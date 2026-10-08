Vad skulle du göra med timmarna du lägger på att boka möten?
Att boka möten är fortfarande den största delen av en chefsassistents vecka. Så här vinner du tillbaka en del av den tiden till det arbete du anställdes för.
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Datadrivna artiklar och forskning om vart ditt teams dagar tar vägen, skrivna för din roll och din bransch.
Att boka möten är fortfarande den största delen av en chefsassistents vecka. Så här vinner du tillbaka en del av den tiden till det arbete du anställdes för.
Välj ditt team. Många artiklar har en kalkylator inbyggd.
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Från artikeln Är ledtiden den dolda halvan av din rekryteringstid?
Väntetid per anställning i dag
21 dagar
Väntetid per anställning vid ditt mål
9 dagar
Väntan som blir kvarVäntan som du tar bort
Kandidatdagar tillbaka per kvartal
144 dagar
Väntetid per anställning = dagar till första intervju + (omgångar minus 1) × dagar mellan omgångarna. Den räknar de kalenderdagar som en kandidat väntar och använder bara siffrorna du fyller i.
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