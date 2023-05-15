Doodle a Microsoft Bookings
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Snažíš se řídit tým zaneprázdněných profesionálů? Nebo hledáš způsob, jak zvýšit produktivitu svého týmu? Nástroj pro plánování by mohl být právě tím správným řešením.
Odhaduje se, že průměrný zaměstnanec stráví až 40 hodin ročně koordinací svého rozvrhu. Může jít o nekonečné výměny e-mailů s klienty nebo o snahu najít nejvhodnější termín pro čtvrtletní plánovací schůzku se svým týmem.
Proto se k software pro plánování , aby tento proces zefektivnily.
Existuje řada různých nástrojů, které firmám v tom pomáhají. Dva z nejoblíbenějších na světě jsou Microsoft Bookings a Doodle.
Obě služby nabízejí řadu funkcí, které mohou firmám ušetřit čas a zvýšit efektivitu. Mezi nimi však existují některé klíčové rozdíly. Která z nich je pro tebe lepší? Pojďme se na to podívat a zjistit, co by ti mohlo vyhovovat.
Doodle
Společnost Doodle byla založena v roce 2007 v Curychu ve Švýcarsku. Od té doby pomohla milionům lidí zefektivnit a automatizovat jejich rozvrhy tím, že našla ideální čas schůzky pro všechny.
Jako jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě umožňuje plánovat schůzky mnoha různými způsoby. Skupinové ankety jsou již dlouho oblíbeným způsobem, jak naplánovat setkání. Stačí vybrat časové rozmezí, ve kterém se chcete setkat, a poslat ho svým hostům. Ti se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít rychle zapsané termíny v diářích všech zúčastněných.
Rezervační stránka ti umožňuje sdílet volné termíny pouhým odkazem a několika kliknutími. Tím se automatizuje proces plánování a získáš více času na důležité úkoly, jako je strategické plánování nebo prostě jen čas strávený s rodinou.
Doodle 1:1 funguje přesně tak, jak název napovídá, a umožňuje ti domluvit si schůzku s jednou další osobou. Stačí poslat časy, kdy máš volno, a oni si vyberou, co jim vyhovuje. Schůzka se pak přidá do kalendářů vás obou.
Doodle, který nabízí bezplatné i placené služby, je oblíbený nástroj pro domlouvání schůzek, termínů a akcí.
Obsahuje také řadu funkcí, které mohou firmám pomoci zlepšit proces plánování, jako je například možnost přidat nástroje pro videokonference pro vzdálené schůzky nebo snížit počet neúčasti díky automatickým připomenutím.
Microsoft Bookings
Microsoft Bookings je prémiová funkce služby Office 365. Byla uvedena na trh v březnu 2017 a zpočátku byla k dispozici pouze uživatelům Business Premium, ale nakonec byla zpřístupněna všem.
Byl vyvinut v reakci na rostoucí poptávku po online nástrojů pro plánování schůzek . Například v průzkumu společnosti Salesforce z roku 2016 uvedlo 79 procent zákazníků, že upřednostňují rezervaci termínů online.
Microsoft Bookings umožňuje firmám vytvářet online rezervační stránky, pomocí kterých si zákazníci mohou domluvit schůzky se zaměstnanci.
Obsahuje také řadu funkcí, které mohou firmám pomoci zlepšit zákaznickou zkušenost, jako je například možnost zasílat automatické připomínky a potvrzení schůzek
Která varianta je pro tvou firmu ta pravá?
Který nástroj pro plánování je tedy pro tvou firmu ten pravý? Odpověď závisí na tvých konkrétních potřebách a požadavcích.
Pokud hledáš nástroj pro plánování schůzek, který je integrován s Office 365, pak je Microsoft Bookings dobrou volbou. U tohoto nástroje, který je však speciálně navržen pro programy Microsoftu, se však můžeš setkat s určitými problémy, pokud tvoje firma používá jiné systémy (například Hubspot nebo Gmail).
Je také speciálně přizpůsoben pro interní plánování s pracovníky. To znamená, že pokud hledáš něco pro komunikaci se zákazníky, nemusí to fungovat tak, jak bys chtěl – ledaže by tvoji klienti měli stejné interní nastavení jako ty.
Pokud hledáš dynamičtější nástroj pro plánování, který je snadno použitelný a obsahuje řadu funkcí, které ti pomohou zlepšit proces plánování, pak je Doodle dobrou volbou.
Doodle ti díky integraci videokonferencí, výběru časového pásma a mobilní webové verzi usnadňuje plánování, ať už jsi kdekoli.
Můžeš také plánovat schůzky jakékoli velikosti, od dvou až po 2000 a více účastníků. S předplatným Doodle Professional můžeš odstranit všechny reklamy, přidat vlastní branding a nastavit termíny.
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