Doodle vs. Microsoft Bookings: Souboj
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Microsoft Bookings
Microsoft Bookings, integrovaný do ekosystému Windows a Office 365, je nástroj pro plánování speciálně navržený pro firmy využívající Microsoft Teams.
Umožňuje firmám vytvářet online rezervační stránky, pomocí kterých si zákazníci mohou domluvit schůzky s pracovníky.
Microsoft Bookings také obsahuje řadu funkcí, které mohou firmám pomoci zlepšit zákaznickou zkušenost, jako je například možnost zasílat automatické připomínky a potvrzení schůzek
Představujeme Doodle
Doodle naopak nabízí webový přístup k plánování schůzek prostřednictvím svého jednoduchého, ale účinného systému. Uživatelé mohou vytvářet schůzky třemi inovativními způsoby.
Skupinové ankety patří k nejoblíbenějším způsobům, jak sjednotit lidi. Stačí si vybrat termíny a časy, kdy se chcete sejít, a sdílet je s těmi, koho potřebuješ. Oni si vyberou, co jim vyhovuje, a ty máš během několika minut domluvené setkání.
Díky rezervační stránce snadno nastavit svou dostupnost a sdílet ji pomocí jediného odkazu. Lidé si pak mohou rezervovat termín u tebe, ale pouze v době, kdy si sám zvolíš, že máš volno. Už žádné dvojité rezervace ani schůzky, když se ti to nehodí. Automatizuje to tvůj kalendář a zanechá ti čas na důležitější věci.
Doodle 1:1 ti umožňuje rychle se sejít s jednou další osobou. Stejně jako u skupinových anket vyber termíny a časy, kdy máš volno. Pošli to osobě, se kterou se chceš sejít, a ona si vybere termín, který jí vyhovuje. Jakmile to udělá, událost se objeví v kalendářích vás obou.
Klíčové srovnávací faktory
Pojďme se podrobněji podívat na klíčové faktory, které odlišují Doodle od Microsoft Bookings:
Hlavní funkce: Doodle nabízí širokou škálu funkcí, včetně snadného plánování schůzek, přizpůsobitelných rezervačních stránek, integrace s kalendářem a automatických připomínek.
Microsoft Bookings se zaměřuje na zefektivnění procesu rezervací v prostředí Microsoft Teams a nabízí funkce, jako je vytváření schůzek, zasílání oznámení zákazníkům a správa zaměstnanců.
Snadné použití: Doodle se pyšní uživatelsky přívětivým designem, který umožňuje snadné plánování a přizpůsobení. Díky jednoduchému nastavení a intuitivnímu ovládacímu panelu usnadňuje Doodle práci jak organizátorům, tak účastníkům. Aplikace Microsoft Bookings, která je integrována do Microsoft Teams, poskytuje známé rozhraní pro uživatele, kteří jsou již zvyklí na ekosystém Microsoftu.
Možnosti integrace: Doodle nabízí hladkou integraci s oblíbenými kalendářovými platformami, jako je Google Calendar, Outlook a Apple Calendar, čímž zajišťuje kompatibilitu s tvým stávajícím pracovním postupem. Microsoft Bookings, jako součást balíku Microsoft, se hladce integruje s ostatními aplikacemi Microsoftu, což umožňuje centralizovanou správu dat.
Zákaznická podpora: Doodle poskytuje komplexní zákaznickou podporu prostřednictvím své znalostní báze, často kladených otázek a e-mailové podpory. Microsoft Bookings využívá rozsáhlé zdroje podpory společnosti Microsoft, včetně online dokumentace, komunitních fór a přímých kanálů podpory.
Jedinečné prodejní argumenty
Ačkoli jak Doodle, tak Microsoft Bookings nabízejí užitečná řešení pro plánování schůzek, Doodle vyniká svými jedinečnými přednostmi:
Flexibilita: Doodle vyhovuje široké škále potřeb v oblasti plánování, od jednoduchých schůzek jeden na jednoho až po komplexní skupinová setkání. Jeho flexibilita umožňuje snadné přizpůsobení, díky čemuž se nástroj přizpůsobí tvým konkrétním požadavkům.
Širší uživatelská základna: Popularita služby Doodle přesahuje ekosystém Microsoftu, díky čemuž je vhodná pro jednotlivce i organizace využívající různé platformy a zařízení. Tato univerzálnost zajišťuje plynulou spolupráci s klienty, partnery a kolegy bez ohledu na to, jaké nástroje preferují.
Přístup zaměřený na uživatele: Doodle klade důraz na uživatelský zážitek a snaží se zjednodušit proces plánování jak pro organizátory, tak pro účastníky. Jeho uživatelsky přívětivý design, jasná komunikace a intuitivní funkce zajišťují pozitivní a efektivní zážitek z plánování.
Ceny
Jak si tyto nástroje stojí z hlediska nákladů?
Abys mohl využívat službu Microsoft Bookings, potřebuješ plán Microsoft 365 Business Standard. Ten je v současné době k dispozici pouze v rámci 12měsíčního předplatného za 12,50 $ za uživatele a měsíc.
Doodle naproti tomu nabízí řešení pro plánování zcela zdarma. Pokud chceš využít pokročilé funkce, Doodle Professional stojí 6,95 $ měsíčně při roční platbě nebo 14,95 $ při měsíčním předplatném, které lze kdykoli zrušit.
Pokud jde o plánování, je zásadní, aby bylo co nejefektivnější. Je snadné pochopit proč. Jen ve Spojených státech se koná přes 11 milionů schůzek denně a průměrný zaměstnanec na nich stráví alespoň pět hodin týdně.
Pokud však jde o efektivní nástroje pro plánování schůzek může být obtížné zjistit, který z nich je pro tebe ten pravý.
Dnes prozkoumáme a porovnáme dva velké hráče v oboru – Doodle a Microsoft Bookings –, abychom ti pomohli zjistit, co je pro tebe to pravé, a optimalizovat tvůj proces rezervace schůzek.
Další informace najdeš zde: https://doodle.com/cs/doodle-and-microsoft-bookings/
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