dálku?
Využij plánovač schůzek , který umožní všem vybrat si nejvhodnější čas, nejlépe pomocí jejich integrovanými online kalendáři , aby byla organizace schůzky bezproblémová.
Zajisti, aby všichni účastníci prezentace měli kvalitní připojení k internetu.
I když používáš Zoom interně a vždy rozesíláš pozvánky, ujisti se, že všichni znají a umí používat Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams, Webex a další hlavní platformy pro pořádání schůzek. To znamená, že máte jejich aplikace nainstalované na svém notebooku, zkontrolovali jste nastavení zvuku a mikrofonu a přesně víte, kde se nacházejí tlačítka „Prezentovat“ a „Ztlumit“.
Investuj do vizuální stránky. Tvoje domácí kancelář a to, jak vypadáš na obrazovce, mají nyní obrovský podvědomý význam – bílá zeď a mikrofon v notebooku nestačí na schůzku s klientem. Věnuj čas tomu, aby tvé pozadí bylo atraktivní a příjemné – knihovna v pozadí je vždy oblíbená, ale můžeš přidat třeba i barevnou kytici. Nyní je také čas investovat do kruhového světla a mikrofonu v podcastové kvalitě, abys v rámci prezentace působil vizuálně i zvukově jako ta nejprofesionálnější agentura.
Všichni účastníci ze strany agentury by se měli k hovoru připojit samostatně, i když jsou ve stejné budově jako jejich kolegové. Jak vysvětlil Claude Zdanow, zakladatel a generální ředitel společnosti The Stadiumred Group vysvětlil pro Campaign US: „Skupinový videohovor, při kterém spousta lidí sedí kolem stolu a zírá do jedné kamery, v sobě u všech vyvolává pocit, jako by zírali do propasti místnosti bez přímého očního kontaktu, a to ubírá na důležitosti vytváření chemie mezi jednotlivými lidmi.“
Virtuální prezentace vyžaduje stejnou etiketu jako ta osobní. Celý tvůj tým by měl umět dokonale ovládat tlačítko ztlumení. Pokud zrovna nemluvíš, ztlum se. Totéž platí pro upozornění na tvých různých zařízeních.
Pokročilé tipy pro skvělé virtuální prezentace pro klienty
Když už máme vyřešeny základní věci, přichází ta zábavná část: jak vlastně ten pitch vyhrát. Jakmile naplánuješ virtuální prezentaci, zbytek závisí na tom, zda celá tvoje agentura přijme a osvojí si jedno jednoduché tvrzení – stejně jako digitální kampaně nejsou televizními kampaněmi na notebooku, ani virtuální prezentace není totéž jako osobní prezentace realizovaná online.
Pokud vnímáš toto médium spíše jako výhodu než jako překážku a soustředíš se na to, čeho ti technologie umožňuje dosáhnout, brzy se tvá agentura dostane do čela pelotonu.
Všichni účastníci z agentury si mohli změnit své avatary na své oblíbené produkty vyráběné klientem.
Využij možnost vytvářet pozadí a ukaž, jak máš rád jejich značku – od jejich loga visícího na zdi jako umělecké dílo až po domov plný jejich produktů.
Obohať prezentaci o audiovizuální prvky, které navodí napětí.
Alternativně můžeš tuto technologii obrátit naruby a použít klasickou poštu, abys každému účastníkovi poslal rekvizitu nebo vytištěnou verzi prezentace.
Odlišení těch nejlepších od ostatních
Některé agentury vnímají virtuální prezentaci pro získání nových zakázek jako záminku ke snížení nákladů a k tomu, aby do prezentace pro klienta vložily méně času a úsilí. To dává ostatním agenturám, které se virtuálním prezentacím věnují s plným nasazením, obrovskou výhodu. Bez možnosti vycítit atmosféru v místnosti nebo vnímat signály kolegů je třeba virtuální prezentace opakovaně nacvičovat, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost předávání slova mezi jednotlivými řečníky. Udržet pozornost je při virtuálních schůzkách obtížnější než při osobních setkáních, proto je nezbytné mít jasný a srozumitelně podaný příběh.
Přepracování tvého prezentačního procesu tak, aby byl více konverzační, může také udržet zájem klientů. Většina vedoucích pracovníků uvádí, že tráví 20 hodin týdně nebo více na schůzkách – v dnešní době většinou virtuálních –, zajistí jejich aktivní zapojení do prezentace pro klienta, že budou věnovat pozornost a zapamatují si tvou prezentaci lépe než jiné jednostranné prezentace.
A nakonec ti profilování klienta a jeho účastníků může pomoci navázat chemii i přes vzdálenost, která vás dělí. Každý člen tvého týmu by měl vědět, kdo se zúčastní prezentace, co od ní očekává, jak bude rozhodovat a jak si u každého z nich vybudovat důvěru. Vedoucí e-commerce bude mít pravděpodobně jiné potřeby než marketingový ředitel. Ujisti se, že se oba cítí vyslyšeni a pochopeni.
Pandemie v mnoha ohledech přispěla k větší rovnosti v procesu prezentací. Agentura, která připraví nejlepší a nejlépe strukturovanou prezentaci, má nyní větší šanci na úspěch než kdykoli předtím. Pokud však dokážete klienty přesvědčit, že virtuální prezentace jsou v zájmu jejich času, rozpočtu a pohodlí, budete moci získávat nové zakázky prostřednictvím virtuálních prezentací i dlouho po skončení pandemie.
Pokud vaše organizace přechází na online schůzky a hledá způsoby, jak zvládnout virtuální prezentace pro klienty, pokročilé funkce plánování od Doodle mohou tento přechod urychlit. Neváhej se na nás obrátit, pokud chcete získat více informací o tom, jak zvýšit produktivitu vaší organizace v oblasti schůzek.
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