Na rychlosti záleží. Zeptej se Usaina Bolta – nebo jakéhokoli náboráře, který se snaží získat špičkové talenty dřív než konkurence. Kvalitní kandidáti na trhu dlouho nevydrží – ti nejlepší jsou obvykle najati do 10 dnů. Nábor je skutečně závod s časem.
Není potřeba kreditní karta
Po vysoce kvalifikovaných zaměstnancích s odbornými znalostmi je i nadále velká poptávka. U mnoha pracovních pozic a odvětví poptávka stále převyšuje nabídku – díky čemuž je dnešní trh trhem uchazečů.
Když se objeví kvalitní kandidáti, jsou často rozebráni rychleji než zebří mládě plavající po Nilu. Ti nejlepší jsou na trhu práce obvykle jen deset dní, než jsou přijati. Personalisté musí reagovat rychle, aby měli šanci.
Nejde jen o to, rychle kontaktovat uchazeče. Vzhledem k tomu, že každé volné místo stojí firmy v průměru 420 € denně, je rychlé obsazení pozic v zájmu všech. Co tedy mohou firmy udělat, aby svůj nábor výrazně urychlily?
1. Vytvoř jasné a stručné popisy pracovních pozic
Stejně jako téměř každá dobře odvedená práce, i skvělý nábor začíná dlouho před fází pohovoru a ještě předtím, než se pracovní nabídka vůbec zveřejní. Dobře napsaný, podrobný popis pracovní pozice s důkladným profilem uchazeče je zásadní, a přesto je téměř vždy odbytý nebo opomenutý.
Věnuj pár hodin vytvoření prvotřídního popisu pracovní pozice a profilu uchazeče a ušetříš si dny strávené rozhovory, kontaktováním nebo pohovory s uchazeči, kteří prostě nesplňují požadavky.
Buď co nejpřesnější, pokud jde o požadované dovednosti.
Uveď podrobně, jaké zkušenosti jsou nezbytné pro úspěšné zastávání této pozice.
Rozlišuj mezi tím, co je naprosto nezbytné, a tím, co je jen příjemným doplňkem.
Používej odbornou terminologii tam, kde je to vhodné, ale vyhýbej se firemnímu žargonu.
Zahrň osobnostní rysy, které nejlépe odpovídají dané roli a týmu.
Popiš firemní kulturu stejně podrobně jako požadavky na danou pozici.
2. Více kandidátů neznamená lepší výsledek
Téměř dvě třetiny uchazečů někdy ukončily náborový proces, protože trval příliš dlouho. To znamená, že přicházíte o mnoho kvalitních uchazečů – často je získají konkurenti – a zanecháváte u nich špatný dojem o vaší společnosti.
Nejčasově náročnější fází celého procesu je obvykle první kontakt a výběr uchazečů. Příliš mnoho náborářů to dělá s příliš velkým počtem uchazečů. Buď důrazný při zúžení výběru na pouhé tři až pět nejlepších uchazečů a poté domluv hovory pomocí online nástroje pro plánování, jako je rezervační stránka Doodle. Uchazeči si mohou vybrat termín, který jim vyhovuje, aniž bys musel vést zdlouhavou korespondenci.
Díky menšímu počtu pohovorů a efektivnějšímu plánování budete postupovat rychleji, zatímco nejlepší kandidáti budou stále k dispozici a motivovaní.
3. Síťuj, síťuj, síťuj
Rychlost vyžaduje zkratky. Proto by personalisté měli věnovat čas budování silných sítí – jak externě ve svých oborech, tak interně s kolegy.
Jakmile se uvolní volné místo, personalisté s rozsáhlými sítěmi kontaktů jej mohou okamžitě sdílet s důvěryhodnými kontakty, čímž ušetří týdny strávené pasivním inzerováním.
Téměř polovina všech firem uvádí, že jejich nejkvalitnější zaměstnanci pocházejí z doporučení. Doporučení kandidáti jsou obvykle přijímáni o 55 % rychleji – a zůstávají déle.
4. Vytvoř si pracovní postup
Kdy se člověk stane kandidátem? Záludná otázka: každý je potenciálním kandidátem. Tři čtvrtiny žádaných pracovníků jsou pasivní uchazeči o práci. Možná se aktivně neucházejí o práci, ale správná příležitost je může zaujmout.
Právě proto musí personalisté spolupracovat s náborovým marketingem. Díky důslednému zviditelňování vaší značky jako zaměstnavatele už uchazeči vaši společnost znají, když je oslovíte. Díky této známosti se s vámi rychleji zapojí do spolupráce.
Pomocné mohou být také kampaně typu „pipeline“. Pokud víš, že některé pozice je těžké obsadit, shromáždi si předem údaje o vhodných uchazečích. Až se uvolní místo, budeš připravený jednat.
5. Využij technologie k odstranění překážek
Ustup o krok zpět a zhodnoť svůj náborový proces. Kde se vyskytují překážky?
Technologie je často řešením. Díky videokonferencím jsou první pohovory rychlé. Nástroje pro plánování, jako je Doodle, eliminují nekonečné e-mailové ping-pongy. Chatboty s umělou inteligencí zvládnou velké množství přihlášek a personalistům vyfiltrují pouze kvalifikované uchazeče.
Není divu, že více než 98 % společností z žebříčku Fortune 500 používá náborový software. Čím rychleji najímáš, tím spokojenější jsou uchazeči, tím méně to stojí – a tím dříve začnou noví zaměstnanci přinášet přidanou hodnotu.
Nábor není jen o obsazování pozic. Je to o podpoře růstu. Hladký a rychlý nábor přivádí nové lidi do firmy a posouvá společnosti vpřed.
Pokud pracuješ v oblasti náboru zaměstnanců, stránka pro rezervaci na Doodle rezervační stránka by se měla stát tvým novým nejlepším přítelem.
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