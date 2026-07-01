Doodle eller Booked Scheduler: Vilket verktyg passar dig bäst?

När det gäller att hitta tid för att träffa andra kan valet av rätt verktyg vara nyckeln till en effektiv tidshantering. Doodle och Booked Scheduler utmärker sig som ledande lösningar för alla behov inom schemaläggning, men vilken av dem passar bäst för just dig? Låt oss titta närmare på saken.

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Vad är Doodle?

Doodle är ett schemaläggningsverktyg som förenklar planeringen av alla typer av möten. Det grundades 2007 av Michael Näf och Paul E. Sevinç, studenter vid ETH Zürich, som ville hitta ett sätt att träffas utan krångel med e-postväxlingar fram och tillbaka. Sedan dess, Doodle har utökat sin tjänst till företagsledare, entreprenörer och frilansare och hanterar cirka 78 000 möten per dag. Tack vare den intuitiva utformningen kan mötesarrangörer enkelt samordna stora grupper, skapa Booking Pages för smidig tidsbokning och ställa in tidsluckor för personliga möten. Doodles unika försäljningsargument är dess enkelhet i kombination med kraftfulla automatiseringar och integrationer, vilket gör det till ett förstahandsval för små och medelstora företag som vill effektivisera sin schemaläggning.

Vad är Booked Scheduler?

Booked Scheduler är en heltäckande schemaläggningsplattform som ger användarna verktyg för att boka resurser, hantera möten och organisera kalendrar.

Booked Scheduler startade som ett sidoprojekt år 2009 som en ersättning för ett verktyg för schemaläggning av laboratorietider. Sedan dess har det använts inom en rad olika branscher och erbjuder anpassningsbara funktioner som möjliggör detaljerad kontroll över bokningsprocesserna.

Viktiga jämförelsefaktorer

När det gäller att välja mellan Doodle och Booked Scheduler beror beslutet på vad du värdesätter mest hos ett schemaläggningsverktyg.

Användarvänlighet Doodle har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för yrkesverksamma på alla tekniska nivåer att skapa det möte de behöver. Doodle är det självklara valet för användare som söker enkelhet och effektivitet i sina planeringsverktyg .

Booked Scheduler har en design som prioriterar mobilanvändning. Det har dessutom ett mer avancerat gränssnitt eftersom det erbjuder många anpassnings- och konfigurationsalternativ.

Funktionalitet Båda plattformarna erbjuder kraftfulla funktioner. Doodle fokuserar på enkelhet, automatisering och integration. Användarna har tillgång till verktyg för videokonferenser som ett alternativ för att skapa möteslänkar. De kan också koppla ihop kalendrar för att omedelbart ta bort tidsluckor då de inte är tillgängliga som mötesalternativ. Doodles funktioner är särskilt tilltalande för företag som vill automatisera sin schemaläggning utan en brant inlärningskurva. Booked Scheduler fokuserar på anpassning och administration. Användarna kan skapa anpassade fält, ställa in kvoter och bokningar. Booked Scheduler utmärker sig med sina omfattande anpassningsmöjligheter, vilket tilltalar användare med specifika och detaljerade schemaläggningskrav.

Priser

Doodle erbjuder användarna möjligheten att skapa möten gratis, med möjlighet att uppgradera till Professional-, Team- och Enterprise-konton. Prissättningen är utformad så att företag av alla storlekar kan få tillgång till tjänstens schemaläggningsverktyg utan någon större ekonomisk satsning. Professional-abonnemangen är prisvärda och erbjuder ytterligare funktioner som avancerade integrationer och anpassningsmöjligheter. Booked Scheduler erbjuder däremot ett pris som speglar dess omfattande anpassningsmöjligheter. Booked Schedulers prismodell baseras på antalet resurser som hanteras. Cloud-planen kostar för närvarande 15 dollar per månad. Alternativt kan användarna betala en engångslicensavgift som börjar på 500 dollar per månad.

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Vilken passar dig bäst?

Valet av rätt schemaläggningsverktyg beror på dina specifika behov, preferenser och budget. Doodle utmärker sig genom sin användarvänlighet, effektiva integration och automatisering funktioner, vilket gör den till ett perfekt val för företagsledare, entreprenörer och frilansare som söker ett enkelt och effektivt sätt att hantera sin schemaläggning. Den kostnadseffektiva prissättningen säkerställer dessutom att företag av alla storlekar kan dra nytta av funktionerna utan att det blir för dyrt.

Booked Scheduler erbjuder däremot omfattande anpassningsmöjligheter och kontroll, vilket tilltalar dem som har komplexa schemaläggningsbehov och behöver en detaljerad resurshantering. Detta medför dock en brantare inlärningskurva och eventuellt en högre ekonomisk investering. Även om verktyget erbjuder flexibilitet och skalbarhet kan dess komplexitet ibland utgöra ett hinder för användare som söker enkla schemaläggningslösningar.

För dem som prioriterar enkelhet, effektivitet och prisvärdhet framstår Doodle som det bästa valet, eftersom det erbjuder en balans mellan funktionalitet och användarvänlighet som kan hjälpa dig att effektivisera dina schemaläggningsprocesser och spara värdefull tid.