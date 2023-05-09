V dnešní digitální éře se virtuální akce stávají stále populárnějšími a nabízejí fantastický způsob, jak oslovit obrovské množství účastníků, ať už se nacházejí kdekoli.
Organizace velkých virtuálních akcí však může být náročným úkolem, který s sebou nese řadu výzev, od plánování a správy účastníků až po překonávání technických potíží.
Seznam se s Zoom Events – revolučním softwarem, který nabízí pohodlné řešení těchto výzev. Pojďme prozkoumat, co pro vás Zoom Events může udělat, jaké jsou jeho výhody, a podívejme se, jak integrace Doodle může zefektivnit a optimalizovat vaše plánování.
Co jsou Zoom Events?
Zoom Events je online platforma pro pořádání akcí, která nabízí pokročilejší funkce než běžné schůzky na Zoomu.
Je speciálně navržen pro pořádání rozsáhlých virtuálních akcí, jako jsou konference, veletrhy a webináře. Zoom Events nabízí více než standardní nástroj Zoom. Mezi tyto funkce patří registrace, vylepšené zabezpečení, pořádání více relací a přizpůsobení, což z něj činí ideální řešení pro různé hybridní/virtuální akce.
Výhody používání Zoom Events
Volba platformy Zoom Events přináší oproti tradičním platformám pro virtuální akce několik výhod:
Zvýšená kapacita účastníků: Pořádej akce s prakticky neomezenou kapacitou, což ti umožní zapojit tolik účastníků, kolik potřebuješ.
Vylepšené bezpečnostní funkce: Rozšířené bezpečnostní možnosti, jako je ochrana heslem a čekárny, pomáhají zajistit bezpečnost tvé akce.
Přizpůsobení: Vytvoř jedinečnou akci s firemní identitou úpravou vzhledu a stylu registračních stránek, e-mailů a dalších prvků.
Integrace Doodle pro plánování
Doodle, renomovaný nástroj pro plánování, lze hladce integrovat se službou Zoom Events, čímž zefektivníš procesy plánování tvé virtuální akce.
Přidáním této funkce do své akce můžeš vytvářet a sdílet ankety, abys našel ideální čas a datum, které zajistí co nejvyšší účast, nabídl různé možnosti a získal v reálném čase informace o nejoblíbenějších volbách.
Vlastní otázky v Doodle ti také umožňují vyžádat si informace předem, takže pokud chceš účastníky rozdělit do různých skupin nebo zjistit, odkud se k tvé akci připojují – můžeš.
Zvyš produktivitu a efektivitu při organizaci velké virtuální akce s minimální administrativní zátěží díky výkonnému a uživatelsky přívětivému rozhraní Doodle.
Jak maximalizovat virtuální zážitek pomocí Zoom Events a Doodle
Kombinace služeb Zoom Events a Doodle zajišťuje plynulý a efektivní průběh virtuální akce, díky čemuž se můžeš soustředit na to, na čem opravdu záleží – na poskytování vynikajícího obsahu pro účastníky.
Chceš-li ze své virtuální akce vytěžit maximum, měj na paměti tyto tipy:
Připrav se předem: Seznam se s funkcemi Zoom Events i Doodle, abys minimalizoval případné technické potíže.
Zapoj své publikum: Využij interaktivní funkce, jako jsou ankety, průzkumy, kvízy a živý chat, abys udržel účastníky zapojené a zainteresované v akci.
Zaměř se na kvalitu: Věnuj úsilí přípravě poutavého obsahu a vizuálů, které zaujmou tvé publikum.
Díky integraci Zoom Events s Doodle bude pro tebe snadné spravovat velké virtuální akce s minimálním úsilím.
Nemusíš se trápit s ručním slaďováním termínů všech účastníků ani se zabývat zdlouhavými administrativními úkoly. Místo toho se budeš moci soustředit na tvorbu a prezentaci výjimečného obsahu pro své publikum a zajistit tak, že tvá velká virtuální akce bude obrovským úspěchem.
A po skončení akce…
Jakmile tvá akce skončí, Doodle ti nabídne několik skvělých možností, jak zůstat v kontaktu s účastníky.
S rezervační stránkamůžeš účastníkům poslat odkaz, aby si s tebou domluvili termín.
Díky tomu můžeš sbírat zpětnou vazbu nebo si zrekapitulovat, o čem se na akci mluvilo. Stačí se přihlásit ke svému účtu Doodle, určit, kdy chceš být k dispozici, a odeslat odkaz. Účastníci si pak zarezervují termíny, které jim vyhovují.
A nemusíš se bát, že ztratíš kontrolu. V nastavení můžeš určit, kolik schůzek budeš mít denně, jaké časové rezervy mezi nimi budou a spoustu dalších věcí.
Doodle 1:1 ti dává možnost setkat se s účastníky individuálně. Stejně jako rezervační stránka je to opravdu jednoduché. Stačí si vybrat termíny a časy, kdy se chceš setkat, a poslat je pozvaným. Jakmile si vyberou čas, který jim vyhovuje, rezervuje se termín v kalendářích vás obou.
Lidé, kteří používají Doodle, ušetří v průměru asi 45 minut týdně. Když organizuješ velkou akci, potřebuješ co nejvíc času. Využij tedy čas, který ti Doodle ušetří. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma. Není potřeba kreditní karta.
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