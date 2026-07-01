Doodle vs. Vyte: Vilket schemaläggningsprogram är bäst?

I den hektiska affärsvärlden kan rätt schemaläggningsverktyg göra din vardag smidigare och öka produktiviteten. I den här artikeln jämför vi två ledande lösningar: Doodle och Vyte.

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Vad är Doodle?

Doodle är en ledande aktör inom branschen för schemaläggningsprogramvara som förenklar processen att organisera möten tack vare sitt intuitiva och användarvänliga gränssnitt. Doodle grundades i Zürich, Schweiz, och har vuxit kraftigt sedan starten och betjänar idag miljontals användare världen över. Företagets utbud av schemaläggningsverktyg tillgodoser en mängd olika behov hos företagsledare, entreprenörer och frilansare.

Doodles plattform är känd för sin enkelhet och effektivitet och erbjuder smidiga automatiseringar och integrationer som gör schemaläggningen problemfri. Doodle, som schemalägger cirka 78 000 möten varje dag, har byggt upp en lojal användarbas som uppskattar Doodles förmåga att spara tid och öka produktiviteten i deras dagliga arbete.

Vad är Vyte?

Vyte, en mångsidig bokningslösning, syftar till att göra tidsbokningen så anpassningsbar som möjligt. Vyte, som grundades i Paris, Frankrike, har skapat sig en nisch på marknaden för tidsbokning genom att erbjuda användarna en flexibel plattform för hantering av möten och evenemang.

Med funktioner som även är utformade för möten med en eller flera personer stöder Vyte många professionella användare, från enskilda personer till större företagsteam. Företaget är stolt över sin växande användarbas, som uppskattar den kombination av anpassningsmöjligheter, effektivitet och omfattande schemaläggningsverktyg som Vyte erbjuder.

Viktiga jämförelsefaktorer

När du ska välja mellan Doodle och Vyte bör du ta hänsyn till olika aspekter av respektive plattform för att avgöra vilken som bäst passar dina behov när det gäller schemaläggning. Användarvänlighet Doodle-gränssnittet är utformat för att vara enkelt, vilket gör det möjligt för användare oavsett teknisk kunskapsnivå att snabbt boka möten. Vyte fokuserar däremot på att erbjuda en anpassningsbar bokningsupplevelse, vilket kan tilltala användare som vill ha större kontroll över sina bokningsinställningar och gränssnittets utseende. Funktioner Båda plattformarna erbjuder en rad schemaläggningsverktyg, bland annat alternativ för gruppmöten, enskilda möten och anpassade Booking Pages.

Doodles Group Poll Denna funktion gör det enklare att hitta en gemensam mötestid för många deltagare, vilket är till stor hjälp vid samordning av större team. I februari 2024 lanserade företaget en betaversion av sin Sign-up Sheets till sina engelsktalande premiumkunder.

Doodle erbjuder även mötesfunktioner som att begränsa eller dölja deltagare, ställa in tidsfrister och automatiska påminnelser. Dessutom kan användarna anpassa schemaläggningen efter sitt varumärke, vilket gör tjänsten särskilt attraktiv för företag som prioriterar varumärkeskonsistens i alla kundkontakter. På samma sätt har Vyte funktioner som stöder både en-till-en-möten och gruppmöten. De erbjuder även automatiska mötespåminnelser och hantering av tidszoner.

Vyte utmärker sig genom sina anpassningsmöjligheter och sitt API för företag som vill integrera schemaläggningsfunktionen i sin produkt. Dessutom kan användarna skapa anpassade sid-URL:er och automatiska mötespåminnelser. Integrationer Integrationsfunktionerna säkerställer att schemaläggningsverktygen fungerar smidigt inom ditt befintliga arbetsflöde. Både Doodle och Vyte kan integreras med populära kalendertjänster och andra produktivitetsverktyg, även om detaljerna kring dessa integrationer kan variera. Användarna bör överväga vilken plattform som erbjuder de integrationer som bäst passar deras teknikmiljö.

Priser

Valet mellan de två kan i slutändan handla om vilken plattforms specifika funktioner och prisnivåer som bäst passar din budget och dina schemaläggningsbehov.

Doodle och Vyte erbjuder olika prisplaner som tillgodoser olika användares behov, från kostnadsfria grundtjänster till mer avancerade premiumfunktioner. Doodle erbjuder ett mångsidigt utbud av alternativ som passar både enskilda användare och företag i alla storlekar. Gratisversionen är en utmärkt utgångspunkt och erbjuder obegränsat antal Group Poll-omröstningar under gruppmöten, en Booking Page och en 1:1-kalender, vilket gör den till ett utmärkt val för frilansare och småföretagare. Det är värt att notera att gratisabonnemanget inkluderar integrationer med Zoom och Google Meet, vilket utökar funktionaliteten utan extra kostnad. Doodle Pro är tillgängligt för dem som behöver mer avancerade funktioner och kostar 6,95 dollar per månad, fakturerat årligen. Denna plan inkluderar obegränsat antal möten av alla typer, anpassningsbara varumärkesalternativ och ett bredare urval av integreringar för videokonferenser, vilket passar yrkesverksamma som söker en mer varumärkesanpassad och integrerad schemaläggningsupplevelse.

Dessutom utökar Doodle sitt utbud med team- och företagsabonnemang, som är utformade för att tillgodose de varierande behoven hos större organisationer med funktioner som främjar samarbete och effektivitet i stor skala.

Vyte erbjuder även ett kostnadsfritt abonnemang, där man lägger tonvikten på flexibilitet när det gäller att skapa olika typer av möten och synkronisera med Google Kalender och Office 365. Detta gör det till ett lättillgängligt alternativ för användare som just har börjat eller som har grundläggande behov av schemaläggning.

För användare som söker mer omfattande funktioner börjar Vytes betalda abonnemang på 8 dollar per månad för Pro-versionen, med årlig fakturering. Denna nivå erbjuder mer avancerade schemaläggningsfunktioner, inklusive ytterligare anpassningsalternativ och förbättrade integreringar för videokonferenser.

I toppen av Vytes utbud finns Enterprise-planen, som ger tillgång till alla funktioner, till exempel möjligheten att skapa en egen underdomän för en personlig bokningssida, omfattande alternativ för anpassad varumärkesprofilering samt omfattande integrationer för videokonferenser. Denna plan är skräddarsydd för stora företag och organisationer som behöver en hög grad av anpassning och integration för att anpassa sig till sina operativa arbetsflöden och varumärkesprofilering.

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Vilket verktyg passar dig bäst?

Valet av rätt schemaläggningsverktyg beror på dina specifika behov, preferenser och teamets storlek. För dig som söker omfattande anpassningsmöjligheter kan Vyte vara ett bra alternativ.

För den som vill ha enkelhet, effektivitet och en användarvänlig upplevelse är Doodle dock det självklara valet. Med sina unika funktioner, såsom Group Poll och smidiga integrationer, utmärker sig Doodle som en heltäckande lösning som är utformad för att spara tid och underlätta samordningen av möten.