Zlepšuje spolupráci v týmu díky nástroji pro tvorbu anket od Doodle
Týmová práce je pro rychlé dokončení projektů v organizaci zásadní. Spolupráce v týmu obvykle zahrnuje četné schůzky, na nichž mohou členové sdílet nápady, přidělovat úkoly a informovat o aktuálním stavu projektu.
Organizování těchto schůzek tradičním způsobem může být komplikované. Je to proto, že se všichni musí sejít ve stejný čas, což některým členům týmu jejich rozvrh nedovolí.
Aby se rychle dosáhlo shody ohledně termínu, může organizátor schůzky využít software pro tvorbu anket a zjistit, kdy budou všichni k dispozici pro schůzku. Tento nástroj pro tvorbu anket sníží zpoždění projektů, zvýší produktivitu a zlepší spolupráci v týmu. Doodle, jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování schůzek na světě, nabízí tuto funkci tvorby anket, která ti může potenciálně zvýšit tržby a kapacitu pro zvládnutí více projektů.
Proveď průzkum mezi členy týmu pomocí skupinových anket
Pořádání schůzek se všemi členy týmu může být náročné, protože každý má svou vlastní práci. Doodle však tento proces zjednodušuje díky skupinové ankety. Můžeš poslat skupinovou anketu všem členům svého týmu, aby uvedli datum a čas, kdy jsou k dispozici na schůzku.
Výsledky ankety využij k výběru termínu a sděl je svému týmu. Všimni si, že nedošlo k žádnému zbytečnému výměně zpráv? Právě tolik starostí ti může nástroj pro plánování schůzek ušetřit.
Skupinové ankety se snadno nastavují, k jejich vytvoření však potřebuješ účet Doodle, což je ale snadné.
Přihlas se a dostaneš se na svůj ovládací panel. Klikni na „Create“ a poté na „skupinovou anketu“. Zvol název schůzky, popis a několik časových intervalů, aby si členové tvého týmu mohli vybrat ty, které jim vyhovují. Jakmile anketu vytvoříš, pošli ji jim a čekej na jejich odpovědi.
Tato funkce plánovacího softwaru zvyšuje produktivitu na pracovišti tím, že lidem šetří čas. Členové týmu stačí v anketě uvést čas, který jim vyhovuje, místo aby posílali zprávy nebo si telefonovali.
Snadné plánování schůzek
Díky softwaru pro plánování schůzek, jako je Doodle, můžeš domluvit schůzky se členy svého týmu i na poslední chvíli.
Jako projektový manažer, pokud chceš s celým týmem prodiskutovat nový směr probíhajícího projektu, můžeš ještě ten samý den zorganizovat schůzku. To platí bez ohledu na to, zda tvůj tým pracuje v těsné blízkosti, na dálku nebo v různých časových pásmech.
Vytvoř skupinovou anketu, pošli ji celému týmu a dej jim vědět, že je to urgentní. Podle jejich odpovědí pak budeš vědět, kdy naplánovat schůzku. Vytváření anket zefektivňuje řízení týmu a usnadňuje jeho správu.
Doodle je ideální nástroj pro plánování schůzek v týmech, protože je uživatelsky přívětivý a nabízí mnoho funkcí, které zlepšují spolupráci na pracovišti. Můžeš si vytvořit rezervační stránka , kterou můžeš poslat klientům, spolupracovníkům a členům týmu, aby si z tvého seznamu volných termínů mohli vybrat, kdy se s tebou setkají.
Šetří to čas a námahu a snižuje počet zpráv, které si všechny strany musí posílat, aby si domluvily schůzku. Vytváření anket a online plánování schůzek je přínosem jak pro velká týmová setkání, tak pro individuální rozhovory.
Integrace videokonferencí a nástrojů pro zvýšení produktivity
Do plánovacího softwaru Doodle můžeš integrovat platformy pro videokonference, jako jsou Microsoft Teams a Zoom, což usnadňuje pořádání virtuálních schůzek.
Při nastavování své rezervační stránky vyber preferovanou platformu pro videokonference a automaticky se vytvoří odkaz, přes který se lidé mohou připojit k tvé schůzce.
Díky integraci kalendářů do Doodle můžeš ke svému účtu přidat více online kalendářů. Tím se všechny tvé nadcházející události synchronizují na jedné platformě, takže ti už nikdy neunikne žádná schůzka. Zároveň ti to zabrání v přeplnění diáře a nutnosti odkládat některé schůzky.
Používání nástroje pro plánování v kalendáři k organizaci tvých událostí z tebe dělá spolehlivého člena týmu, protože se vždy dostavíš na naplánované schůzky.
Doodle také podporuje integraci s platformami pro zvýšení produktivity jako Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 a Zapier. Tato funkce přispívá k rychlejším pracovním postupům a lepší spolupráci v týmu.
Potřebuješ plánovat schůzky, když nejsi u svého stolu? Žádný problém. Web Doodle optimalizovaný pro mobilní zařízení ti umožňuje spravovat svůj rozvrh odkudkoli, bez nutnosti stahování.
Stačí otevřít Doodle v prohlížeči svého telefonu nebo tabletu a klepnutím na ikonu „+“ vytvořit skupinovou anketu. Můžeš přidat název, popis, místo, podrobnosti o videokonferenci a dostupné časové sloty, stejně jako na počítači.
Sdílej svou anketu s kolegy z týmu a na základě odpovědí vyber ten nejlepší termín. Můžeš také plánovat týmové schůzky nebo schůzky jeden na jednoho pomocí rezervační stránky Booking Page nebo Doodle 1:1, a to vše přímo z mobilního prohlížeče. Ať už jsi kdekoli, máš k dispozici stejné funkce, flexibilitu a snadné ovládání jako ve webové verzi.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021