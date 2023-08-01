Správa tvého programu online s Doodle
Pomocí Doodle můžeš snadno vytvořit online program a sdílet ho se svými účastníky, aby si mohli vybrat nejvhodnější čas na schůzku. Ankety v Doodle lze samozřejmě vytvářet nejen pro schůzky a plánování; můžeš je využít pro průzkumy, dotazníky nebo k rezervaci termínů. Začni hned a vyzkoušej si to sám, nebo čti dál a dozvíš se další skvělé informace.
Online nástroj pro plánování schůzek s Doodle
S bezplatným účtem Doodle můžeš propojit všechny své kalendáře a tvé schůzky se budou automaticky synchronizovat. Všechny své schůzky a plány uvidíš přehledně a bez zbytečného nepořádku a svůj program můžeš každý den upravovat a přizpůsobovat online. Propojení tvých online kalendářů s účtem je velmi snadné. Jakmile budeš mít účet (jeho založení ti zabere jen pár okamžiků), přejdi na stránku nastavení účtu a klikni na „Tvé kalendáře“.
V tomto okamžiku budeš muset vybrat, jaký typ online kalendáře chceš propojit. Doodle se může propojit s Google Calendar, Outlookem nebo jinými kalendáři prostřednictvím kanálu ICS.
Vytvoř schůzku a synchronizuj ji se svým kalendářem
Nejprve spusť svou anketu na Doodle výběrem možnosti „vytvořit Doodle“ v horní části stránky. V prvním kroku zadej název schůzky, místo konání a případné poznámky. V tomto příkladu použijeme „Zasedání představenstva“. Místem konání jsou „naše kanceláře“ a přidali jsme malou poznámku, aby si účastníci předem prošli program. To je vždycky dobrý tip!
Za druhé budeš muset do pozvánky na schůzku přidat různé časové možnosti. Můžeš je přidat v týdenním přehledu nebo v kalendářovém zobrazení. Pokud zvolíš kalendářové zobrazení, při výběru časů uvidíš svůj online program. Díky tomu snadno uvidíš všechny své schůzky, abys si je neplánoval dvakrát nebo se nepřehltil.
Za třetí, můžeš využít nejrůznější doplňkové funkce, které ti pomohou zefektivnit plánování. Můžeš omezit počet hlasů na účastníka, nastavit anketu jako skrytou, abys utajil informace o účastnících, nebo přidat třetí možnost „v případě potřeby“ pro větší flexibilitu. Pokud si pořídíte prémiový účet, můžete nastavit termíny pro odevzdání hlasů, aby se hlasy shromáždily ještě rychleji, a vyžadovat kontaktní údaje, abyste se s účastníky mohli po schůzce znovu spojit.
V kroku 4 zadej své jméno a e-mail a poté pošli vytvořený Doodle svým hostům. Stačí do pole zadat jejich e-mailové adresy a rozeslat pozvánky. Oni mohou hlasovat pro termíny, které se jim líbí, a během několika minut najdeš ten nejlepší čas pro vaše setkání. Vyber konečné datum a uzavřete hlasování, abyste o tom informovali všechny účastníky.
Synchronizace jednotlivých online kalendářů s Doodle se velmi hodí, když chceš vytvořit anketu. Schůzky, které vytvoříš pomocí Doodle, lze automaticky přidat do tvých propojených kalendářů.
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