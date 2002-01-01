Uma lista de verificação completa da festa de Natal da empresa inclui a definição de um orçamento, a escolha de uma data, a confirmação da política de convidados, o gerenciamento de convites e confirmações de presença, a organização de alimentos e bebidas, o planejamento de entretenimento e discursos e a preparação de todos os detalhes logísticos para um evento tranquilo. A maneira mais fácil de começar é usar uma enquete de grupo do Doodle para encontrar uma data que funcione para toda a equipe, evitando mensagens intermináveis, atrasos e conflitos durante a movimentada temporada de festas.

Lista de verificação da festa de Natal da empresa

O planejamento de uma festa de Natal para uma equipe profissional é gratificante, mas envolve muitas peças em movimento. De aprovações de orçamento a contatos de emergência, quanto mais pessoas envolvidas, mais importante se torna manter a organização. Esta lista de verificação reúne tudo em um só lugar, para que sua equipe possa desfrutar de uma comemoração descontraída e memorável.

Abaixo você encontra a lista de verificação completa e ampliada, desenvolvida para equipes de RH, gerentes de escritório e qualquer pessoa que esteja planejando um evento da empresa.

Lista de verificação completa da festa de Natal para equipes profissionais

Categoria O que você deve considerar / o que deve fazer Objetivo da festa Defina se o evento é uma comemoração, uma noite de união da equipe, um jantar formal ou uma reunião casual. Orçamento Defina um orçamento claro com antecedência (local, alimentos, bebidas, entretenimento, presentes, transporte). Confirme quem o aprova. Data e dia da semana Escolha o dia da semana ou o fim de semana, dependendo das preferências da equipe. Use uma enquete de grupo do Doodle para encontrar uma data em que todos possam comparecer. Política de convidados Decida se parceiros ou cônjuges são permitidos e comunique isso com antecedência. Local do evento Considere o espaço do escritório, os restaurantes, os locais alugados, a acessibilidade, o estacionamento e o transporte público. Convites Envie com antecedência. Inclua a data, o horário, o código de vestimenta, a política de parceiros, o prazo de RSVP e os detalhes do local. RSVPs e presença Acompanhe os RSVPs e as necessidades dietéticas; envie lembretes amigáveis; confirme o número de participantes com o local do evento. Contatos de emergência Colete os números de emergência do local e certifique-se de que a equipe organizadora tenha os números de telefone uns dos outros. Alimentos e bebidas Planeje o cardápio ou o serviço de bufê, verifique as restrições alimentares, confirme a política de bebidas alcoólicas e ofereça opções sem álcool. Entretenimento Prepare uma lista de reprodução, contrate um DJ, organize jogos de perguntas e respostas ou monte uma cabine de fotos simples. Discursos e agradecimentos Decida quem fala, quando e o tom. Inclua agradecimentos à equipe ou pequenos prêmios. Presentes/brindes Escolha se você quer incluir o amigo secreto, defina um limite de orçamento e compartilhe instruções claras. Código de vestimenta Esclareça as expectativas: festivo, formal, casual inteligente ou temático. Transporte Forneça vouchers de táxi ou informações claras sobre o trânsito. Garanta opções de transporte seguras para quem estiver bebendo. Acessibilidade e inclusão Confirme se o local do evento é adequado para todos. Considere a inclusão de cardápio, níveis de ruído e opções de assentos. Logística e equipamentos Verifique microfones, alto-falantes, cabos de extensão, decorações e tudo o que for necessário para discursos ou apresentações. Música e som Atribua a responsabilidade pela música, confirme o sistema de som e teste o volume para que as conversas sejam fáceis. Coordenação no dia do evento Chegue cedo, teste o equipamento, verifique o número de participantes, decore, se necessário, e coloque a música. Plano de limpeza Esclareça quem cuidará da limpeza e o que o local do evento fornecerá. Acompanhamento Envie mensagens de agradecimento, compartilhe fotos e obtenha feedback para o próximo ano.

Cronograma de planejamento da festa de Natal

Um cronograma simples ajuda a evitar estresse de última hora, especialmente quando os locais e os fornecedores são reservados rapidamente.

Linha do tempo O que você deve fazer 3 semanas antes Escolher a data com o Doodle, reservar o local, definir o orçamento, enviar os convites 2 semanas antes Finalizar o cardápio, confirmar o entretenimento, organizar as atividades, encomendar as decorações 1 semana antes Comprar bebidas, revisar RSVPs, finalizar o plano de discurso, preparar a lista de reprodução 2 a 3 dias antes Verifique o equipamento, revise os assentos, arrume a área do evento, se estiver no local Dia da festa Refrigere as bebidas, monte as decorações, teste o som, dê as boas-vindas aos convidados e aproveite a noite

Como planejar a festa de Natal da sua equipe com o Doodle

A parte mais difícil de qualquer evento de fim de ano é chegar a um acordo sobre a data. As agendas de dezembro se esgotam rapidamente e as conversas em grupo raramente ajudam.

Uma enquete de grupo do Doodle simplifica tudo:

Compartilhe várias opções de datas

Deixe a equipe votar em segundos

Veja claramente a disponibilidade de todos

Confirme a data vencedora instantaneamente

Passe para as partes divertidas do planejamento

Você também pode usar o Doodle para coordenar:

Reuniões de planejamento com o seu comitê interno

Ajudantes voluntários para a montagem ou limpeza

Os horários da troca de presentes do amigo secreto

Pequenos eventos de intervalo antes ou depois da festa principal

Quanto mais cedo você fizer isso, mais tranquila será toda a jornada de planejamento.

Como tornar o planejamento da festa de Natal livre de estresse

Uma grande festa de empresa não precisa ser complicada. O segredo é definir expectativas claras e manter as coisas simples:

Mantenha um orçamento realista

Escolha alimentos e atividades adequados à sua equipe

Faça com que a inclusão seja parte do seu planejamento

Evite cronogramas muito apertados

Delegue sempre que possível

Mantenha os discursos curtos e genuínos

O objetivo não é a perfeição, mas sim criar um momento caloroso de agradecimento depois de um ano atarefado.

"O planejamento da festa de Natal do nosso escritório costumava levar semanas porque ninguém chegava a um acordo sobre a data. Com o Doodle, resolvemos isso em minutos e, em vez disso, passamos o tempo pensando nas partes divertidas. Foi um divisor de águas." - Luca R., Operações de pessoal

PERGUNTAS FREQUENTES

O que você deve incluir em uma festa de Natal da empresa?

Uma data clara, orçamento, local, convites, comida, bebidas, entretenimento, discursos e um plano de logística e transporte.

Com que antecedência uma equipe deve começar a planejar uma festa de Natal?

O ideal é que seja com três a quatro semanas de antecedência, especialmente se você precisar de aprovação de orçamento ou de reservas de local.

Como decidir se os parceiros podem participar?

Primeiro, chegue a um acordo interno e, em seguida, deixe a política clara no convite para que as expectativas correspondam.

Precisamos de discursos formais?

Nem sempre. Agradecimentos breves ou pequenos agradecimentos da equipe ajudam a encerrar o ano com uma nota positiva.

Como podemos garantir que todos se sintam incluídos?

Escolha um local acessível, ofereça opções variadas de alimentos e bebidas e evite atividades que possam excluir os membros da equipe.

