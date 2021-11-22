S Doodle Premium si můžeš přizpůsobit své ankety tak, aby co nejlépe prezentovaly tvou značku nebo společnost tvým klientům a kolegům.
Každý průzkum, který vytvoříš a rozešleš, může obsahovat logo tvé společnosti a obrázek na pozadí, které tvému průzkumu dodají profesionální vzhled.
Představ si své ankety bez JAKÝCHKOLI reklam a v barvách tvé společnosti (viz výše).
Jak to funguje?
Možnosti přizpůsobení značky najdeš v nastavení účtu v horní části stránky. Zobrazí se ti dvě možnosti, jak do ankety přidat obrázky. Logo tvé společnosti nahradí logo Doodle ve všech tvých anketách.
Máš také možnost doplnit logo své společnosti obrázkem na pozadí. Barva obrázku na pozadí se promítne i do samotné ankety, a to v rámečku kolem tabulky.
Doodle Premium je nejvýkonnější profesionální nástroj pro plánování schůzek na trhu. Pokud ho ještě nepoužíváš, začni hned s 14denní zkušební verzí.
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