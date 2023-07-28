Bezplatný online nástroj pro hlasování: vytvoř si anketu s Doodle během několika minut
Ať už jde o plánování týmových schůzek, správu firmy nebo schůzky s klienty, existuje mnoho příležitostí, kdy se hodí nástroj pro vytváření anket užitečným nástrojem. Možná potřebuješ získat zpětnou vazbu k tématu tvé poslední firemní akce nebo chceš uspořádat anketu, abys našel nejlepší čas pro týdenní oběd s klienty – ať už je důvod jakýkoli, Doodle celý proces výrazně zjednoduší. Začni ještě dnes.
Vyzkoušej online hlasovací systém Doodle – je snadný na používání
Online ankety jsou s Doodle rychlé a snadné. Za pouhých pár minut můžeš vytvořit bezplatnou anketu pro jakoukoli příležitost a poté ji sdílet se svými kolegy nebo přáteli. Po dokončení si můžeš snadno prohlédnout výsledky svého bezplatného online hlasovacího systému a případně přidat další položky nebo upravit původní obsah.
Jak vytvořím anketu na Doodle?
Nejprve můžeš spustit svou anketu na Doodle tak, že v horní části stránky vybereš možnost „vytvořit Doodle“. S Doodle najdeš ten nejlepší termín schůzky během několika minut. V prvním kroku zadej název schůzky, místo konání a případné poznámky, které jsou pro danou schůzku důležité. V tomto případě použijeme „Obchodní schůzka“.
Za druhé můžeš přidat všechny možné časové varianty pro svou schůzku. Právě o nich budou tvoji hosté hlasovat. Zahrň jich několik, aby si tvoji hosté nebo účastníci mohli vybrat ten nejlepší čas pro svou schůzku. K tomu můžeš využít měsíční nebo týdenní zobrazení.
Týdenní přehled ti ukáže celý týden a pokud jsi propojil svůj kalendář s Doodle, uvidíš své schůzky přímo vedle časových možností, abys se ujistil, že si nenaplánuješ dvě schůzky ve stejný čas nebo se nepřehraješ.
Pokud zvolíš měsíční zobrazení, uvidíš celý měsíc a získáš tak širší přehled při výběru data. Přidej tolik možností, kolik chceš, aby účastníci mohli hlasovat. Je to také užitečný způsob, jak naplánovat opakující se schůzky – stačí přidat možnosti jako „úterky v 17:00“ nebo „pondělky ve 12:00“.
Za třetí, začni do svého hlasování přidávat nejrůznější skvělé bonusové funkce. Vyber si možnosti „ano“, „ne“, „v případě potřeby“, omezené možnosti nebo hlasování skryj, aby odpovědi zůstaly anonymní.
Zde si také můžeš prohlédnout několik možností služby Doodle Professional, jako jsou termíny hlasování a žádosti o doplňující informace.
Nakonec už jen stačí zadat své jméno a e-mailovou adresu, abychom ti mohli poslat odkaz pro správce. Ten pak pošli svým hostům nebo účastníkům. Jejich e-mailové adresy můžeš zadat do pole na stránce ankety nebo odkaz jednoduše sdílet, jak se ti zlíbí. Během několika minut budete mít odpovědi a právě jste využili online hlasovací systém Doodle. Skvělé!
Bezplatný online hlasovací systém Doodle lze také využít k organizování schůzek
Nezapomeň, že Doodle je také skvělý pro organizování schůzek a dalších akcí. Snadno propoj své kalendáře s Doodle, abys měl ještě větší přehled, a už nikdy nezmeškáš žádnou důležitou schůzku. Stačí postupovat podle intuitivního průvodce Doodle krok za krokem a budeš si moci užít bezplatné online hlasování a organizaci schůzek jako nikdy předtím.
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