Co je to schůzka na Zoomu?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je Zoom?
Zoom je jedním z předních nástrojů pro videokonference na světě. Vzhledem k tomu, že většina z nás byla během pandemie COVID nucena pracovat z domova, stala se aplikace, o které většina lidí pravděpodobně nikdy neslyšela, najednou velmi populární.
Zoom lze využít nejen pro rodinu a přátele, ale umožňuje také firmám po celém světě pořádat virtuální schůzky. Umožňuje pořádat diskusní skupiny, provádět ankety mezi účastníky a sdílet obrazovku. To se hodí, když pořádáš pravidelné online schůzky.
Co se děje na schůzce přes Zoom?
„Máš vypnutý mikrofon“. To je něco, co většina z nás pravděpodobně často slýchala během různých lockdownů kvůli COVIDu. Práce na dálku je však dnes tak běžná, že většina z nás ani na vteřinu nezaváhá, když přijde pozvánka na virtuální schůzku.
Ale co by se vlastně mělo dít během schůzky na Zoomu? Existuje nějaký konkrétní formát nebo jsou nějaké konkrétní věci, na které musíme myslet?
Jednoduchá odpověď zní, že většina z nich by měla fungovat stejně jako osobní setkání.
Začni tím, že pošleš svůj program. Seznam všeho, co chceš probrat, s nejdůležitějšími body nahoře. Pokud to jde, přiřaď každému tématu časový limit, abys se mohl soustředit. Dej lidem možnost se ozvat, pokud je něco nejasné, a buď otevřený změnám, pokud budou potřeba.
Při vedení schůzky se ti to zpočátku může zdát trochu jiné, ale brzy si na to zvykneš. Na začátku schůzky požádej všechny, aby si ztlumili mikrofony. U velkých schůzek se to často stane automaticky. Účastníci pak mohou zvednout ruku, pokud chtějí něco říct, a ty je můžeš postupně vyzývat.
Stejně jako při jakékoli jiné schůzce, i zde nezapomeň zajistit zapisovatele a po skončení schůzky poskytnout seznam akčních bodů.
Jak naplánovat schůzku na Zoomu?
Zpočátku se to může zdát složité, ale naplánovat schůzku na Zoomu je opravdu snadné, když použiješ Doodle. Navíc nezáleží na tom, jestli se potřebuješ sejít s velkou skupinou nebo jen ve dvou – zvládneš to všechno.
Při vytváření události na Doodle stačí zapnout tlačítko „videokonference“ a my automaticky přidáme tvůj odkaz na Zoom. Postup je stejný, ať už vytváříš skupinová anketa nebo rezervační stránka.
Skvělé je, že pokud potřebuješ změnit datum nebo čas své akce, aktualizujeme za tebe i odkaz na videokonferenci. Stačí změnit, co je třeba, a my se postaráme o zbytek.
Pokud chceš použít jiný nástroj pro videokonference, Doodle Professional ti umožní propojit Microsoft Teams, Webex, Google Meet a mnoho dalších. Navíc se můžeš zbavit reklam, nastavit termíny a posílat připomenutí – skvělý způsob, jak zabránit tomu, aby lidé zmeškali tvé schůzky.
Doodle ti usnadní pravidelné schůzky, ať už osobně, nebo online přes Zoom. Už žádné e-mailové dohadování o termínu, jen více času na to, abys se mohl věnovat důležitým věcem. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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