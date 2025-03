Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Von der Planung von Vorstellungsgesprächen bis hin zur Organisation von Teambesprechungen - die Organisation der Rekrutierung, Einstellung und Einarbeitung, die ein Unternehmen am Laufen hält, kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein - und an den meisten Arbeitsplätzen ist dies eine Aufgabe, die dem HR-Team zufällt. Doodle unterstützt HR-Profis mit zeitsparenden Planungsoptionen, einem übersichtlichen Meeting-Dashboard und einer Vielzahl von Funktionen wie integrierten Antwortfristen und einem speziellen 1:1-Planungstool, die die Organisation von Meetings optimieren.

Wir sprachen mit Beth Voegtli, HR-Assistentin im Ronald McDonald House, St. Louis, darüber, wie sie Doodle in einer Reihe von Meetingszenarien einsetzt.

Doodle ist eine einfache Lösung für die externe Terminplanung

Wenn alle Mitarbeiter im Büro dieselbe Software und denselben Kalender verwenden, ist die interne Terminplanung kein Problem mehr. Externe Terminplanung? Das ist eine andere Geschichte. Ohne Zugriff auf den Kalender Ihres Gastes kann es leicht passieren, dass man Tage damit vergeudet, E-Mails hin und her zu schicken, um einen Termin zu finden, der für alle passt. Doodle nimmt Ihnen die Mühe der externen Terminplanung ab. Vermeiden Sie das Hin- und Herschreiben von E-Mails, indem Sie eine Umfrage oder für persönliche Treffen einen Doodle 1:1-Link versenden. Wenn Sie eine passende Zeit gefunden haben, synchronisiert Doodle das Meeting mit Ihrem Kalender und dem Kalender Ihres Gastes, unabhängig davon, ob Sie G-Suite oder Outlook verwenden. Einfach. Sogar das Planen von mehreren Einzeltrainings, wie es Beth manchmal tun muss, ist problemlos möglich. Doodle 1:1 ermöglicht es Ihnen, Einzelgespräche zu planen, indem Sie so vielen Gästen wie nötig individuelle Zeitslots zur Verfügung stellen. Sobald ein 1:1-Termin belegt ist, verschwindet er aus Ihrem Kalender, so dass Sie sich keine Sorgen über Doppelbuchungen machen müssen.

Große Vorstandssitzungen sind mit Doodle einfach zu planen

Ronald McDonald House St Louis ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Familien von Kindern, die in der Stadt pädiatrisch betreut werden, eine kostenlose Unterkunft bietet. Wie bei vielen gemeinnützigen Organisationen besteht der Vorstand aus externen Freiwilligen, die ihre Zeit für das Ronald McDonald Haus opfern; die meisten Vorstandsmitglieder haben selbst einen vollen Terminkalender. Die Organisation von Vorstandssitzungen, bei denen über neue Mitarbeiter entschieden wird, stellt Beth daher vor eine besondere Herausforderung bei der Terminplanung. Sie muss einen Termin finden, der für alle Beteiligten passt, und kann sich dabei nicht auf einen internen Kalender verlassen. Deshalb entscheidet sie sich für Doodle. Beth sagt: "...unsere Herausforderung besteht darin, so viele Leute extern unterzubringen, wenn wir nicht einmal eine Vorstellung von ihren Präferenzen haben." Durch das Versenden einer Doodle-Umfrage können die Teilnehmer einen Zeitpunkt wählen, der ihnen passt; Beth kann sogar eine Antwortfrist festlegen, so dass sie nicht auf Antwortschreiben warten muss.

Einstellen ist einfach, wenn Sie mit Doodle planen

Wie jeder Personalverantwortliche weiß Beth, dass der Einstellungsprozess viel Verwaltungsarbeit und eine Vielzahl von Besprechungen erfordert. Abgesehen von der Planung der Vorstellungsgespräche selbst muss jede neue Einstellung von verschiedenen Interessengruppen genehmigt werden, was nur eines bedeuten kann: noch mehr Meetings. Im Ronald McDonald Haus müssen Neueinstellungen nicht nur intern genehmigt, sondern auch vom Vorstand abgesegnet werden. Beth wendet sich an Doodle, um die einzelnen Vorstellungsgespräche zu organisieren und die Folgemeetings zu rationalisieren, die für eine Entscheidung über jede neue Einstellung erforderlich sind. Von der Organisation von Vorstandssitzungen über die Planung von Schulungen bis hin zur Verwaltung des Einstellungsprozesses spart Beth mit Doodle Stunden an Arbeitszeit. Und bei einer gemeinnützigen Organisation, die mit einem Bootstrap arbeitet, zählt jede Stunde!

Anwendungsfälle: Rekrutierung, Teambesprechungen, externe Stakeholder, Einzelgespräche, Schulungen, Vorstandssitzungen