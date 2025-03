Une étude sur l'expérience utilisateur de Doodle

Qu'il s'agisse de planifier des entretiens ou d'organiser des déjeuners d'équipe, l'organisation du recrutement, de l'embauche et de l'intégration qui permet à une entreprise de fonctionner peut être une tâche exigeante - et dans la plupart des lieux de travail, c'est une tâche qui incombe à l'équipe des RH. Doodle aide les professionnels des RH en leur proposant des options de planification qui leur font gagner du temps, un tableau de bord des réunions en un coup d'œil, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités, telles que des délais de réponse intégrés et un outil dédié à la planification des réunions 1:1, conçues pour optimiser l'organisation des réunions.

Nous avons parlé à Beth Voegtli, assistante RH au Manoir Ronald McDonald de Saint-Louis, de la façon dont elle utilise Doodle dans divers scénarios de réunion.

Doodle est une solution simple pour la planification externe.

Lorsque tout le monde au bureau utilise la même suite logicielle et le même calendrier partagé, la planification interne ne doit pas être une corvée. La planification externe ? C'est une autre histoire. Si vous n'avez pas accès au calendrier de votre invité, il est facile de perdre des jours à échanger des courriels pour essayer de trouver une heure qui convienne à tous. Doodle rend la planification externe moins pénible. Évitez les allers-retours par e-mail en envoyant un sondage ou, pour les réunions en tête-à-tête, un lien Doodle 1:1. Lorsque vous trouvez une heure qui convient, Doodle synchronise la réunion avec votre calendrier et celui de votre invité, que vous utilisiez G-Suite ou qu'il utilise Outlook. Simple. Même la programmation de plusieurs sessions de formation en tête-à-tête, comme Beth doit parfois le faire, ne pose aucun problème. Doodle 1:1 vous permet de programmer des réunions en tête-à-tête, en offrant des créneaux horaires individuels à autant d'invités que vous le souhaitez. Dès qu'un créneau horaire est pris, il disparaît de votre calendrier, de sorte que vous ne devez jamais vous soucier d'une double réservation.

Les grandes réunions du conseil d'administration sont faciles à planifier avec Doodle.

Ronald McDonald House St Louis est une organisation à but non lucratif (https://doodle.com/en/solutions/non-profit/) qui organise l'hébergement gratuit des familles d'enfants recevant des soins pédiatriques dans la ville. Comme beaucoup d'organisations à but non lucratif, son conseil d'administration est composé de bénévoles externes qui donnent de leur temps à la cause du Manoir Ronald McDonald ; la plupart des membres du conseil ont eux-mêmes un emploi du temps professionnel chargé. L'organisation des réunions du conseil pour décider des nouvelles embauches pose donc à Beth un problème d'emploi du temps unique. Elle doit trouver un moment qui convienne à tout le monde, et elle ne peut pas se fier à un calendrier interne pour y parvenir. C'est pourquoi elle opte pour Doodle. Comme le dit Beth, "... notre défi consiste à accommoder autant de personnes à l'extérieur alors que nous n'avons même pas une idée de leurs préférences." L'envoi d'un sondage Doodle permet aux participants de choisir un moment qui leur convient. Beth peut même fixer une date limite de réponse, ce qui lui évite d'attendre les réponses.

Le recrutement est facile lorsque vous planifiez avec Doodle.

Comme tout professionnel des RH, Beth sait que le processus d'embauche exige beaucoup de travail administratif et nécessite de nombreuses réunions. Outre la planification des entretiens eux-mêmes, chaque nouvelle embauche doit être approuvée par diverses parties prenantes, ce qui ne peut signifier qu'une chose : encore plus de réunions. Au Manoir Ronald McDonald, les nouvelles embauches ne doivent pas seulement être approuvées en interne, elles doivent également être approuvées par le conseil d'administration. Beth se tourne à la fois vers Doodle pour organiser chaque série d'entretiens et pour rationaliser les réunions de suivi nécessaires pour prendre une décision sur chaque nouvelle embauche. Qu'il s'agisse d'organiser les réunions du conseil d'administration, de programmer des formations ou de gérer le processus d'embauche, Beth économise des heures de travail grâce à Doodle. Et, dans un organisme à but non lucratif, chaque heure compte !

Cas d'utilisation : Recrutement, réunions d'équipe, parties prenantes externes, entretiens individuels, sessions de formation, réunions du conseil d'administration.