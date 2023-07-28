Začni s nástrojem pro plánování Doodle
MMezi schůzkami s kolegy, klienty nebo týmy můžeš často mít pocit, že ztrácíš kontrolu nad svým týdenním rozvrhem. bezplatný nástroj pro vytváření anket od Doodle ti pomůže vyhnout se zmatkům a snadno si zorganizovat nadcházející týdny. Vytvoření ankety nyní vyžaduje bezplatný účet Doodle, ale účastníci k hlasování účet nepotřebují.
Jednoduše vytvoř ankety s možnými termíny a pošli je svým hostům, abys domluvil schůzku. Během několika minut najdeš nejlepší termín pro setkání s velkou skupinou.
S Doodle můžeš ke svému účtu připojit online kalendář a prohlížet si své schůzky tam, kde nejčastěji pracuješ. Pokud chceš, můžeš ke svému účtu přidat více než jeden kalendář a Doodle je zobrazí – spolu se všemi schůzkami, které si domluvíš přímo přes Doodle – vše v jednom integrovaném formátu. Už žádné dvojité nebo přeplněné rezervace. Začni s Doodle ještě dnes a přesvědč se, jak snadné může být plánování.
Jak nastavit online nástroj pro plánování – a propojit svůj kalendář
Začít plánovat s Doodle je neuvěřitelně snadné. Přejdi do nastavení účtu v horní části stránky a propoj svůj kalendář. Jakmile to uděláš, přejdi do sekce „Spravovat účet Doodle“ a poté do „Tvé kalendáře“. Níže uvedené video ti s tím pomůže:
Propojení kalendáře zabere jen pár okamžiků. Pokud z jakéhokoli důvodu budeš někdy potřebovat kalendáře odpojit, stačí se vrátit do nastavení účtu a kliknout na „odpojit“, které najdeš vedle každého propojeného kalendáře. Nyní, když začneš plánovat, uvidíš své schůzky hned vedle potenciálních schůzek.
Snadno si s Doodle vytvoř schůzku nástrojem pro tvorbu anket
Nejprve spusť svou anketu na Doodle tak, že v horní části stránky vybereš možnost „vytvořit Doodle“. V prvním kroku zadej název schůzky, kterou bys rád uspořádal, místo konání schůzky a případné poznámky.
Ve druhém kroku přidáš časové možnosti. Nezapomeň přidat několik časových možností, aby si účastníci mohli vybrat čas, který jim vyhovuje. Pokud plánuješ schůzky na delší období, můžeš jednoduše zahrnout všechny možnosti pro tyto schůzky nebo směny. Můžete si vybrat měsíční zobrazení, abyste viděli všechny dny v měsíci, a poté přidat časy vpravo. Pokud zvolíte týdenní zobrazení, můžete časové úseky přidávat přímo do kalendáře.
Ve třetím kroku můžeš přidat další nastavení (Pro):
Odstranit reklamy
Odesílej automatické připomínky
Stanov termín
Skrýt seznam účastníků
Posílej pozvánky přímo z Doodle (až 1 000 účastníků)
Omez počet účastníků, kteří si mohou vybrat čas
Stačí anketu rozeslat účastníkům, aby si vybrali termíny, které jim nejlépe vyhovují. Anketa se také zobrazí na tvém ovládacím panelu, kde ji můžeš kdykoli spravovat nebo upravovat.
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