V dnešní digitální době se snadno necháme vtáhnout do shonu našich nabitých rozvrhů. Neustále jsme bombardováni e-maily, SMS a oznámeními ze sociálních sítí. Není divu, že se někdy důležité e-maily v tom shonu ztratí.
Proto je tak důležité vždy poslat následný e-mail. Může se to zdát samozřejmé, ale je to jednoduchá a účinná zbraň ve tvém arzenálu, která ti pomůže zlepšit tvé podnikání.
Pojďme se podívat na to, proč bys měl začít posílat následné e-maily už dnes.
Výhody zasílání následných e-mailů
Zvýšení prodeje: Studie ukazují, že když firma kontaktuje potenciální zákazníky, je větší pravděpodobnost, že dojde k prodeji. Jedna studie dokonce zjistila, že firmy, které kontaktovaly potenciální zákazníky do pěti minut, měly 21krát větší šanci uzavřít obchod.
Lepší vztahy se zákazníky: Díky následné komunikaci se zákazníky jim můžeš ukázat, že si vážíš jejich přízně a že máš zájem jim poskytnout pozitivní zážitek. To může vést k opakovaným nákupům a pozitivnímu marketingu založenému na doporučeních.
Vyšší spokojenost: Když mají zákazníci pocit, že se o ně někdo stará, je větší pravděpodobnost, že budou s vaší firmou spokojeni. V dnešním světě je zásadní věnovat skutečnou pozornost hodnocení spokojenosti a online recenzím. Projevování zájmu by mělo vést k vyššímu hodnocení spokojenosti zákazníků a větší loajalitě.
Jak zavést postup pro používání následných e-mailů
Jak si tedy zajistit, abys vždy posílal následné e-maily? Tady je pár tipů:
Vytvoř si šablonu pro následnou komunikaci. Jakmile najdeš e-mail pro následnou komunikaci, který se ti líbí, ulož si ho jako šablonu. V budoucnu ti to ušetří čas – zejména pokud jednáš se zákazníkem, který může mít spoustu konkurenčních nabídek.
Nastav si připomenutí. Jakmile odešleš následný e-mail, nastav si připomenutí, abys za pár dní znovu zkontroloval, jak to vypadá. Tak si zajistíš, že nezapomeneš zůstat v kontaktu s lidmi, se kterými potřebuješ být v kontaktu.
Využij nástroj pro plánování. Pokud neustále plánuješ schůzky a termíny, využij nástroj pro plánování, jako je Doodle ti pomůže tento proces zefektivnit. S Doodle můžeš vytvořit rezervační stránku a poslat ji svým kontaktům. Ti si pak mohou rezervovat si termín pomocí odkazu během několika sekund.
Jak hladce zvládnout následný proces s Doodle
Pokud to děláš ručně, může to být časově náročná a obtížná část. A právě tady přichází na řadu Doodle.
Jako jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě usnadňuje sjednávání schůzek a termínů. Můžeš vytvořit anketu , abys našel nejlepší čas pro setkání skupiny nebo schůzku s někým jeden na jednoho tím, že mu pošleš časy, kdy máš volno.
Doodle je skvělý způsob, jak zefektivnit proces následné komunikace a ušetřit si čas, který pak můžeš věnovat důležitějším věcem. Zde je několik tipů, jak pomocí Doodle spravovat proces následných e-mailů:
Vytvoř si rezervační stránka pro každý následný e-mail, který posíláš důležitým klientům. To ti pomůže přizpůsobit tvou dostupnost době, kdy budou pravděpodobně mít volno, a budeš mít přehled o tom, kdy odpoví. Zároveň to zabrání ostatním lidem, aby ti zabrali čas, který si chceš nechat volný.
Při vytváření skupinové ankety si vždy nastav termín. Díky tomu se vyvaruješ toho, že bys s kontaktováním účastníků čekal příliš dlouho.
Ozvi se kontaktům, kteří na tvou pozvánku ještě neodpověděli. Doodle tento proces dokáže automatizovat, a tak ti neunikne žádná potenciální příležitost.
Pokud se budeš řídit těmito tipy, můžeš pomocí Doodle hladce a efektivně řídit svůj proces následných kroků. Ušetříš si tak čas, který můžeš věnovat důležitějším věcem, jako je rozvíjení svého podnikání.
Zde je několik dalších tipů pro psaní účinných následných e-mailů:
E-maily piš stručně. Lidé jsou zaneprázdnění, takže nemají čas číst dlouhé, rozvláčné e-maily. Jdi rychle a jasně k jádru věci.
Přizpůsob je. Neposílej všem jen obecný e-mail. Věnuj čas přizpůsobení každého e-mailu tak, že oslovíš příjemce jménem a zmíníš něco konkrétního o jeho předchozí interakci s tebou. Některé e-mailové nástroje to za tebe mohou automatizovat.
Použij výzvu k akci. Řekni příjemci, co od něj očekáváš, ať už jde o domluvení schůzky, poskytnutí zpětné vazby nebo provedení nákupu.
Rozšiř své podnikání díky síle následných e-mailů a využij k tomu Doodle. Zaregistruj se ještě dnes zdarma.
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