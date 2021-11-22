Upřímně řečeno, vždycky jsem si představoval, že profesoři a přednášející vedou pohodový akademický život. Vkročí do přednáškového sálu a přednesou prvotřídní přednášku. Procházejí se po chodbách a vtipkují s ostatními členy fakulty. Neformálně si popíjejí s některými ze svých oblíbených studentů, zatímco se rozplývají nad rolí postmodernismu v Foucaultově kyvadle. Potom tráví konzultační hodiny péčí o brilantní, ale nepochopenou mysl.
Dobře, můj pohled na akademické pracovníky je do značné míry ovlivněn postavou Robina Williamse ve filmu Good Will Hunting. Zdá se, že už ne poprvé se Hollywood možná trochu mýlí. Výzkum prováděný v průběhu několika let na Boise State University odhalil, že členové akademického sboru pracují v průměru více než 60 hodin týdně, z toho 10 hodin o víkendech. Méně než polovinu tohoto času věnují výuce, zatímco se hromadí další administrativní úkoly.
A nejde ani o problém Boise, ani o americký problém. Více než polovina členů akademického sboru čínských univerzit pociťuje značný pracovní stres, přičemž asistenti a docenti jsou vystaveni ještě většímu stresu než ti, kteří mají trvalé zaměstnání.
Členové fakulty se topí v moři přednášek, seminářů, konzultačních hodin, administrativních schůzek, přípravy, opravování prací, publikování svých výzkumů a účasti na odborných akcích. Co tedy mohou udělat, aby si ulehčili práci?
1: Věnuj čas plánování svého času
Profesoři tráví každý týden hodiny přípravou na přednášky a hodiny. Totéž by měli dělat i se svými diáři.
Využij každý víkend jednu hodinu k naplánování nadcházejícího týdne.
Osvoj si techniku časového blokování. Každý den si v kalendáři vyhraď čas na e-maily, oběd, přestávky na kávu, pracovní schůzky a další povinnosti.
Věnuj stejnou pozornost soukromému životu, odpočinku a osobnímu rozvoji a vyhraď si v kalendáři čas i na tyto činnosti.
Vedej si podrobný seznam úkolů na den, týden i semestr.
Plánování a rezervace těchto časových úseků ti pomůže chránit tvůj čas před jinými požadavky a sníží únavu z rozhodování , kterou zažíváme při neustálém přizpůsobování se novým, neočekávaným úkolům.
2: Zaměř se na skupiny
Jednou z výhod podrobného rozvrhu je, že ti umožňuje ohlédnout se za uplynulými týdny a přesně analyzovat, jak jsi trávil svůj čas. Například kolik hodin jsi strávil v individuálních schůzkách, ať už s postgraduálními studenty nebo s ostatními členy fakulty? Daly by se některé z těchto schůzek sloučit do malých skupin?
Konzultační hodiny se staly běžnou součástí vysokoškolského života. Přesto se stále častěji ukazuje, že malé skupiny přinášejí mnoho stejných výhod jako individuální konzultace a navíc podněcují k diskusi. Pokud členové fakulty aktivně organizují skupinová setkání s pěti až osmi studenty, mohou se vyhnout značnému časovému nároku a opakování individuálních konzultací.
Stejná logika platí i pro schůzky s ostatními členy katedry. Mohla by malá, pravidelná schůzka katedry nebo týdenní setkání u oběda nahradit mnoho neformálních individuálních setkání a náhodných návštěv, ke kterým dochází během týdne?
Samozřejmě, najít vhodný termín pro všechny účastníky skupinové schůzky může být náročnější, ale software pro plánování schůzek ti pomůže tyto schůzky naplánovat rychle a snadno.
3: Využij technologie
Když už mluvíme o online nástrojích, profesoři, kteří využívají technologie, zjistí, že jim čas vydrží mnohem déle.
Využij software pro plánování schůzek, díky kterému snadno naplánuješ individuální i skupinové schůzky a už se o ně nemusíš dále starat. Vyhneš se tak ztrátě času, kterou obvykle zabere zdlouhavá e-mailová korespondence při organizování i těch nejjednodušších schůzek.
Karanténa kvůli koronaviru tyto metody vynesla do popředí a i po návratu k normálu by měly i nadále hrát významnou roli v akademickém životě. Například velké schůze fakulty se snáze plánují, když účastníci nemusí být fyzicky přítomni a neztrácí se čas přebíháním z jednoho místa schůzky na druhé.
Využij komunikační platformu, jako je například Slack, k interakci a předávání důležitých zpráv různým skupinám studentů a pedagogů. Odpovídání na otázky tak, aby to všichni viděli, znamená, že se tě nebudou ptát na termín pro toho práce. Díky otevřenému komunikačnímu kanálu v reálném čase mezi studenty a profesory bude pravděpodobně zodpovězeno více otázek online než během zdlouhavých individuálních schůzek, přičemž studenti získají odpovědi právě tehdy, když je potřebují.
Nahrávej si klíčové lekce, aby si je studenti mohli znovu přehrát při přípravě na zkoušky, dohnat zmeškané části, pokud je poprvé zmeškali, a dokonce nahrávky využít pro budoucí skupiny, místo aby se vraceli ke starému učivu.
Jedno varování: nepřeháněj to s technologií a netráv hodinami prohrabáváním se složitostmi různých nástrojů – to popírá smysl celé věci. Hledej uživatelsky přívětivé nástroje, které ti okamžitě ušetří čas.
4: Odhal své časové pasti
Zkus (upřímně) několik týdnů zaznamenávat veškerý svůj čas v freemium aplikaci, jako je Toggl nebo Clockify, abyste přesně zjistili, jak svůj čas trávíte, a porovnali to s tím, jak si myslíte nebo plánujete svůj čas trávit. To vám pomůže identifikovat a vytvořit strategie k eliminaci typických „zlodějů času“, jako jsou:
Společenské setkání pokaždé, když jdeš na kávu
Přijímání hovorů
Odkládání
Hledáš věci, knihy nebo soubory (skutečné i virtuální) kvůli špatné organizaci?
Odpovídání na otázky po přednáškách a hodinách
Jak zacházet s náhodnými návštěvníky
5: Nauč se stanovovat priority
Podnikatel Ryan Blair je autorem citátu, který se skvěle hodí na Instagram: „Pokud je to důležité, najdeš způsob. Pokud ne, najdeš výmluvu.“ V téhle velké klišé se skrývá velká pravda.
Jak dobře umíš stanovovat priority? Výzkumy ukazují, že většina z nás má tendenci upřednostňovat to, co je naléhavé spíše než to, co je důležité. Pokud ti umění stanovování priorit, je zásadní mít systém, který ti pomůže rozlišit mezi těmito dvěma aspekty. Bez priorit se všechno stává nezbytným, a tak narůstá úroveň stresu a rovnováha mezi prací a soukromým životem se stává minulostí.
Jednou z oblíbených metod je Eisenhowerova matice, kterou proslavil bývalý americký prezident Dwight D. Eisenhower. Podle této metody spadají všechny úkoly do jedné ze čtyř kategorií:
Důležité s termínem:
Tyto mají významný dopad a měly by být vyřešeny jako první.
Důležité bez termínu:
Důležitý je také časový plán – vytvoř si časovou osu a naplánuj si, kdy tyto úkoly dokončíš.
Není důležité, pokud máš termín:
Zkus tyto úkoly svěřit někomu jinému.
Další šikovný trik, který ti ušetří spoustu času, až ho plně zvládneš, je ještě jednodušší. Nauč se říkat „ne“.
6: Maximalizuj efektivitu svého plánování
Členové akademického sboru tráví přibližně 12 procent svého týdne – více než sedm hodin – přípravou na přednášky a hodiny. Pár drobných vylepšení produktivity může snadno ušetřit několik z těchto hodin každý týden, což v průběhu roku představuje až 60 hodin z celého pracovního týdne.
Stanov si časový limit na přípravu hodiny. Když započítáš čas na diskuzi, do jedné nebo dvou hodin se vejde jen omezené množství obsahu. Čím více se připravíš, tím větší je pravděpodobnost, že se to nezpracuje a přeteče to do další hodiny.
Pokud tvoje škola neposkytuje šablony pro výukové poznámky, prezentace nebo zadávání úkolů, věnuj před každým semestrem pár hodin vytvoření vlastních. Pak je po celý rok důsledně používej.
Nepřemýšlej nad tím příliš. Pokud jsi už někdy vedl kurz nebo máš dokonce materiály od jiného profesora, který ten kurz vedl, hrdě je využij. Nemusíš vymýšlet něco nového jen proto, abys působil originálně.
Rozlož si termíny testů a písemných prací rovnoměrně po celém semestru, abys se pak nemusel týdny trápit s opravováním.
Zahrň do všech kurzů, které vyučuješ, několik nenáročných lekcí. Může se jednat o záznamy tvých předchozích přednášek, sledování videomateriálů nebo obecné diskuse ve třídě na dané téma. Zařazení „lehkého“ přípravného týdne sem tam ti dá trochu prostoru k nadechnutí.
7: Staň se guruem time managementu
Jsi již odborníkem ve svém oboru, a proto jsi členem akademického sboru na vysoké škole. Přidej si ale ještě jednu specializaci: time management. Pár jednoduchých tipů a triků ti pomůže zvýšit efektivitu téměř přes noc: Pořádej více schůzek online.
Uspořádej více schůzek online. Obvykle jsou stručnější a ušetříš čas, který bys jinak strávil chozením mezi schůzkami.
Při provádění úkolů, které vyžadují plnou koncentraci, vypni všechna oznámení a e-mailové upozornění. Používej aplikace jako Freedom, Mindful Browsing nebo RescueTime k blokování irelevantních webových stránek nebo k tomu, aby vás přiměly vrátit se k práci.
Využij to při standupových schůzkách, zejména těch improvizovaných. Zkrátí je to.
Omez cestování. V této době po pandemii COVID-19 nabízí mnoho konferencí online verze.
Možná bude práce akademického pracovníka vždy znamenat balancování mezi výukou, přípravou, výzkumem, péčí o studenty a administrativou. Ani Dr. Sean Maguire v podání Robina Williamse to neměl zrovna snadné. Nicméně díky několika tipům na zvýšení produktivity převzatým z podnikového prostředí mohou akademici začít získávat zpět část těch 60 hodin týdně. A možná si dokonce občas užijí volný víkend.
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