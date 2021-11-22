Uzavření kvůli COVID-19 zahájilo éru virtuálních schůzek. Jistě, nástroje pro videokonference existují už delší dobu. Ale míra jejich využívání v posledních měsících doslova vyletěla do výšin.
Chceš začít?
Pokud tvůj tým právě začal používat Zoom nebo jakýkoli jiný nástroj pro videokonference, pravděpodobně jsi narazil na řadu výzev. Rušivé povídání, nedostatek zapojení, problémy s plánováním, technické potíže… to vše (a ještě více) může vaše virtuální schůzky v mžiku zcela zmařit.
Netřeba dodávat, že to není dobré pro podnikání. S ohledem na to vše chceš udělat vše, co je v tvých silách, abys zajistil, že tvé virtuální schůzky proběhnou podle plánu – a že tvůj tým z každé schůzky, které se zúčastní, získá vše, co potřebuje.
Celkově to zahrnuje:
Zajisti, aby všichni účastníci během schůzek byli na stejné vlně
Efektivní využití času tvého týmu během každé schůzky
Zajisti, aby všichni účastníci přesně věděli, jak postupovat na konci každého setkání
V tomto článku se budeme zabývat hlavními výzvami, kterým týmy čelí při pořádání virtuálních schůzek, a podíváme se na nejlepší způsoby, jak je překonat.
Výzva virtuálních schůzek: Efektivní přijetí uživateli
Většina nástrojů pro vzdálené konference se obecně snaží být co nejpřívětivější k uživatelům. To ale neznamená, že se tvůj tým hned zorientuje v novém softwaru, který jsi právě zavedl. I ti technicky nejzdatnější členové týmu mohou být zmatení, pokud nedostanou správné pokyny, jak nástroj co nejlépe využít.
Zajisti komplexní zážitek při zapojení nových uživatelů
Členové tvého týmu se budou muset naučit, jak používat tvůj nový nástroj pro videokonference, než budou moci produktivně účastnit jakýchkoli virtuálních schůzek.
Bez tohoto kroku se pravděpodobně setkáš s řadou problémů – od zaměstnanců, kterým se zablokuje přístup na schůzky, až po členy týmu, kteří se na dobu trvání ankety omylem promění v bramboru.
Všechny vtipy stranou, tvůj poskytovatel softwaru pravděpodobně nabízí určitou úroveň zaškolení pro nové uživatele – a ty bys měl plně využít pokyny, které nabízí.
Přesto bys měl také vyvinout svůj vlastní vnitřní postup, jak členy týmu seznámit s novým softwarem. Zde bys měl zaměřit pozornost zaměstnanců na ty vlastnosti a funkce, které budeš používat nejčastěji. Naopak ne chcete uživatele zahlcovat představováním pokročilých funkcí, o kterých zatím možná ani nemusí vědět.
Jde o to: Nepředpokládej, že tvůj tým bude hned umět používat tvůj nástroj pro videokonference. Nauč se sám, jak tento nástroj co nejlépe využít – a pak svému týmu poskytni vše, co potřebují vědět, aby mohli začít.
Umožni volné prozkoumání rozhraní
Kromě toho, že svůj tým seznámíš s používáním softwaru pro virtuální schůzky, měl bys jim také dát čas, aby si ho mohli sami vyzkoušet.
Ve skutečnosti neexistuje žádný „správný“ způsob, jak to udělat – a o to právě jde. Když svým týmům umožníš, aby si s rozhraním a funkcemi nástroje pohráli, získají z první ruky představu o tom, jak ho skutečně využít pro své účely. Naučí se také, jak vypnout jakýkoli filtr s motivem brambor, který si možná omylem nastavili na kameře – což je sice legrační, ale rozhodně to může minimalizovat rušivé vlivy během schůzek.
Jak si později ukážeme, může to zahrnovat vytvoření specifických konferenčních místností určených pouze pro zkušební nebo rekreační účely. Tímto způsobem si členové tvého týmu mohou na software zvyknout v prostředí bez rizika (na rozdíl od učení se za pochodu během skutečné schůzky – což samo o sobě může všechny účastníky rozptylovat).
Praktické využití funkcí a nástrojů
Tvůj nástroj pro virtuální konference ti pravděpodobně nabídne řadu pokročilých funkcí, které můžeš využít. (O těchto funkcích si povíme více za chvíli.)
Jde ale o to: Nepotřebuješ potřebuješ tyto funkce používat pořád. Vlastně bys to asi ani neměl. Stejně jako u většiny nástrojů a technologií může používání určitých funkcí jen pro samotné používání – bez jakéhokoli praktického účelu – nakonec účastníky zahlcovat nebo jinak rozptylovat.
Ale protože už budeš znát „všechny detaily“ tohoto softwaru (a umožnil jsi totéž i svému týmu), budeš přesně vědět, které funkce během schůzek použít – a jak je přesně využít, abys z každé schůzky vytěžil maximum.
Výzva virtuálních schůzek: Nízká angažovanost účastníků
Udržet pozornost členů týmu během osobní schůzky je samo o sobě dost obtížné. Přidání faktoru práce na dálku k tomu jen ještě více zkomplikuje situaci.
Abys zabránil případnému nedostatku zapojení během virtuálních schůzek, je dobré vytvořit jasný program. To je zásadní pro všechny schůzky, ale rozhodně stojí za to to zde zopakovat. Jasný program schůzky dává tvému týmu směr a umožňuje mu předvídat průběh schůzky od začátku do konce.
V rámci tohoto programu budeš chtít vyřešit:
Témata k diskusi
Kdo bude hovořit nebo prezentovat informace
Jak budou informace prezentovány
Díky tomu budeš mít také lepší kontrolu nad průběhem schůzky. Jelikož všichni vědí, co je třeba udělat a projednat, bude pro tebe mnohem snazší udržet všechny soustředěné a na správné cestě po celou dobu schůzky.
A nakonec, vytvoření programu pro každé jednání, které pořádáš, ti umožní zjistit, co se v danou chvíli udělat nebo projednat. Možná dokonce zjistíš, že není třeba pořádat plnohodnotnou schůzku – a můžeš jednoduše vyřešit nezbytné záležitosti stručnějším a srozumitelnějším způsobem.
To, že „tahle schůzka mohla být i e-mailem“, platí i pro videokonference, víš. Je to jednoduché. Schůzka zaměřená na konkrétní úkoly udrží účastníky mnohem více zapojené než ta s neuspořádaným programem nebo bez programu vůbec. Zaměř se na to, co tvůj tým potřebuje vědět, a informace se jim mnohem lépe vryjí do paměti.
Využij multimédia a společné sdílení obrazovky
Tvá virtuální schůzky by měly být víc než jen skupinou lidí, kteří spolu komunikují přes video. Chceš-li, aby tvá digitální setkání byla poutavější a podporovala spolupráci, budeš chtít prezentovat multimediální obsah a umožnit sdílení obrazovky přímo během schůzky.
To je samozřejmě mnohem efektivnější než rozesílat dokumenty nebo soubory každému účastníkovi zvlášť a nechat je, aby si je procházeli sami.
Zde všichni doslova zůstávají na stejné stránce po celou dobu schůzky. Navíc můžeš svému týmu dokonce umožnit vkládat poznámky a jinak upravovat prezentované dokumenty – což umožňuje plynulou spolupráci v reálném čase.
Účelem používání softwaru pro virtuální schůzky je simulovat skutečné osobní schůzky – ne jen proto, abyste se navzájem viděli a slyšeli mluvit. Je však důležité začlenit do online konferencí multimédia a možnosti spolupráce, aby tvůj tým zůstal produktivní během každé relace, které se účastní.
Zajisti účastníkům poutavé podněty
Mnoho nástrojů pro videokonference ti také umožňuje během schůzek zasílat členům týmu pokyny, hlasování a dotazníky.
To může sloužit k řadě účelů:
Udržuj zájem účastníků a zvyš jejich aktivní zapojení
Umožni svému týmu sdílet názory na dané téma
Zjisti, jak dobře tví zaměstnanci rozumí projednávaným tématům
Navíc můžeš tyto podněty využít k identifikaci těch, kteří by se se během schůzky plně nezapojili – a podle toho s nimi dále komunikovat. Celkově platí, že zařazení interaktivních výzev do tvých virtuálních schůzek povede k větší – a hodnotnější – angažovanosti všech účastníků.
Výzva pro virtuální schůzky: Rušivé vlivy
Podle naší výzkumné studie „Growing Client Loyalty Remotely“je hluk jedním z nejvíce podceňovaných rušivých faktorů během online schůzek s klienty. Například rozhovory v pozadí (55 procent) byly uvedeny jako faktor, který s největší pravděpodobností narušuje soustředění zaměstnanců. Překvapivě jsou upozornění, jako jsou připomenutí schůzek a nové e-maily (20 procent), považována za mnohem rušivější a rozptylující než zvuky ze stavby (6 procent).
Jak naznačují výsledky naší studie, ty i tvoji účastníci budete během virtuálních schůzek pravděpodobně čelit řadě rušivých vlivů. I když je možná nemožné je zcela odstranit je úplně odstranit, měli byste udělat vše, co je ve vašich silách, abyste minimalizovali četnost a závažnost těchto rušivých vlivů.
Vypracuj zásady pro účast na virtuálních schůzkách
V současné době se členové tvého týmu pravděpodobně účastní virtálních schůzek ze svých domovů. A až se svět začne opět otevírat, tvoji zaměstnanci pracující na dálku budou moci účastnit se schůzek z kaváren a jakéhokoli jiného místa s připojením k Wi-Fi. Obě prostředí jsou pro tvůj tým plná potenciálních rozptýlení.
Aby se tyto případy omezily na minimum, je vhodné vytvořit standardy, které budou zaměstnanci dodržovat při účasti na vzdálených schůzek. Zde se můžeš zabývat klíčovými problémy, které trápí tvůj tým, pokud jde o rušivé vlivy, a jasně stanovit, co se od nich očekává. Můžete například požádat zaměstnance, aby si doma vyhradili klidné místo jako „místo pro schůzky“. Nebo můžete vyžadovat, aby během schůzek vypnuli veškerou elektroniku kromě té, která je nezbytná.
Tím, že tyto zásady oficiálně zavedeme (namísto pouhého je jen navrhovat ), prakticky zajistíš, že tvé schůzky budou probíhat bez zbytečných rušivých vlivů, které by jinak mohly tvé úsilí zcela zmařit.
Izoluj nebo umlč povídání
K překřikování (ať už záměrnému, nebo ne) během tvých virtuálních schůzek nevyhnutelně dojde. Členové týmu se totiž nemohou naklonit a pošeptat sousedovi, jako je tomu při osobních schůzkách.
Abys tomu předešel, než se z toho stane problém, budeš muset během každého setkání, které pořádáš, trochu „řídit dav“. V ojedinělých případech možná budeš muset účastníky požádat, aby si ztlumili mikrofony – nebo to za ně dokonce udělat sám. Vzhledem k tomu, že hluk může narušit tvůj tok myšlenek a dokonce vést k nedorozuměním, není tak překvapivé, že 56 procent respondentů, které jsme oslovili, uvedlo, že upřednostňují, aby všichni během online schůzek zůstávají s vypnutým mikrofonem (pokud zrovna nemluví).
Během diskusí v rámci celého týmu můžeš od účastníků vyžadovat, aby virtuálně „zvedli ruku“, než dostanou slovo. Tímto způsobem se všichni soustředí na osoby, na které ty jako moderátor schůzky chceš, aby se soustředili – a nebudou nijak rozptylováni ostatními účastníky.
Vytvoř diskusní skupiny
Když je potřeba, aby účastníci mohli mezi sebou volně komunikovat, budeš jim to chtít umožnit. Právě k tomu slouží diskusní skupiny.
Breakout sessions jsou v podstatě „mini místnosti“ v rámci tvé hlavní schůzky, které slouží k usnadnění diskusí v malých skupinách. Jako správce schůzky můžeš přiřadit konkrétní osoby do různých místností/skupin, sledovat, jak každá skupina diskutuje o daném tématu, a jedním kliknutím všechny svolat zpět do jedné místnosti.
Kromě toho, že breakout rooms omezují rušivé vlivy, umožňují členům tvého týmu aktivně se účastnit schůzek – díky čemuž mohou z každé schůzky, které se zúčastní, vytěžit mnohem více.
Výzva virtuálních schůzek: logistické a plánovací problémy
Vzhledem k tomu, že tvůj tým pracující na dálku je pravděpodobně fyzicky rozptýlený, může být obtížné všechny členy skutečně shromáždit, když vznikne potřeba uspořádat virtuální schůzku. Existují dvě klíčové věci, které můžeš udělat, abys tento problém vyřešil.
Plánuj schůzky důsledně a s dostatečným předstihem
Když členové tvého týmu pracují z domova, mohlo by se zdát, že pro ně bude docela snadné připojit se k schůzce nebo videohovoru, kdykoli sedí u svého stolu. Samozřejmě to tak nemusí být vždy.
Za prvé, nechceš rušit své zaměstnance při plnění úkolů, které jsi jim přidělil. Předpokládat, že budou schopni přerušit svou práci, aby se zúčastnili virtuální schůzky, v podstatě snižuje význam původního úkolu.
Za druhé, ne všichni tvoji zaměstnanci možná pracují přesně ve stejný okamžik. Pokud jsi jim povolil flexibilní pracovní dobu (jak to dělá mnoho firem s prací na dálku) nebo pokud žijí v různých časových pásmech, je pravděpodobné, že členové tvého týmu nebudou všichni nebudou moci účastnit se schůzek v libovolný čas.
Aby se členové tvého týmu mohli vždy zúčastnit tvých virtuálních schůzek, měli byste je plánovat s dostatečným předstihem – a dodržovat pravidelný rozvrh, který vyhovuje všem.
I když jistě můžeš pořádat podle potřeby spontánní schůzky s malými skupinami, členové tvého týmu by měli mít dostatek času na přípravu na podstatnější virtuální schůzky, které budete v průběhu času pořádat. Tímto způsobem můžeš maximalizovat jak účast tvého týmu i aktivní zapojení v rámci každé schůzky, které se zúčastní.
Zajisti přístupnost schůzek i po jejich skončení
Jistě se stane, že někteří členové tvého týmu se nebudou moci zúčastnit dané schůzky. Naštěstí většina nástrojů pro videokonference umožňuje nahrávat schůzky, díky čemuž si ti, kteří se nezúčastnili, mohou snadno prohlédnout, o co přišli.
V závislosti na konkrétním nástroji a úrovni služby, kterou používáš, můžeš mít na výběr mezi ukládáním zaznamenaných schůzek na svých fyzických serverech nebo v cloudu.
V každém případě doporučujeme jít ještě o krok dál a tyto záznamy uložit do vaší interní znalostní báze. Takto můžete uchovávat všechny informace související se schůzkami na jednom centrálním místě, ke kterému má váš tým přístup, kdykoli to potřebuje.
To nejen umožňuje těm, kteří se ankety neúčastní, dohnat své kolegy z týmu, ale také vytváří další zdroje, které přispívají k znalostní kapitál vaší organizace. Tím, že tyto zdroje v průběhu času neustále rozšiřujete, zajistíte, že členové vašeho týmu budou mít vždy k dispozici přesně ty informace, které potřebují, aby mohli svou práci vykonávat co nejlépe.
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