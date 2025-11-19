5 šablon schůzek pro hovory s klienty a kreativní revize
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pracuješ rychle, ale hovory s klienty ti přesto mohou ubírat čas na kreativitu. Zainteresované strany se připojují pozdě, zpětná vazba přichází přes různé kanály a rozhodování se zdržuje. Tvůj tým každý týden ztrácí hodiny kvůli neustálému posílání zpráv a nestrukturovaným schůzkám.
Tento průvodce ti nabízí pět osvědčených šablon schůzek pro agentury. Každá šablona obsahuje jednoduchý program, pokyny a časový rozvrh. Dozvíš se také, jak využít rezervační stránku Doodle, individuální pozvánky, skupinové ankety a přihlašovací listiny, abys zjednodušil plánování a udržel svůj kalendář pod kontrolou.
Ať už vedeš malé studio nebo agenturu s komplexními službami, tyto šablony ti pomohou přejít od chaosu k přehlednosti, aniž by ti přidávaly další administrativní práci.
Výzva, před kterou stojí odborníci v agenturách
Rozvrhy agentur jsou plné střídání kontextů. Přecházíš od úvodních hovorů přes hodnocení kreativních návrhů až po aktualizace stavu. Když schůzky postrádají strukturu:
rozšiřování rozsahu projektu
rozhodovací lístek
posuny časových os
zpětná vazba se rozptýlí
Plánování s sebou nese větší riziko. Klienti používají různé nástroje, časová pásma a mají různé preference; jedna zmeškaná pozvánka nebo dvojí rezervace může mít dopad na celý projekt.
Proč je to důležité pro agentury
Tvůj čas je tvá rezerva. Efektivní schůzky chrání tvůj tvůrčí prostor, pomáhají tvému týmu soustředit se na práci a urychlují schvalovací procesy.
Standardizace šablon schůzek:
stanovuje očekávání pro klienty
snižuje nutnost oprav
vyjasňuje vlastnictví a rozhodování
posílí rytmus tvého projektu
Přidej k tomu chytré plánování a každý týden ušetříš hodiny, které by jinak zmizely v administrativě.
5 šablon schůzek, které si můžeš zkopírovat ještě dnes
Každá šablona počítá s délkou schůzky 30–60 minut. Uprav si ji podle rozsahu svého projektu a podle toho, kdo se schůzky musí zúčastnit.
1) Úvodní hovor s klientem
Účel: sjednotit se ohledně cílů, rolí, rozsahu a způsobů práce
Doporučená délka: 45 minut
Kdo: vedoucí klienta, sponzor projektu, vedoucí účtu v agentuře, vedoucí kreativní nebo strategické sekce
Program
5 min – Představení a rozdělení rolí
10 min – Cíle projektu a ukazatele úspěchu
10 min – Rozsah, výstupy a milníky
10 min – Rozhodující osoby, schvalování, rizika
5 min – Komunikační plán a nástroje
5 min – Další kroky a odpovědné osoby
Návrhy k použití
Jak bude vypadat úspěch za 60 dní a při spuštění?
Kdo schvaluje kreativní návrhy a kdo o nich musí být informován?
Jaká rizika tě znepokojují nejvíce?
Tip pro plánování s Doodle
Použij skupinovou anketu, když se musí zúčastnit více vedoucích. Nabídni časové bloky napříč časovými pásmy, nastav termín a nech, aby připomenutí podpořila odezvu.
Po potvrzení času přidej odkaz na videohovor (Zoom, Google Meet, Teams) přímo v Doodle.
Před hovorem
Sdílej jednostránkový brief a vstupní formulář
Využij popisy schůzek generované umělou inteligencí (Doodle Pro) a přidej k pozvánce propracovaný program schůzky
Po hovoru
Pošli souhrn majitelům
Použij Doodle 1:1 pro jakékoli následné kroky
2) Týdenní přehled a schvalování
Účel: udržet práci v chodu, odstranit překážky, potvrdit schválení
Doporučená délka: 30 minut
Kdo: vedoucí účtu, osoba zodpovědná za každodenní komunikaci s klientem, producent, vedoucí kreativní týmu (podle potřeby)
Program
5 min – Úspěchy a novinky
10 min – Práce v průběhu a položky k revizi
10 min – Rozhodnutí a rizika
5 min – Další kroky a termíny
Návrhy k použití
Co můžeme dnes schválit, abychom udrželi tempo?
Která závislost je tento týden ohrožena?
Tip pro plánování s Doodle
Využij rezervační stránku pro pravidelné statusové hovory. Klienti si vyberou termín, který vyhovuje tvé dostupnosti.
Pokud je relace zpoplatněná, vyber platbu přes Stripe při rezervaci.
Přidej časové rezervy, abys se vyhnul schůzkám, které na sebe navazují.
Před hovorem
Sdílej odkazy na dokument se stavem a na soubory
Udržuj seznam účastníků co nejkratší
Po hovoru
Zaznamenej rozhodnutí do dokumentu
Pomocí Zapieru můžeš odesílat podrobnosti o schůzkách do Slacku nebo Asany
3) Telefonická konzultace k kreativnímu návrhu
Cíl: prezentovat kreativní nápady, sjednotit záměr, shromažďovat zpětnou vazbu na jednom místě
Doporučená délka: 45–60 minut
Kdo: zadavatel, recenzenti, kreativní ředitel, vedoucí účtu
Program
5 min – Stručné shrnutí a obchodní cíl
10 min – Odůvodnění konceptu a poznatky o cílové skupině
20 min – Návod s otázkami a odpověďmi
10 min – Kolo zpětné vazby podle témat
5 minut – Rozhodnutí a další kroky
Návrhy k použití
Odpovídá tento koncept zadání a potřebám cílové skupiny?
Co se musí změnit, aby se projekt mohl převést do produkčního prostředí?
Tip pro plánování s Doodle
Vyhni se e-mailovému chaosu u velkých skupin. Využij skupinové ankety a e-mailové pozvánky až pro 1 000 účastníků.
Pokud potřebuješ zachovat důvěrnost, použij možnost skrýt údaje o účastnících.
Před hovorem
Sdílej PDF, prezentaci nebo prototyp 24 hodin předem
Urči zapisovatele a osobu odpovědnou za rozhodnutí
Během hovoru
Časový rámec pro zpětnou vazbu podle tématu (obsah, design, technické aspekty)
Zaznamenávej úkoly v reálném čase
Po hovoru
Použij Doodle 1:1 pro následné hodnocení
Sdílej shrnutí s konečnými rozhodnutími
4) Workshop zaměřený na shrnutí zpětné vazby
Účel: sjednotit roztříštěné komentáře do jednoho směru
Doporučená délka: 45 minut
Kdo: vedoucí účtu, vedoucí kreativní sekce, klíčoví recenzenti nebo produktový vlastník
Program
5 min – Cíle a základní pravidla
10 min – Projdi zpětnou vazbu podle zdroje/tématu
20 min – Upřednostni úpravy a vyřeš konflikty
10 min – Závěrečné pokyny a další kroky
Návrhy k použití
Která zpětná vazba odpovídá zadání?
Jaký ukazatel prokáže, že úprava zabrala?
Tip pro plánování s Doodle
Využij přihlašovací listiny s omezeným počtem míst ke správě více trhů nebo týmů.
Doodle Pro ti umožňuje vytvářet neomezený počet relací.
Před hovorem
Sloučte všechny komentáře do jednoho dokumentu
Zpětná vazba k popiskům: nezbytné, vítané, mimo rozsah
Po hovoru
Sdílej seznam priorit
Otevři termíny 1:1 pro individuální vysvětlení
5) Čtvrtletní obchodní přehled
Účel: ukázat dopad, sladit cíle pro příští čtvrtletí, podpořit růst
Doporučená délka: 60 minut
Kdo: vedení agentury, zadavatel z řad klientů, vedoucí financí/provozu
Program
10 min – Cíle a výsledky za poslední čtvrtletí
15 min – Hlavní body kampaně + poučení
15 min – Plán + Outlook rozpočtu
10 min – Rizika + závislosti
10 min – Dohoda ohledně příštího čtvrtletí
Návrhy k použití
Kde jsme vytvořili největší hodnotu?
Jaké omezení by měly určovat směr v příštím čtvrtletí?
Tip pro plánování s Doodle
Využij skupinové ankety s širokým časovým rozsahem.
V Doodle Pro si můžeš přidat vlastní branding a vytvořit tak profesionální pozvánku vhodnou pro vedoucí pracovníky.
Před hovorem
Sdílej krátkou prezentaci a jednostránkové shrnutí
Zahrni možnosti pro plánování na příští čtvrtletí
Po hovoru
Pošli shrnutí a výsledky
Použij stejnou šablonu ankety k nastavení dalšího QBR
Tabulka doporučených šablon schůzek
Toto můžeš vložit do Contentfulu jako tabulkový blok nebo markdown:
Typ schůzky
Účel
Doporučená délka
Nejlepší nástroj Doodle
Ideální příklad použití
Úvodní schůzka s klientem
Sjednoť se ohledně cílů, rozsahu a rolí
45 min
Skupinová anketa
Více vedoucích, různé časové pásma
Týdenní přehled
Udržuj práci v chodu, potvrzuj schválení
30 min
Rezervační stránka
Opakované hovory, volitelná služba Stripe pro fakturovatelný čas
Creative Review
Prezentuj své nápady + získej zpětnou vazbu
45–60 min
Skupinová anketa
Velké skupiny recenzentů, zpětná vazba od více týmů
Workshop zpětné vazby
Sjednoť roztříštěné komentáře
45 min
Přihlašovací listina
Relace pro více trhů, omezený počet míst
Čtvrtletní přehled
Ukaž dopad + naplánuj budoucnost
60 min
Skupinová anketa
Vysocí představitelé s nabitým diářem
Praktické tipy, jak tyto šablony využít
Timebox s jasným cílem
Každému bodu programu přiřaď jasný výsledek.
Udržuj skupinu malou
Pozvi osoby s rozhodovací pravomocí; ostatní nech v pozadí.
Připrav si podklady předem
Posílej podklady, prototypy nebo data 24 hodin před schůzkou.
Rozhodni se přímo v místnosti
Urči osobu odpovědnou za rozhodnutí a nahraj hovor.
Chraň svůj kalendář
Využij si časové rezervy, vyhýbej se hovorům na konci dne a vyhraď si čas na soustředěnou práci.
Ujasni další kroky
Každá schůzka končí uvedením odpovědných osob, termínů a způsobu zpětné vazby.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Nejasné cíle
V místnosti je příliš mnoho recenzentů
Zpětná vazba bez zadání, které by ji ukotvilo
Nejasné schvalovací postupy
Plánování pomocí e-mailu namísto automatizovaných nástrojů
Nástroje a řešení, která agentury používají s Doodle
Rezervační stránka – běžné hovory, pracovní doba, placené sezení přes Stripe
Pozvánky 1:1 – rozhovory se zainteresovanými stranami a následné konzultace
Skupinové ankety – kreativní hodnocení, workshopy, QBR
Přihlašovací listiny – workshopy s více termíny a omezeným počtem míst
Propojení s kalendáři – Google Calendar, Outlook, Apple Calendar
Videokonference – Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams
Pro funkce – programy generované umělou inteligencí, branding, skrytí účastníků, prostředí bez reklam
Zapier – vytváření úkolů a připomenutí
Všechny uvedené informace odpovídají aktuální funkčnosti služby Doodle.
Příklady z praxe od týmů agentur
Butikové designové studio – Zahájení projektu pomocí skupinové ankety → rychlejší odpovědi a schválení během hovorů
Agentura zabývající se výkonnostním marketingem – Rezervační stránka pro status + Stripe pro placené audity → úspora 4 hodin týdně
Globální PR agentura – Přihlašovací listiny s omezeným počtem míst + skrytými účastníky → plynulejší pracovní postupy napříč trhy
Agentura pro tvorbu obsahu – individuální rozhovory + odkazy na Teams + Zapier → automatické vytváření úkolů
Agentura poskytující komplexní služby – skupinové ankety + branding + popisy schůzek generované umělou inteligencí → propracovaný proces QBR
Hlavní body
Využij šablony schůzek, abys ušetřil čas
Přiřaď každý typ schůzky ke správnému produktu Doodle
Udržuj skupiny malé a zpětnou vazbu strukturovanou
Rozhoduj se přímo v místnosti a zaznamenávejte vlastníky, termíny a rozhodnutí
Využij Doodle Pro pro popisy AI, branding a připomenutí
Začni s lepším plánováním
Tyto šablony pomohou tvé agentuře organizovat efektivnější schůzky s klienty a zrychlit schvalování kreativních návrhů. Pokud chceš méně e-mailů a přehlednější kalendáře, zařaď Doodle do svého pracovního postupu.
Propoj svůj kalendář, sdílejte rezervační stránku pro pravidelné hovory, využijte individuální rozhovory pro následné konzultace a skupinové ankety nebo přihlašovací listiny pro větší akce. V případě potřeby přijímejte platby přes Stripe a nechte připomenutí postarat se o následné kroky.
Chceš ušetřit čas?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021