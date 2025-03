Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Dalla programmazione dei colloqui all'organizzazione di pranzi di lavoro, l'organizzazione del reclutamento, dell'assunzione e dell'onboarding, che fa funzionare un'organizzazione, può essere un compito impegnativo e, nella maggior parte degli ambienti di lavoro, è un compito che spetta al team delle risorse umane. Doodle supporta i professionisti delle risorse umane con opzioni di pianificazione che consentono di risparmiare tempo, una dashboard delle riunioni a colpo d'occhio e una serie di funzioni, come le scadenze di risposta incorporate e lo strumento di pianificazione 1:1 dedicato, progettate per ottimizzare l'organizzazione delle riunioni.

Abbiamo parlato con Beth Voegtli, assistente alle risorse umane della Ronald McDonald House di St Louis, di come utilizza Doodle in diversi scenari di riunione.

Doodle è una soluzione semplice per la programmazione esterna

Quando tutti in ufficio utilizzano la stessa suite di software e lo stesso calendario condiviso, la pianificazione interna non deve essere una seccatura. Pianificazione esterna? È un'altra storia. Senza l'accesso al calendario del vostro ospite, è facile perdere giorni a fare avanti e indietro via e-mail, cercando di trovare un orario che vada bene per tutti. Doodle elimina il problema della programmazione esterna. Evitate di mandare avanti e indietro le e-mail inviando un sondaggio o, per le riunioni individuali, un link a Doodle 1:1. Quando trovate un orario che va bene, inviate un link a Doodle. Una volta trovato l'orario giusto, Doodle sincronizzerà la riunione con il vostro calendario e quello del vostro ospite, indipendentemente dal fatto che voi utilizziate G-Suite e loro Outlook. Semplice. Anche la programmazione di più sessioni di formazione individuali, come a volte deve fare Beth, è semplice. Doodle 1:1 consente di programmare incontri one-to-one, offrendo fasce orarie individuali al numero di ospiti necessario. Non appena uno slot 1:1 viene occupato, scompare dal vostro calendario, in modo da non dovervi preoccupare di una doppia prenotazione.

Con Doodle è facile programmare grandi riunioni del consiglio di amministrazione.

La Ronald McDonald House St Louis è un'associazione no-profit che organizza alloggi gratuiti per le famiglie dei bambini che ricevono cure pediatriche in città. Come molte altre organizzazioni non profit, il suo consiglio di amministrazione è composto da volontari esterni che donano il loro tempo alla causa della Casa Ronald McDonald; la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione ha un'agenda professionale completa. L'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione (https://doodle.com/en/solutions/board-meetings/) per decidere le nuove assunzioni rappresenta per Beth una sfida unica. Deve trovare un orario che vada bene per tutti e non può affidarsi a un calendario interno per farlo. Ecco perché ha scelto Doodle. Dice Beth: "... la nostra sfida è quella di far incontrare così tante persone all'esterno quando non abbiamo nemmeno un'idea delle loro preferenze". L'invio di un sondaggio Doodle consente ai partecipanti alla riunione di scegliere un orario che vada bene per loro; Beth può anche impostare una scadenza per le risposte, in modo da non dover aspettare le RSVP.

Assumere è facile quando si pianifica con Doodle

Come ogni professionista delle risorse umane, Beth sa che il processo di assunzione richiede molto lavoro amministrativo e molte riunioni. Oltre a programmare i colloqui stessi, ogni nuova assunzione deve essere approvata da varie parti interessate, il che può significare solo una cosa: ancora più riunioni. Alla Ronald McDonald House, i nuovi assunti non devono solo ricevere l'approvazione interna, ma anche quella del consiglio di amministrazione. Beth si rivolge a Doodle per organizzare ogni serie di colloqui e per snellire le riunioni di follow-up necessarie per prendere una decisione su ogni nuova assunzione. Dall'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione alla programmazione dei corsi di formazione, fino alla gestione del processo di assunzione, con Doodle Beth risparmia ore di lavoro. E, in un'organizzazione no-profit a basso costo, ogni ora è importante!

Casi d'uso: Assunzioni, riunioni di team, stakeholder esterni, incontri individuali, sessioni di formazione, riunioni del consiglio di amministrazione.