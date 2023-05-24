Jak používat nástroj pro ověření dostupnosti
Aktualizováno: 27. 11. 2026
To jsme všichni zažili. Snažíš se zorganizovat akci nebo naplánovat důležitou schůzku, ale narazíš na překážku, když se snažíš koordinovat dostupnosti. Je to frustrující. Nejenže tím ztrácíme spoustu času, ale má to i dopad na všechno ostatní, co děláme. Nástroj pro ověření dostupnosti by mohl být právě tím řešením všech tvých problémů.
Dnes ti ukážeme, jak používat nástroj pro ověření dostupnosti, a probereme některé osvědčené postupy při jeho používání. Jdeme na to.
Co je to nástroj pro ověření dostupnosti?
Zkrátka jde o nástroj pro plánování schůzek , který ti umožní zjistit, kdy má někdo čas na schůzku. Nejenže ti ušetří čas a starosti, ale také ti pomůže zajistit, aby tvé schůzky byly produktivní.
Jak používat nástroj pro ověření dostupnosti
Vytvoření schůzky pomocí nástroje ti ve srovnání s ručním zadáváním může ušetřit přibližně 45 minut týdně. To je téměř 40 hodin, tedy celý pracovní týden za rok.
Zde je návod, jak začít a jak z toho vytěžit maximum.
Vyber si nástroj pro ověření dostupnosti: K dispozici je řada různých možností, takže si dej na čas a vyber si tu, která vyhovuje tvým potřebám. Doodle ti umožňuje plánovat schůzky mnoha různými způsoby, takže ať už jde o jakoukoli událost nebo o jakoukoli profesi – vždy si najdeš to pravé.
Vytvoř si účet: Jakmile si vybereš nástroj pro kontrolu dostupnosti, budeš si muset vytvořit účet. Díky tomu se seznámíš s tím, jak to funguje a co je třeba udělat pro vytvoření události.
Začni zvát lidi: Jakmile si vytvoříš účet, můžeš vytvořit událost a rozeslat pozvánky, abys našel vhodný termín setkání. Většina nástrojů ti to umožní prostřednictvím e-mailu nebo sdílením odkazu.
Zadej datum a čas schůzky: Když pozveš lidi do nástroje pro ověření dostupnosti, budeš jim muset nabídnout několik možností data a času schůzky. Můžeš také zadat místo konání schůzky a uvést, zda ji chceš uspořádat online, nebo ne.
Rozesílej připomenutí: Jakmile si domluvíš termín schůzky a ten se blíží, můžeš rozeslat připomenutí. Tím zajistíš, že se zúčastní všichni, koho potřebuješ.
Osvědčené postupy pro používání nástroje pro kontrolu dostupnosti
Teď, když už víš, proč používat nástroj k plánování schůzek a akcí, jak z něj vytěžit maximum? Tady jsou naše tipy:
Uveď přesně datum, čas a délku schůzky. Čím konkrétnější budeš, tím snazší bude pro účastníky najít termín, který jim vyhovuje.
Uveď místo konání schůzky. Pokud se jedná o osobní setkání, je důležité upřesnit, kde se bude konat, protože to lidem usnadní plánování cesty. Pokud se jedná o virtuální schůzku, ujisti se, že používáš nástroj pro videokonference, ke kterému mají všichni přístup.
Rozesílej připomínky. Díky tomu si všichni lépe zapamatují termín schůzky. S nástroji jako Doodle to můžeš nastavit automaticky.
Buď trpělivý. Může chvíli trvat, než lidé odpoví na tvůj dotazník o dostupnosti. Buď trpělivý a neboj se poslat upřesňující e-mail.
Jak ti Doodle pomůže s kontrolou dostupnosti
Doodle je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě. Je snadno použitelný a nabízí řadu funkcí, díky kterým je skvělou volbou pro firmy všech velikostí. Navíc si můžeš vytvořit účet zcela zdarma – ideální pro malé firmy, freelancery a ty, kteří teprve začínají.
Zde je několik funkcí, díky kterým je Doodle skvělou volbou pro malé firmy, podnikatele a freelancery:
Snadné použití: Díky jednoduchému designu Doodle snadno naplánuješ jakýkoli typ schůzky. Nenech se však tou jednoduchostí zmást, pod kapotou se skrývá neuvěřitelná síla. Pokud si vytvoříš účet a nejsi si jistý, co dál, náš tým podpory pro tebe připravil podrobného průvodce pro začátek – přímo na tvé hlavní stránce.
Široká škála nástrojů: Doodle nabízí celou řadu produktů, díky kterým je skvělou volbou pro firmy. Rezervační stránka umožňuje lidem rezervovat si s tebou termín pouhým kliknutím na odkaz, 1:1 usnadňuje rychlé spojení s jednou osobou a skupinová anketa je stále nejoblíbenějším nástrojem na světě pro schůzky s velkým počtem lidí.
Pokud hledáš snadno použitelný a cenově dostupný nástroj pro ověření dostupnosti, Doodle je skvělou volbou. Vytvoř si ještě dnes bezplatný účet – není potřeba kreditní karta.
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