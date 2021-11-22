Schůzky pro nás odjakživa představovaly způsob, jak organizovat naši práci s ostatními lidmi. S rostoucím počtem schůzek na moderním pracovišti však nyní potřebujeme způsob, jak tyto schůzky řídit. Všichni jsme se už někdy ocitli v těch absurdních e-mailových řetězcích ohledně schůzek, kde si lidé donekonečna vyměňují zprávy, aby našli ten ideální čas na setkání. V určitém okamžiku si člověk musí položit otázku, zda množství práce vynaložené na domluvení schůzky úměrné množství práce, které se na ní na během schůzky. Jaká je vlastně peněžní hodnota času, který všichni investují do plánování té schůzky? A jakmile je schůzka u konce, vznikl z ní nějaký čistý zisk z celého tohoto procesu? Abychom to uvedli do správné perspektivy, Doodle uvádí zpráva „State of Meetings“ odhaluje, že profesionálové tráví dvě hodiny týdně na zbytečných schůzkách, což jejich organizace stojí celkem 541 miliard dolarů v podobě promarněných zdrojů.
Chceš začít?
Právě naléhavá potřeba vyřešit tento opakující se chaos dala vzniknout celému ekosystému webových stránek a aplikací pro plánování schůzek. Očekává se, že globální trh se softwarem pro plánování schůzek poroste o 633,47 milionu dolarů . Společným rysem moderního softwaru pro plánování schůzek je, že všechny nabízejí kalendářovou platformu, ale neposkytují žádný způsob, jak mezi účastníky dosáhnout shody ohledně samotného termínu schůzky. To pouze přesouvá „diskusi“ na jiné rozhraní, tj. na webovou stránku schůzky, aniž by se vyřešil základní problém. To znamená, že lidé stále musí trávit značné množství času dohodou na termínu schůzky.
Doodlebyl naopak vytvořen právě za účelem vyřešení tohoto problému. Nabízí lidem způsob, jak se vzájemně a rychle domluvit na schůzce bez nekonečných e-mailových řetězců, a to doslova během několika minut. Zde je seznam problémů, s nimiž se pravděpodobně setkáš u běžných webových stránek a softwaru pro plánování schůzek a s nimiž ti Doodle může pomoci:
Takhle se konsenzus nedá dosáhnout
Když se musí sejít více lidí, seznam časových termínů, který poskytne pouze organizátor schůzky, nepomůže. Potřebuješ způsob, jak zohlednit časovou dostupnost všech. Doodle to nabízí prostřednictvím bezplatného online hlasování. Díky této funkci může celá skupina účastníků hlasovat o termínu a čase, který nejlépe vyhovuje jejich rozvrhu. Jakmile jsou hlasy sečteny, výsledky se zobrazí všem na webové stránce schůzky v Doodle. Díky přirozené transparentnosti tohoto procesu si každý uvědomuje, co preferuje skupina jako celek. Odevzdání každého hlasu trvá méně než minutu, takže schůzku můžete domluvit během chvilky.
Omezení počtu schůzek, které můžeš naplánovat
Mnoho aplikací pro plánování funguje na modelu freemium, kdy ti omezují počet schůzek, které můžeš naplánovat, než si budeš muset zakoupit placenou verzi. Doodle ti naopak umožňuje provádět tolik bezplatných anket, kolik chceš, abys mohl naplánovat své schůzky. Pokud se rozhodneš přejít na Doodle Premium, odemkneš si další zajímavé funkcí , které navazují na základní funkce a ještě více urychlují plánování.
Limited Automation
Většina webů pro organizaci schůzek nabízí synchronizaci termínu s tvým kalendářem, ale nechává na tobě spoustu práce, pokud jde o rozesílání pozvánek na schůzku a zajištění, aby se všichni přihlásili. Právě v tom vyniká Doodle díky funkcím, jako jsou snadné pozvánky, termíny a automatickými připomínkami k vyplnění ankety.
Omezená integrace
Práce a profesionální komunikace se neodehrávají pouze na jedné platformě. Pravděpodobně používáš celou řadu aplikací k diskusi, spolupráci a setkávání se svými kolegy. Používané technologie se také liší od firmy k firmě. Bude pro tebe těžké najít webovou stránku nebo software pro schůzky, který by se dal s téměř každou aplikací, kterou byste mohli používat.
Plánování schůzek přes e-mail nebo chatové aplikace je v zásadě neproduktivní. Je nepravděpodobné, že by všichni byli online ve stejnou dobu, aby projednali a dohodli se na termínu schůzky (jinak by to byla schůzka!), a v žádném případě to nezabrání nekonečnému přeposílání zpráv.
Více než 30 milionů lidí po celém světě důvěřuje Doodle při plánování svých závazků, protože jim nabízí jedinečné rozhraní a sadu funkcí navržených tak, aby jim ušetřily čas. Vyzkoušej si ho ještě dnes díky bezplatné zkušební verzi nebo se na nás klidně nás kontaktovat s případnými dotazy. Rádi si s vámi popovídáme.
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