Uma lista de verificação completa da festa de Natal da empresa inclui a definição de um orçamento, a escolha de uma data, a confirmação da política de convidados, o gerenciamento de convites e confirmações de presença, a organização de alimentos e bebidas, o planejamento de entretenimento e discursos e a preparação de todos os detalhes logísticos para um evento tranquilo. A maneira mais fácil de começar é usar uma enquete de grupo do Doodle para encontrar uma data que funcione para toda a equipe, evitando mensagens intermináveis, atrasos e conflitos durante a movimentada temporada de festas.
Lista de verificação da festa de Natal da empresa
O planejamento de uma festa de Natal para uma equipe profissional é gratificante, mas envolve muitas peças em movimento. De aprovações de orçamento a contatos de emergência, quanto mais pessoas envolvidas, mais importante se torna manter a organização. Esta lista de verificação reúne tudo em um só lugar, para que sua equipe possa desfrutar de uma comemoração descontraída e memorável.
Abaixo você encontra a lista de verificação completa e ampliada, desenvolvida para equipes de RH, gerentes de escritório e qualquer pessoa que esteja planejando um evento da empresa.
Lista de verificação completa da festa de Natal para equipes profissionais
Categoria
O que você deve considerar / o que deve fazer
Objetivo da festa
Defina se o evento é uma comemoração, uma noite de união da equipe, um jantar formal ou uma reunião casual.
Orçamento
Defina um orçamento claro com antecedência (local, alimentos, bebidas, entretenimento, presentes, transporte). Confirme quem o aprova.
Data e dia da semana
Escolha o dia da semana ou o fim de semana, dependendo das preferências da equipe. Use uma enquete de grupo do Doodle para encontrar uma data em que todos possam comparecer.
Política de convidados
Decida se parceiros ou cônjuges são permitidos e comunique isso com antecedência.
Local do evento
Considere o espaço do escritório, os restaurantes, os locais alugados, a acessibilidade, o estacionamento e o transporte público.
Convites
Envie com antecedência. Inclua a data, o horário, o código de vestimenta, a política de parceiros, o prazo de RSVP e os detalhes do local.
RSVPs e presença
Acompanhe os RSVPs e as necessidades dietéticas; envie lembretes amigáveis; confirme o número de participantes com o local do evento.
Contatos de emergência
Colete os números de emergência do local e certifique-se de que a equipe organizadora tenha os números de telefone uns dos outros.
Alimentos e bebidas
Planeje o cardápio ou o serviço de bufê, verifique as restrições alimentares, confirme a política de bebidas alcoólicas e ofereça opções sem álcool.
Entretenimento
Prepare uma lista de reprodução, contrate um DJ, organize jogos de perguntas e respostas ou monte uma cabine de fotos simples.
Discursos e agradecimentos
Decida quem fala, quando e o tom. Inclua agradecimentos à equipe ou pequenos prêmios.
Presentes/brindes
Escolha se você quer incluir o amigo secreto, defina um limite de orçamento e compartilhe instruções claras.
Código de vestimenta
Esclareça as expectativas: festivo, formal, casual inteligente ou temático.
Transporte
Forneça vouchers de táxi ou informações claras sobre o trânsito. Garanta opções de transporte seguras para quem estiver bebendo.
Acessibilidade e inclusão
Confirme se o local do evento é adequado para todos. Considere a inclusão de cardápio, níveis de ruído e opções de assentos.
Logística e equipamentos
Verifique microfones, alto-falantes, cabos de extensão, decorações e tudo o que for necessário para discursos ou apresentações.
Música e som
Atribua a responsabilidade pela música, confirme o sistema de som e teste o volume para que as conversas sejam fáceis.
Coordenação no dia do evento
Chegue cedo, teste o equipamento, verifique o número de participantes, decore, se necessário, e coloque a música.
Plano de limpeza
Esclareça quem cuidará da limpeza e o que o local do evento fornecerá.
Acompanhamento
Envie mensagens de agradecimento, compartilhe fotos e obtenha feedback para o próximo ano.
Cronograma de planejamento da festa de Natal
Um cronograma simples ajuda a evitar estresse de última hora, especialmente quando os locais e os fornecedores são reservados rapidamente.
Linha do tempo
O que você deve fazer
3 semanas antes
Escolher a data com o Doodle, reservar o local, definir o orçamento, enviar os convites
2 semanas antes
Finalizar o cardápio, confirmar o entretenimento, organizar as atividades, encomendar as decorações
1 semana antes
Comprar bebidas, revisar RSVPs, finalizar o plano de discurso, preparar a lista de reprodução
2 a 3 dias antes
Verifique o equipamento, revise os assentos, arrume a área do evento, se estiver no local
Dia da festa
Refrigere as bebidas, monte as decorações, teste o som, dê as boas-vindas aos convidados e aproveite a noite
Como planejar a festa de Natal da sua equipe com o Doodle
A parte mais difícil de qualquer evento de fim de ano é chegar a um acordo sobre a data. As agendas de dezembro se esgotam rapidamente e as conversas em grupo raramente ajudam.
Uma enquete de grupo do Doodle simplifica tudo:
Compartilhe várias opções de datas
Deixe a equipe votar em segundos
Veja claramente a disponibilidade de todos
Confirme a data vencedora instantaneamente
Passe para as partes divertidas do planejamento
Você também pode usar o Doodle para coordenar:
Reuniões de planejamento com o seu comitê interno
Ajudantes voluntários para a montagem ou limpeza
Os horários da troca de presentes do amigo secreto
Pequenos eventos de intervalo antes ou depois da festa principal
Quanto mais cedo você fizer isso, mais tranquila será toda a jornada de planejamento.
Como tornar o planejamento da festa de Natal livre de estresse
Uma grande festa de empresa não precisa ser complicada. O segredo é definir expectativas claras e manter as coisas simples:
Mantenha um orçamento realista
Escolha alimentos e atividades adequados à sua equipe
Faça com que a inclusão seja parte do seu planejamento
Evite cronogramas muito apertados
Delegue sempre que possível
Mantenha os discursos curtos e genuínos
O objetivo não é a perfeição, mas sim criar um momento caloroso de agradecimento depois de um ano atarefado.
"O planejamento da festa de Natal do nosso escritório costumava levar semanas porque ninguém chegava a um acordo sobre a data. Com o Doodle, resolvemos isso em minutos e, em vez disso, passamos o tempo pensando nas partes divertidas. Foi um divisor de águas." - Luca R., Operações de pessoal
PERGUNTAS FREQUENTES
O que você deve incluir em uma festa de Natal da empresa?
Uma data clara, orçamento, local, convites, comida, bebidas, entretenimento, discursos e um plano de logística e transporte.
Com que antecedência uma equipe deve começar a planejar uma festa de Natal?
O ideal é que seja com três a quatro semanas de antecedência, especialmente se você precisar de aprovação de orçamento ou de reservas de local.
Como decidir se os parceiros podem participar?
Primeiro, chegue a um acordo interno e, em seguida, deixe a política clara no convite para que as expectativas correspondam.
Precisamos de discursos formais?
Nem sempre. Agradecimentos breves ou pequenos agradecimentos da equipe ajudam a encerrar o ano com uma nota positiva.
Como podemos garantir que todos se sintam incluídos?
Escolha um local acessível, ofereça opções variadas de alimentos e bebidas e evite atividades que possam excluir os membros da equipe.
Pronto para reunir sua equipe?
Planeje a festa de Natal da sua empresa da maneira mais fácil. Crie uma Enquete de Grupo do Doodle, encontre a melhor data em minutos e desfrute de um início de temporada de festas sem estresse.
