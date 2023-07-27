Vytvoř sdílený kalendář pomocí Doodle
Sdílení kalendáře je s Doodle snadné
Všichni víme, jak těžké někdy může být udržet přehled o našich plánech v daném týdnu: od pracovních povinností přes společenské akce až po osobní dovolené a schůzky – snadno se ztratí přehled o tom, kde máme být a co jsme si již domluvili. Proto je tu Doodle, nejoblíbenější bezplatný nástroj.
S Doodle můžeš rozeslat rychlý dotazník přátelům nebo kolegům, abys zjistil, kdy se všem nejlépe hodí se sejít. Nyní můžeš ke svému účtu Doodle přidat svůj online kalendář (ať už jde o Google, Microsoft 365, Outlook nebo jakýkoli jiný kalendář, který lze sdílet prostřednictvím ICS kanálu). To znamená, že když vytváříš anketu nebo se účastníš ankety někoho jiného, můžeš si ji zobrazit ve formátu kalendáře – a okamžitě tak vidět, kdy máš čas a kdy ne. Už nemusíš přepínat mezi různými nástroji.
Propoj svůj sdílený kalendář s Doodle
Když začneš vytvářet vlastní pozvánku na schůzku, v prvním kroku budeš požádán o zadání názvu schůzky, místa konání a případných poznámek.
Ve druhém kroku přidáš časové možnosti, které bys pro svou schůzku rád nabídl. Nezapomeň přidat několik možností, aby si tvoji hosté mohli vybrat ten nejvhodnější čas. Pokud jsi propojil svůj kalendář s Doodle, uvidíš případné kolize v rozvrhu, takže se ti nikdy nestane, že bys měl dva termíny ve stejnou dobu!
Propojení tvého kalendáře s Doodle je nejlepší způsob, jak spravovat svůj rozvrh a práci.
Ve druhém kroku klikni na týdenní přehled, abys viděl, jak bude tvůj kalendář vypadat při vytváření ankety v Doodle. Vedle navrhovaných termínů schůzek uvidíš všechny své stávající schůzky, jen v světlejší barvě, abys věděl, že si je nesmíš naplánovat na stejný čas.
Při nastavování pozvánky na schůzku najdeš důležitá nastavení. Můžeš například povolit odpovědi „ano“, „ne“ nebo „v případě potřeby“, omezit možnosti nebo skrýt anketu. Zde také najdeš několik funkcí Doodle Professional, jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace. Profesionální účty jsou navíc pro vás i vaše pozvané zcela bez reklam.
V kroku čtyři zadej své jméno a pošli Doodle svým hostům. Ti si vyberou termíny a během několika vteřin najdeš ten nejlepší čas pro vaše setkání.
Začni používat Doodle ještě dnes a vyzkoušej si výhody propojeného kalendáře.
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