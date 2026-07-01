5 tips för schemaläggning under rusningstider

Att förstå när dina högsäsonger infaller är halva jobbet. Alla företag har en högsäsong. För din revisionsbyrå kan det vara deklarationstiden, eller början på ett nytt termin om du arbetar inom utbildningssektorn. För frilansare och konsulter kan det vara rusningen i slutet av kvartalet. Poängen är att dessa perioder med hög efterfrågan är guldgruvor, och hur du hanterar din tid under dem gör hela skillnaden.

Det är här idén om lönsam schemaläggning under hektiska perioder kommer in i bilden. Om du ständigt är överbokad, jagar betalningar eller kämpar för att hinna med alla möten är det inte bara stressande – det är också kostsamt. Den goda nyheten? Några små förändringar kan göra dessa hektiska perioder betydligt mer lönsamma.

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1. Se högsäsongen som ett verkligt affärstillfälle

Om du vet att det varje september eller mars blir en riktig bokningsrusning, ska du skydda den perioden som om den vore en värdefull tillgång. Reservera plats i din kalender i god tid. Planera inte in semester, utbildningsdagar eller ledighet under de perioder då du tjänar mest.

Ännu bättre är det att i förväg informera dina kunder om att det här är din högsäsong. Uppmuntra dem att boka i god tid. Det skapar en känsla av brådska och ger dig bättre kontroll över din tid. Ett enkelt påminnelsemejl eller en banner på din webbplats kan göra stor skillnad.

2. Säg nej till kaos i schemaläggningen

Ett av de snabbaste sätten att förlora pengar under högsäsong är att slösa bort dem på e-postväxlingar, dubbelbokningar eller gäster som uteblir. Dessa problem tar inte bara upp din tid. De stör din koncentration just när du behöver den som mest.

Verktyg som Doodle hjälper till att lösa detta genom att låta människor boka direkt i din kalender utan att du behöver lyfta ett finger. Oavsett om det handlar om en 1:1-konsultation eller ett gruppmöte kan du ställa in tydliga regler kring din tillgänglighet, tidsmarginaler och bokningsbegränsningar. Och om du erbjuder olika tjänster kan du på Doodles Booking Page lista dem så att kunderna kan välja exakt det de behöver.

3. Lägg till förskottsbetalningar så att du kan skydda din tid

Om du någonsin har upplevt att en kund har ställt in i sista minuten vet du hur frustrerande det känns, särskilt under en hektisk period. Ett smart tips? Be om betalning redan vid bokningstillfället.

Doodle är integrerat med Stripe, så att du kan ta emot betalningen direkt när någon bokar en tid. Inget mer jaktande på fakturor. Inga pinsamma påminnelser. Bara bekräftade bokningar med pengar på ditt konto.

För många tjänsteleverantörer innebär just denna förändring färre avbokningar, bättre kassaflöde och ett tydligare åtagande från kundernas sida.

4. Beakta säsongsbaserad prissättning och resursplanering

En hög efterfrågan ger dig större utrymme att anpassa dig. Om din kalender snabbt fylls under högsäsong kan du överväga att höja priserna något för att återspegla det högre värdet av din tid. Det behöver inte vara någon dramatisk höjning – det handlar om att ta hänsyn till utbud och efterfrågan.

Du kan också fundera på hur du ska hantera dina resurser. Behöver du ta in extra hjälp? Begränsa utbudet av tjänster? Förkorta sessionstiderna? Dessa anpassningar hjälper dig att ta emot fler klienter utan att bli utbränd.

Använd verktyg som Doodles Booking Page för att skapa säsongsbundna servicepaket eller ställa in hur långt i förväg man kan boka. På så sätt slipper du ta på dig för mycket och försöka hinna med alla samtidigt.

5. Gör det enkelt för dina bästa kunder att boka fler tjänster

Tiderna med högsta efterfrågan är de tillfällen då dina mest värdefulla kunder vill kunna nå dig. Om de måste gå igenom en massa krångel för att boka tid kommer de att vända sig till någon annan – eller, ännu värre, vänta tills du har fullt upp.

Istället för att jonglera med sms, e-postmeddelanden och kalenderinbjudningar kan du skicka ut en direktbokningslänk. Det visar på professionalism och gör det enkelt för kunderna att agera medan de fortfarande är intresserade.

Med Doodles 1:1-funktion kan du skicka en länk som visar exakt när du är ledig utan att avslöja hela din kalender. Kunderna väljer en tid, betalar vid behov, och tiden är då bokad. Du får färre avbrott och mer tid att fokusera på de personer som är viktiga för dig.

Missa inte tillfället när efterfrågan finns

När efterfrågan ökar blir din tid ännu mer värdefull. Det sista du vill är att lägga den på att hantera administrativt arbete, rätta till schemaläggningsfel eller vänta på att betalningar ska komma in.

Se istället till att du kan fokusera på att utföra arbetet och få betalt för det. Tack vare samarbetet mellan Doodle och Stripe kan dina kunder boka och betala i ett enda smidigt steg. Det innebär mindre stress, bättre struktur och mer pengar i fickan.

Prova Doodle redan idag och upptäck hur mycket smidigare dina rusningstider kan bli.