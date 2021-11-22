Od domluvy konzultací až po organizaci výuky a zasedání komisí– akademický svět s sebou nese spoustu plánování. Ačkoli jsou tato setkání důležitá pro úspěšné vedení výuky a pomoc při řešení individuálních potřeb studentů, často vyžadují spoustu času na koordinaci schůzek samotných. Není snadné organizovat a sledovat různá setkání se studenty, kolegy a administrativními pracovníky. Vzhledem k nabitým rozvrhům může být nalezení vhodného termínu schůzky výzvou, kterou často ještě více komplikuje a prodlužuje spoléhání se na e-mail.
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Ale upřímně řečeno, plánování schůzek nemusí být tak složité. Já sám používám online nástroj pro plánování Doodle už delší dobu k koordinaci všech svých vzdělávacích schůzek. Důvod je jednoduchý: nabízí řadu funkcí a integrací, které zjednodušují, automatizují a zrychlují proces plánování. To znamená, že každý týden ušetřím mnoho hodin a tento čas mohu věnovat jiným, důležitějším prioritám.
Ať už jde o nalezení vhodného termínu schůzky s kolegy nebo domluvení konzultačních hodin se studenty, Doodle mi výrazně usnadňuje pracovní život. Abych pomohl i ostatním pedagogům, sepsal jsem přehled různých typů vzdělávacích schůzek, které lze pomocí Doodle naplánovat.
Typ schůzky 1: Zasedání výborů
Prvním způsobem, jakým může Doodle zjednodušit plánování v akademických institucích, je využití funkce Skupinová schůzka. Jedná se o pohodlný způsob, jak zjistit dostupnost několika účastníků a určit termín schůzky, kdy se může zúčastnit co nejvíce lidí. Je to ideální řešení pro určení nejvhodnějšího termínu pro zasedání komisí nebo pedagogické porady a umožňuje všem účastníkům uvést svou dostupnost, aniž by bylo nutné posílat si e-maily tam a zpět. Spoléhat se při domlouvání schůzek na e-maily je nejen únavné a může trvat dny (ba dokonce týdny), ale může také vést ke zpožděním v plánování, chybám a zdvojení termínů.
Mezi hlavní výhody používání Doodle k plánování zasedání výborů patří:
Vyhni se frustraci jak organizátorů, tak účastníků: Hledání termínu schůzky, který by vyhovoval všem, může být obtížné jak pro organizátory, tak pro účastníky. Organizátoři schůzek musí skládat dohromady volné termíny různých zúčastněných stran (někdy jak interních, tak externích). K tomu všemu mohou dlouhé e-mailové řetězce, jejichž cílem je dohodnout se na termínu schůzky, představovat zdlouhavý proces a způsobit zmatek, zejména při koordinaci napříč různými časovými pásmy. Funkce Skupinová schůzka v aplikaci Doodle tento problém řeší tím, že umožňuje všem snadno uvést svou dostupnost bez nutnosti výměny e-mailů tam a zpět.
Zjisti nejvhodnější čas na první pohled: I když jednotlivci odpoví, kdy mají čas, může být obtížné zjistit, který čas vyhovuje největšímu počtu lidí. A pokud používáš e-mail, musíš prohledávat svou doručenou poštu (která je pravděpodobně docela plná), abys našel odpovědi všech účastníků, a pak je porovnávat, abys potvrdil, který den a čas vyhovuje všem. Funkce Skupinová schůzka v aplikaci Doodle umožňuje na první pohled snadno určit časové úseky s největší dostupností.
Zvyš účast na schůzkách: Vzhledem k tradičním potížím s koordinací při hledání vhodného termínu pro více členů akademického sboru, jejichž rozvrhy jsou extrémně nabité a již přetížené schůzkami, není neobvyklé, že koordinátor stanoví termíny schůzek, aniž by nejprve zjistil, kdy jsou účastníci k dispozici. Mít k dispozici pohodlný způsob, jak zjistit dostupnost pro několik možných časových úseků, který je jednoduchý jak pro organizátora při přípravě, tak pro členy fakulty při odpovídání, pomáhá určit čas, kdy se může zúčastnit co největší počet členů fakulty.
Typ schůzky 2: Konzultační hodiny se studenty
Doodle nabízí speciální funkci „Bookable Calendar“, která je ideální pro plánování konzultačních hodin. Tento nástroj umožňuje vyučujícím nastavit řadu volných termínů, na které se studenti mohou přihlásit, aniž by museli čekat na jejich odpovědi na e-maily a kontrolovat svůj kalendář, aby se vyhnuli dvojím rezervacím. Jakmile si studenti vyberou jeden z dostupných časových úseků v kalendáři s možností rezervace, automaticky obdrží pozvánku do kalendáře, která může obsahovat odkaz na virtuální konferenční místnost pro konzultační hodiny na dálku.
Mezi hlavní výhody pro studenty patří:
Proces pozvání k registraci: Hledání vzájemně vyhovujícího termínu prostřednictvím e-mailu může být obtížné a odrazující, zejména pro ty studenty, kteří pomoc nejvíce potřebují. Snadnost, s jakou lze pomocí rezervovatelného kalendáře Doodle domluvit schůzky, přispívá k tomu, že konzultační hodiny jsou pro všechny mnohem přitažlivější a dostupnější.
Podrobnosti se potvrzují automaticky: Rezervované termíny schůzek se automaticky potvrzují pozvánkou do kalendáře – což studentům pomáhá sledovat a pamatovat si své schůzky.
Mezi hlavní výhody pro pedagogy patří:
Zjednoduš si proces registrace: Rezervační stránka ti může ušetřit spoustu času, který bys jinak strávil rozesíláním e-mailů všem studentům ve tvých kurzech. Díky funkce rezervační stránky Doodleje celý proces automatizován a nepotřebuješ mnoho práce ani času na potvrzení či dokonce přeplánování schůzek v rámci konzultačních hodin.
Měj plnou kontrolu nad svým rozvrhem (a časem): Můžeš nastavit konkrétní pravidla pro rezervaci schůzek. Můžeš například nastavit minimální dobu předběžného oznámení, pokud se chceš vyhnout schůzkám na poslední chvíli (a mít tak dostatek času na přípravu). Můžete také nastavit dostupné pracovní hodiny (např. 9:00–18:00, případně 13:00–17:00, což může lépe vyhovovat vašim prioritám a pracovnímu vytížení). Pokud máte tendenci, že se vám schůzky protahují nad rámec vyhrazeného času, můžete nastavit časovou rezervu (např. 5 minut, 10 minut, 15 minut atd.), aby již nebylo možné plánovat schůzky těsně za sebou.
Získej informace o schůzce předem: Vlastní funkce Vlastní otázky ti umožňuje předem shromáždit podrobnosti o tom, o čem chtějí studenti diskutovat. Vlastní otázky můžeš nastavit jako povinné nebo volitelné. To ti pomůže připravit se na schůzky s předstihem a zajistit, že schůzka bude probíhat podle plánu
Rezervace jménem jiných: Představ si, že tvoje škola vede pohovory s uchazeči o volné místo na fakultě. Než bude možné učinit konečnou nabídku, musí nejlepší uchazeče prověřit vedoucí pracovníci a členové správní rady. To vyžaduje zorganizování skupinového setkání ve formě panelové diskuze mezi několika interními zainteresovanými stranami a každým uchazečem. S Rezervace jménem, nyní můžete synchronizovat kalendáře všech interních zúčastněných stran, abyste viděli, kdy jsou všichni k dispozici, a teprve poté odeslat odkaz na rezervovatelný kalendář každému uchazeči. Jednoduše, rychle a bez námahy.
Typ schůzky 3: Individuální schůzky s kolegy
Dalším způsobem, jak ti Doodle může pomoci při plánování schůzek, je využití funkce individuálních schůzek. Je to skvělý způsob, jak sdílet možné termíny schůzek s kolegou, který si pak může vybrat den a čas, který mu nejlépe vyhovuje.
Mezi hlavní výhody plánování individuálních schůzek pomocí Doodle patří:
Najde vzájemně vyhovující termíny schůzek: Díky funkci 1:1 v Doodle můžeš nabídnout různé časové termíny, které máš volné ve svém kalendáři.
Snadná integrace s tvými kalendáři: Protože jsou tvé kalendáře Google Calendar a Office 365 propojeny přes tvůj účet Doodle, můžeš si být jistý, že se účastníkům zobrazí pouze volné termíny. To znamená, že se můžeš rozloučit s dvojitými rezervacemi, což je výhodné jak pro tebe, tak pro všechny, s kým se scházíš. A nemusíte se starat o to, abyste pak museli otevřít svůj kalendář a posílat oficiální pozvánku – o to se postará Doodle za vás, jakmile bude čas schůzky potvrzen.
Automatické odesílání pozvánek do kalendáře: Jedním ze způsobů, jak plánování individuálních schůzek na Doodle pomáhá šetřit čas, je to, že automaticky rozesílá pozvánky do kalendáře a případně i odkaz na videokonferenci, čímž zajistí, že oba účastníci mají k dispozici podrobnosti o schůzce.
Typ schůzky 4: Přihlášení na schůzku s hosty
Dalším způsobem, jakým Doodle může zjednodušit proces plánování schůzek, je vytvoření harmonogramu termínů pro schůzky s hostujícím přednášejícím nebo uchazečem o práci. Vytvoření programu pro hostujícího lektora často vyžaduje značnou koordinaci. Je třeba vyvážit zájmy všech členů fakulty, kteří se s hostem chtějí setkat, a zajistit, aby měl host plný program.
Díky veřejně přístupné přihlašovací listině se mohou členové fakulty snadno přihlásit na termíny, které jim nejlépe vyhovují, což umožňuje obsadit většinu schůzek a zároveň provádět úpravy, které pomohou doladit rozvrh. Jakmile je většina termínů schůzek obsazena, mohou se členové fakulty snadno domluvit mezi sebou, případně si vyměnit termíny schůzek nebo se spojit do dvojic, aby se vešlo více osob.
Mezi způsoby, jakými to může pomoci zefektivnit plánování schůzek s hosty, patří:
Vytvoř si rozvrh s minimálními nároky na dohled: Snažit se koordinovat rozvrh schůzek mezi více účastníky prostřednictvím e-mailu může být zdlouhavý a náročný proces. Použití Doodle ke koordinaci rezervace termínů schůzek může výrazně zjednodušit shromažďování informací o dostupnosti a zkrátit čas potřebný k dokončení itineráře hosta.
Flexibilita pro vyučující při úpravách a přeplánování svých termínů bez zapojení koordinátora: Úpravy lze provádět neformálně, přímo vyučujícím, který chce změnu provést, aniž by bylo nutné zapojovat organizátora.
Odstranění politických her při plánování schůzek: Jedním z reálných problémů při plánování série schůzek je vypořádat se s politickými aspekty určování toho, kdo bude na programu, pokud není možné vyhovět všem žádostem o schůzku. Sdílená online registrace podle principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ může pomoci zvýšit transparentnost toho, jak byl rozvrh schůzek sestaven, a snížit tak potřebu, aby koordinátor rozhodoval o tom, kdo by v rozvrhu měl a neměl být.
Pokud hledáš nástroj pro plánování, který by zefektivnil procesy organizování vzdělávacích schůzek, a chceš porovnat Doodle s jinými řešeními, navštiv naši stránku s porovnáním konkurence.
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Autor: Gareth Keeves
Gareth je lektorem strategie na Rice University a na University of California v Davisu. Titul PhD v oboru strategie získal na University of Michigan. Rád se setkává se studenty a učí se nové způsoby, jak zlepšit zážitek z online vzdělávání.
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