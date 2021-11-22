Když noviny, časopisy a webové stránky uvádějí nejstresující životní události , které mohou lidé zažít, zaměřují se většinou na úmrtí, rozvody, stěhování a založení rodiny. Tito novináři se nikdy nepokusili založit firmu.
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The psychická zátěž spuštění a provozování podniku jsou neuvěřitelně vysoké – mohou podnikatele a vedoucí pracovníky uvrhnout do stresu a dokonce i do deprese. Zhruba polovina všech nových podniků zanikne během prvních pěti let, takže šance na úspěch jsou i v nejlepších časech nízké. Samozřejmě, že teď zrovna nejlepší časy nejsou.
Ti pozornější z vás si možná všimli, že světem se šíří určitý zdravotní problém, a pokud se nezabýváš výrobou dezinfekčních gelů nebo domácím vzděláváním, pandemie COVID-19 je špatnou zprávou pro téměř všechny firmy po celém světě. Jen v USA téměř půl milionu firem . Dopad se neomezuje pouze na USA a následky pandemie nepocítily jen start-upy a menší firmy. Ve Velké Británii v roce 2020 zavřelo své dveře více než 10 000 řetězců obchodů v nákupních ulicích nebo značkových pohostinských a volnočasových zařízení.
Vzhledem k tomu, že hranice mezi neúspěchem a přežitím nikdy nebyla tak tenká, musí firmy hledat způsoby, jak snížit náklady, zvýšit efektivitu a posílit svou produktivitu. Využití virtuálních schůzek by mohlo být nezbytným katalyzátorem pro zlepšení tvých finančních výsledků i celého tvého podnikání.
1. Virtuální schůzky jsou efektivní
Čas a náklady na cestování na schůzky s klienty a zpět se mohou opravdu nasčítat. V průměru podnikatelé ztratí asi pět dní ročně pouze cestováním na schůzky, a to bez započítání dalších hodin ztracených při domlouvání těchto schůzek a plánování či rezervaci cest. To je celý týden, který by obchodník mohl strávit oslovováním potenciálních nových klientů, kreativní agentura by ho mohla využít k tvorbě úspěšných kampaní nebo personalista by se mohl věnovat pohovorům s uchazeči.
Díky virtuálním schůzkám se neztrácí čas cestováním ani chozením z jedné zasedací místnosti do druhé. Zaměstnanci se tak mohou více soustředit na plnění svých úkolů, než na to, jak se na schůzku dostat.
2. Virtuální schůzky jsou produktivní
Naše zpráva „State of Meetings“ odhalila, že 89 % profesionálů považuje neefektivní nebo špatně zorganizované schůzky za jednu ze svých největších pracovních frustrací. Jednou z hlavních výhod virtuálních schůzek je, že upřednostňují organizaci a produktivní diskusi před povídáním a brainstormingem. Osobní schůzky často působí dojmem, že se „vymýšlejí za pochodu“, a často se protáhnou nad rámec plánu. Virtuální schůzky jsou lépe strukturované a řízené.
Třetina zaneprázdněných profesionálů frustruje účast na schůzkách, na kterých nejsou přítomni ti, kdo mají pravomoc rozhodovat, a kteří by mohli navrhnout smysluplné další kroky. Flexibilita virtuálních schůzek opět znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že tito rozhodující lidé budou přítomni, takže schůzky jsou plodnější a konstruktivnější a není třeba pořádat několik kol následných schůzek, aby se dospělo k rozhodnutí.
3. Virtuální schůzky se snáze plánují
Dny, které každý rok ztratíš cestováním na schůzky, jsou nic v porovnání s časem, který ztratíš snahou je vůbec naplánovat. Pokud má vaše společnost to štěstí, že všichni používají stejný e-mailový a kalendářový nástroj, jako je například Outlook nebo Google, pak si jistě dobře uvědomujete, jak moc jejich integrované funkce navrhování termínů pomohly odstranit alespoň nekonečné e-mailové přepisy ohledně interních schůzek. „E-mailový tenis“ však začíná nanovo pokaždé, když potřebujete naplánovat schůzky s klienty, dodavateli, uchazeči, partnery nebo externími zainteresovanými stranami.
Právě zde přicházejí ke slovu nástroje pro plánování nezávislé na platformě, jako je Doodle , které nabízejí stejnou jednoduchost typu „nastav a zapomeň“, jakou znáš ze svých interních nástrojů, ale i pro externí strany. Ještě lepší je, že Doodle je s Microsoft Teams Zoom znamená, že odkazy na virtuální schůzky se generují automaticky s každou pozvánkou na schůzku, takže už se nikdy nebudete muset starat o poskytnutí odkazu na schůzku na poslední chvíli.
4. Virtuální schůzky zefektivňují interní komunikaci
Zatímco se velká část pozornosti bude soustředit na vnější faktory, jako je získávání nových zakázek a zefektivnění dodavatelských řetězců, výzkum společnosti McKinsey naznačuje, že organizace s jasnější interní komunikací budou nejlépe připraveny přečkat pandemii a s ní spojený hospodářský pokles. Silné vedení a rozvoj spolu s pozitivním posilováním poslání a strategie společnosti udrží zaměstnance soustředěné a výkonné, zatímco u konkurence dojde k poklesu morálky.
Virtuální schůzky umožňují manažerům nastavit a dodržovat pravidelný rytmus týmových schůzek a individuálních rozhovorů, které někdy ztrácejí na pravidelnosti, když se potýkají s nástrahami kancelářského života. Pořádání online setkání pro všechny zaměstnance také umožňuje zaměstnancům ze všech koutů světa připojit se a vyslechnout si zprávy od vedoucích pracovníků, čímž se udržuje pocit sounáležitosti v celé organizaci.
5. Virtuální prezentace jsou ideální
V těch idylických dnech před pandemií COVID – ano, byla doba, kdy to všechno ještě neexistovalo – mohly kreativní agentury utratit až 83 000 eur na prezentaci pro jediného klienta, když se do rovnice započítal čas, cestovní náklady i další zdroje. Pandemie všem ukázala výhody online schůzek: firmy již necítí potřebu cestovat na každou jednotlivou schůzku s klientem nebo potenciálním zákazníkem, zatímco i samotní zákazníci dávají přednost svobodě a flexibilitě virtuální schůzky. To však znamená, že vaše virtuální prezentace musí být dokonalé, aby zaujaly.
Než se pustíš do kreativního využívání tabulek, virtuálních diskusních skupin nebo hlasování, zamysli se nejprve nad základními principy. Vedoucí pracovníci nám také sdělili, že podle jejich názoru jsou klíčovými prvky úspěšných schůzek:
Stanovení jasných cílů (72 %)
Mít jasný program (67 %)
Aby v místnosti nebylo příliš mnoho lidí (35 %)
Vizuální prvky, jako jsou videa a prezentace (27 %)
Většina vedoucích pracovníků uvádí, že tráví 20 hodin nebo více na schůzkách, stačí, když je zvládneš bezchybně, a už budeš před většinou svých konkurentů. Jediným krokem, který bys neměl vynechat, je praxe, praxe a zase praxe. Klíčové je zajistit plynulost prezentace, a to i při virtuálních prezentacích. Pak je čas nechat zazářit tvé odborné znalosti.
6. Virtuální schůzky jsou dárky, které nepřestávají přinášet užitek
Co mají virtuální schůzky, co většině osobních schůzek chybí? Kromě bláznivých pozadí na Zoomu? Dají se snadno nahrávat, což je funkce, kterou příliš málo profesionálů využívá ve svůj prospěch.
Pokud prezentuješ svůj produkt potenciálnímu novému klientovi, můžeš díky nahrávce schůzky nejen poslat cílovému klientovi záznam své prezentace, který může sdílet s dalšími klíčovými zúčastněnými stranami, ale také si jej sám znovu přehrát, abys vylepšil své dovednosti a zvýšil pravděpodobnost uzavření budoucího obchodu.
Pokud se jedná o interní týmovou schůzku, nahraj ji a ulož ji někam, kde bude snadno přístupná, aby si zaměstnanci, kteří jsou na dovolené, mohli po návratu zrekapitulovat nejdůležitější body, nebo aby si noví zaměstnanci mohli prohlédnout nedávné schůzky a ještě rychleji se zorientovali.
Školení a ukázky jsou obzvláště vhodnými příklady pro nahrávání schůzek, což v budoucnu ušetří čas, protože stačí sdílet záznam, místo aby se školení muselo opakovat znovu a znovu.
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7. Virtuálně posiluj pověst své společnosti
Pandemie COVID-19 měla katastrofální dopad na velkou část odvětví konferencí a akcí, ale mnoho klíčových setkání v tomto odvětví se za posledních 12 měsíců úspěšně přesunulo do online prostředí, přičemž některé profese tento stav dokonce upřednostňují.
To znamená, že stejný software a nastavení, které vaše společnost používá pro virtuální schůzky, lze využít k tomu, aby se vaši vedoucí pracovníci a klíčoví odborníci dostali do povědomí odborných médií a potenciálních zákazníků. Mohou vystupovat na online konferencích po celém světě, účastnit se online diskusí, ke kterým dříve neměli přístup, nebo dokonce vystupovat jako hosté v některých z předních podcastů ve vašem odvětví. Rozšiř svou definici toho, co online schůzka obnáší, a uvidíte, jak povědomí o vaší společnosti prudce vzroste.
Společnosti, které se zaměřují na všechny aspekty online schůzek a spolupráce, virtuálních setkání a digitálních konferencí, zjistí, že z pandemie nevyjdou jen v lepší kondici, štíhlejší a produktivnější, ale že se promění v organizaci připravenou přijmout novou budoucnost práce.
Pracuješ v oblasti náboru? Nebo máš zájem najít toho správného člověka na danou pozici? Tady je pět tipů, jak najít tu správnou osobu rychleji.
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