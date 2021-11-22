Služba Meekan byla ukončena 30. září 2019.
Doodle je víc než jen nástroj pro plánování, je to výsledek let inovací a experimentování. Jednou z našich nejodvážnějších kapitol byl Meekan, chytrý asistent pro plánování s umělou inteligencí.
Meekan byl chatbot integrovaný do aplikací Slack, HipChat a Microsoft Teams. Stačilo ho požádat o naplánování schůzky a on okamžitě porovnal kalendáře všech účastníků a navrhl nejvhodnější termín. Žádné zdlouhavé dohadování. Žádné ruční ověřování. Jen výsledky.
Ačkoli služba Meekan již není k dispozici, položila základy pro chytřejší plánování a pomohla nám prozkoumat nové platformy a způsoby práce.
Začleňujeme plánování pomocí umělé inteligence do běžných nástrojů
Během vývoje aplikace Meekan jsme vytvořili několik prototypů, které rozšířily její možnosti na další platformy:
Rozšíření pro Chrome pro Google Calendar: Meekan se stal užitečným pomocníkem při plánování přímo ve tvém prohlížeči, díky kterému najdeš ten nejlepší čas na schůzku pouhými několika kliknutími.
Aplikace pro Mac OS: K aplikaci Meekan jsi měl přístup přímo z plochy, aniž bys musel otevírat kalendář nebo e-mail. To přineslo rychlost a jednoduchost do plánování schůzek na Macu.
Prototyp pro Android: Mobilní verze ti přinesla stejný chytrý zážitek z plánování přímo do kapsy, díky čemuž je snadné koordinovat schůzky i na cestách.
Tyto prototypy nám umožnily experimentovat s plánováním pomocí umělé inteligence napříč zařízeními a prostředími a hodně jsme se naučili z toho, co fungovalo, co se uživatelům líbilo a jak bychom mohli plánování ještě více zjednodušit.
Budoucnost chytrého plánování na Doodle
Ačkoli byl Meekan již vyřazen z provozu, jeho vliv přetrvává v tom, jak uvažujeme o uživatelské zkušenosti, automatizaci a jednoduchosti. Dnes nástroje jako rezervační stránka a Doodle 1:1 nabízejí účinné způsoby, jak eliminovat zdlouhavou komunikaci, snížit administrativní zátěž a dát uživatelům plnou kontrolu nad svou dostupností – bez nutnosti asistenta.
Zatímco pokračujeme v budování budoucnosti plánování, Meekan nám připomíná, čeho lze dosáhnout, když se design přátelský k lidem spojí s inteligentní technologií.
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