Una lista de comprobación completa de la fiesta de Navidad de la empresa incluye fijar un presupuesto, elegir una fecha, confirmar la política de invitados, gestionar las invitaciones y las confirmaciones de asistencia, organizar la comida y las bebidas, planificar el entretenimiento y los discursos, y preparar todos los detalles logísticos para un evento sin problemas. La forma más fácil de empezar es utilizar una encuesta de grupo de Doodle para encontrar una fecha que funcione para todo el equipo, evitando interminables mensajes, retrasos y conflictos durante la ajetreada temporada de fiestas.

Lista de control de la fiesta de Navidad de la empresa

Planificar una fiesta de Navidad para un equipo profesional es gratificante, pero implica muchas piezas móviles. Desde la aprobación del presupuesto hasta los contactos de emergencia, cuantas más personas intervienen, más importante es mantenerse organizado. Esta lista de comprobación lo reúne todo en un solo lugar, para que tu equipo pueda disfrutar de una celebración relajada y memorable.

A continuación encontrarás la lista de comprobación completa y ampliada, pensada para equipos de RRHH, directores de oficina y cualquiera que planifique un evento de empresa.

Lista de comprobación completa de la fiesta de Navidad para equipos profesionales

Categoría Qué tener en cuenta / qué hacer Objetivo de la fiesta Establece si el evento es una celebración, una velada para unir al equipo, una cena formal o una reunión informal. Presupuesto Establece pronto un presupuesto claro (lugar, comida, bebidas, entretenimiento, regalos, transporte). Confirma quién lo aprueba. Fecha y día de la semana Elige día de la semana o fin de semana en función de las preferencias del equipo. Utiliza una encuesta de grupo Doodle para encontrar una fecha a la que todos puedan asistir. Política de invitados Decide si se permiten parejas o cónyuges y comunícalo por adelantado. Lugar Ten en cuenta el espacio de la oficina, los restaurantes, los locales alquilados, la accesibilidad, el aparcamiento y el transporte público. Invitaciones Envíalas con antelación. Incluye la fecha, la hora, el código de vestimenta, la política de parejas, el plazo de confirmación de asistencia y los detalles del lugar. RSVP y asistencia Controla las confirmaciones de asistencia y las necesidades dietéticas; envía recordatorios amistosos; confirma el recuento con el lugar de celebración. Contactos de emergencia Recopila los números de emergencia del lugar de celebración y asegúrate de que el equipo organizador dispone de los números de teléfono de los demás. Comida y bebida Planifica el menú o el catering, comprueba las restricciones dietéticas, confirma la política sobre alcohol y ofrece opciones sin alcohol. Entretenimiento Prepara una lista de canciones, contrata a un DJ, organiza trivias o juegos, o instala un sencillo fotomatón. Discursos y agradecimientos Decide quién habla, cuándo y el tono. Incluye agradecimientos al equipo o pequeños premios. Regalos Elige si incluir el amigo invisible, fija un límite presupuestario y comparte instrucciones claras. Código de vestimenta Aclara las expectativas: festivo, formal, elegante informal o temático. Transporte Proporciona vales de taxi o información clara sobre el transporte. Garantiza opciones de transporte seguras para cualquier persona que beba. Accesibilidad e inclusión Confirma que el local es adecuado para todos. Ten en cuenta la inclusividad del menú, los niveles de ruido y las opciones de asiento. Logística y equipamiento Comprueba los micrófonos, altavoces, alargadores, decoración y todo lo necesario para discursos o presentaciones. Música y sonido Asigna la responsabilidad de la música, confirma el sistema de sonido y prueba el volumen para que las conversaciones sigan siendo fáciles. Coordinación del día Llega pronto, prueba el equipo, comprueba el número de asistentes, decora si es necesario y prepara la música. Plan de limpieza Aclara quién se encarga de la limpieza y qué proporciona el local. Seguimiento Envía mensajes de agradecimiento, comparte fotos y recoge opiniones para el año que viene.

Calendario de planificación de la fiesta de Navidad

Un calendario sencillo ayuda a evitar el estrés de última hora, sobre todo cuando los locales y los servicios de catering se reservan rápidamente.

Calendario Qué hay que hacer 3 semanas antes Elige la fecha con Doodle, reserva el lugar, fija el presupuesto, envía las invitaciones 2 semanas antes Finalizar el menú, confirmar el entretenimiento, organizar las actividades, encargar la decoración 1 semana antes Comprar bebidas, revisar las confirmaciones de asistencia, ultimar el plan del discurso, preparar la lista de reproducción 2-3 días antes Comprueba el equipo, revisa los asientos, ordena la zona del evento si es in situ Día de la fiesta Enfría las bebidas, prepara la decoración, prueba el sonido, da la bienvenida a los invitados y disfruta de la velada

Cómo planificar la fiesta de Navidad de tu equipo con Doodle

Lo más difícil de cualquier evento navideño es acordar una fecha. Las agendas de diciembre se llenan rápidamente, y los chats de grupo rara vez ayudan.

Una encuesta de grupo Doodle lo simplifica todo:

Comparte varias opciones de fecha

Deja que el equipo vote en segundos

Ve claramente la disponibilidad de cada uno

Confirma la fecha ganadora al instante

Pasa a la parte divertida de la planificación

También puedes utilizar Doodle para coordinar

Reuniones de planificación con tu comité interno

Ayudantes voluntarios para el montaje o la limpieza

Horarios para el intercambio de regalos del amigo invisible

Pequeños eventos antes o después de la fiesta principal

Cuanto antes lo hagas, más fácil te resultará la planificación.

Cómo planificar la fiesta de Navidad sin estrés

Una gran fiesta de empresa no tiene por qué ser complicada. El secreto está en establecer unas expectativas claras y simplificar las cosas:

Cíñete a un presupuesto realista

Elige comida y actividades que se adapten a tu equipo

Haz que la inclusión forme parte de tu planificación

Evita las agendas demasiado apretadas

Delega siempre que sea posible

Haz que los discursos sean breves y auténticos

El objetivo no es la perfección, sino crear un cálido momento de agradecimiento tras un año ajetreado.

"Planificar la fiesta de Navidad de nuestra oficina solía llevar semanas porque nadie se ponía de acuerdo sobre la fecha. Con Doodle, lo resolvimos en minutos y, en lugar de eso, dedicamos tiempo a pensar en las partes divertidas. Un cambio de juego total". - Luca R., Operaciones de Personal

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué debe incluir una fiesta de Navidad de empresa?

Una fecha clara, presupuesto, lugar, invitaciones, comida, bebida, entretenimiento, discursos y un plan de logística y transporte.

¿Con cuánta antelación debe un equipo empezar a planificar una fiesta de Navidad?

Lo ideal es con tres o cuatro semanas de antelación, sobre todo si necesitas la aprobación del presupuesto o la reserva del lugar.

¿Cómo decidimos si los socios pueden asistir?

Acuérdalo primero internamente, y luego deja clara la política en la invitación para que las expectativas coincidan.

¿Necesitamos discursos formales?

No siempre. Unos breves agradecimientos o pequeños reconocimientos al equipo ayudan a terminar el año con una nota positiva.

¿Cómo nos aseguramos de que todos se sientan incluidos?

Elige un lugar accesible, ofrece opciones variadas de comida y bebida, y evita actividades que puedan excluir a los miembros del equipo.

