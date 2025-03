Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

Desde o agendamento de entrevistas até a organização de almoços de reunião, a organização do recrutamento, contratação e embarque que mantém uma organização em funcionamento pode ser uma tarefa exigente - e na maioria dos locais de trabalho, é uma tarefa que cabe à equipe de RH. A Doodle apóia os profissionais de RH com opções de agendamento que poupam tempo, um painel de reuniões de imediato e uma série de recursos, como prazos de resposta embutidos e uma ferramenta dedicada de agendamento 1:1, projetada para otimizar a organização das reuniões.

Falamos com Beth Voegtli, Assistente de RH na Casa Ronald McDonald, St Louis, sobre como ela usa o Doodle em uma série de cenários de reuniões.

Doodle é uma solução simples para programação externa

Quando todos no escritório usam o mesmo conjunto de software e calendário compartilhado, a programação interna não precisa ser um incômodo. Programação externa? Essa é outra história. Sem acesso ao calendário de seus convidados, é fácil perder dias indo e vindo por e-mail, tentando acertar um horário que funcione para todos. Doodle tira a dor do agendamento externo. Evite o e-mail para frente e para trás enviando uma enquete ou, para reuniões individuais, um link Doodle 1:1. Quando você encontrar um horário que funcione, o Doodle sincronizará a reunião com seu calendário e o calendário de seus convidados, independentemente de você estar usando o G-Suite e eles estiverem usando o Outlook. Simples. Mesmo agendar várias sessões de treinamento um-a-um, como Beth às vezes tem que fazer, é simples. O Doodle 1:1 permite que você agende reuniões um a um, oferecendo horários individuais para tantos convidados individuais quanto você precisar. Assim que um horário 1:1 é ocupado, ele desaparece de seu calendário, de modo que você nunca precisa se preocupar com reservas duplas.

Grandes reuniões de diretoria são fáceis de programar com a Doodle

Ronald McDonald House St Louis é uma sem fins lucrativos que organiza hospedagem gratuita para as famílias das crianças que recebem atendimento pediátrico na cidade. Como muitas organizações sem fins lucrativos, sua diretoria é formada por voluntários externos doando seu tempo à causa da Casa Ronald McDonald; a maioria dos membros da diretoria tem seus próprios horários profissionais completos. Organizar reuniões de diretoria para decidir sobre novas contratações, então, apresenta a Beth um desafio único de programação. Ela precisa encontrar um horário que funcione para todos, e ela não pode contar com um calendário interno para fazê-lo. É por isso que ela opta pelo Doodle. Diz Beth, "...nosso desafio é apenas acomodar tantas pessoas externamente quando não temos sequer uma idéia de suas preferências". O envio de uma pesquisa Doodle permite aos participantes da reunião escolher um horário que funcione para eles; Beth pode até mesmo estabelecer um prazo de resposta, para que ela não acabe esperando por RSVPs.

A contratação é fácil quando você agenda com a Doodle

Como qualquer profissional de RH, Beth sabe que o processo de contratação exige muito trabalho administrativo e exige muitas reuniões. Além de agendar as entrevistas propriamente ditas, cada nova contratação tem que ser aprovada por vários interessados, o que só pode significar uma coisa: ainda mais reuniões. Na Casa Ronald McDonald, as novas contratações não precisam apenas de uma aprovação interna, elas também precisam ser assinadas pela diretoria. Beth recorre aos dois Doodle para organizar cada rodada de entrevistas e para agilizar as reuniões de acompanhamento necessárias para chegar a uma decisão sobre cada nova contratação. Desde a organização das reuniões da diretoria e o agendamento dos treinamentos até a gestão do processo de contratação, Beth economiza horas de trabalho com a Doodle. E, em uma empresa sem fins lucrativos, cada hora conta!

Casos de uso: Recrutamento, reuniões de equipe, partes interessadas externas, reuniões individuais, sessões de treinamento, reuniões de diretoria