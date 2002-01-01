Crear un Doodle

Complete Christmas Party Checklist for Professional Teams

    Una lista de comprobación completa de la fiesta de Navidad de la empresa incluye fijar un presupuesto, elegir una fecha, confirmar la política de invitados, gestionar las invitaciones y las confirmaciones de asistencia, organizar la comida y las bebidas, planificar el entretenimiento y los discursos, y preparar todos los detalles logísticos para un evento sin problemas. La forma más fácil de empezar es utilizar una encuesta de grupo de Doodle para encontrar una fecha que funcione para todo el equipo, evitando interminables mensajes, retrasos y conflictos durante la ajetreada temporada de fiestas.

    Lista de control de la fiesta de Navidad de la empresa

    Planificar una fiesta de Navidad para un equipo profesional es gratificante, pero implica muchas piezas móviles. Desde la aprobación del presupuesto hasta los contactos de emergencia, cuantas más personas intervienen, más importante es mantenerse organizado. Esta lista de comprobación lo reúne todo en un solo lugar, para que tu equipo pueda disfrutar de una celebración relajada y memorable.

    A continuación encontrarás la lista de comprobación completa y ampliada, pensada para equipos de RRHH, directores de oficina y cualquiera que planifique un evento de empresa.

    Lista de comprobación completa de la fiesta de Navidad para equipos profesionales

    Categoría

    Qué tener en cuenta / qué hacer

    Objetivo de la fiesta

    Establece si el evento es una celebración, una velada para unir al equipo, una cena formal o una reunión informal.

    Presupuesto

    Establece pronto un presupuesto claro (lugar, comida, bebidas, entretenimiento, regalos, transporte). Confirma quién lo aprueba.

    Fecha y día de la semana

    Elige día de la semana o fin de semana en función de las preferencias del equipo. Utiliza una encuesta de grupo Doodle para encontrar una fecha a la que todos puedan asistir.

    Política de invitados

    Decide si se permiten parejas o cónyuges y comunícalo por adelantado.

    Lugar

    Ten en cuenta el espacio de la oficina, los restaurantes, los locales alquilados, la accesibilidad, el aparcamiento y el transporte público.

    Invitaciones

    Envíalas con antelación. Incluye la fecha, la hora, el código de vestimenta, la política de parejas, el plazo de confirmación de asistencia y los detalles del lugar.

    RSVP y asistencia

    Controla las confirmaciones de asistencia y las necesidades dietéticas; envía recordatorios amistosos; confirma el recuento con el lugar de celebración.

    Contactos de emergencia

    Recopila los números de emergencia del lugar de celebración y asegúrate de que el equipo organizador dispone de los números de teléfono de los demás.

    Comida y bebida

    Planifica el menú o el catering, comprueba las restricciones dietéticas, confirma la política sobre alcohol y ofrece opciones sin alcohol.

    Entretenimiento

    Prepara una lista de canciones, contrata a un DJ, organiza trivias o juegos, o instala un sencillo fotomatón.

    Discursos y agradecimientos

    Decide quién habla, cuándo y el tono. Incluye agradecimientos al equipo o pequeños premios.

    Regalos

    Elige si incluir el amigo invisible, fija un límite presupuestario y comparte instrucciones claras.

    Código de vestimenta

    Aclara las expectativas: festivo, formal, elegante informal o temático.

    Transporte

    Proporciona vales de taxi o información clara sobre el transporte. Garantiza opciones de transporte seguras para cualquier persona que beba.

    Accesibilidad e inclusión

    Confirma que el local es adecuado para todos. Ten en cuenta la inclusividad del menú, los niveles de ruido y las opciones de asiento.

    Logística y equipamiento

    Comprueba los micrófonos, altavoces, alargadores, decoración y todo lo necesario para discursos o presentaciones.

    Música y sonido

    Asigna la responsabilidad de la música, confirma el sistema de sonido y prueba el volumen para que las conversaciones sigan siendo fáciles.

    Coordinación del día

    Llega pronto, prueba el equipo, comprueba el número de asistentes, decora si es necesario y prepara la música.

    Plan de limpieza

    Aclara quién se encarga de la limpieza y qué proporciona el local.

    Seguimiento

    Envía mensajes de agradecimiento, comparte fotos y recoge opiniones para el año que viene.

    Calendario de planificación de la fiesta de Navidad

    Un calendario sencillo ayuda a evitar el estrés de última hora, sobre todo cuando los locales y los servicios de catering se reservan rápidamente.

    Calendario

    Qué hay que hacer

    3 semanas antes

    Elige la fecha con Doodle, reserva el lugar, fija el presupuesto, envía las invitaciones

    2 semanas antes

    Finalizar el menú, confirmar el entretenimiento, organizar las actividades, encargar la decoración

    1 semana antes

    Comprar bebidas, revisar las confirmaciones de asistencia, ultimar el plan del discurso, preparar la lista de reproducción

    2-3 días antes

    Comprueba el equipo, revisa los asientos, ordena la zona del evento si es in situ

    Día de la fiesta

    Enfría las bebidas, prepara la decoración, prueba el sonido, da la bienvenida a los invitados y disfruta de la velada

    Cómo planificar la fiesta de Navidad de tu equipo con Doodle

    Lo más difícil de cualquier evento navideño es acordar una fecha. Las agendas de diciembre se llenan rápidamente, y los chats de grupo rara vez ayudan.

    Una encuesta de grupo Doodle lo simplifica todo:

    • Comparte varias opciones de fecha

    • Deja que el equipo vote en segundos

    • Ve claramente la disponibilidad de cada uno

    • Confirma la fecha ganadora al instante

    • Pasa a la parte divertida de la planificación

    También puedes utilizar Doodle para coordinar

    • Reuniones de planificación con tu comité interno

    • Ayudantes voluntarios para el montaje o la limpieza

    • Horarios para el intercambio de regalos del amigo invisible

    • Pequeños eventos antes o después de la fiesta principal

    Cuanto antes lo hagas, más fácil te resultará la planificación.

    Cómo planificar la fiesta de Navidad sin estrés

    Una gran fiesta de empresa no tiene por qué ser complicada. El secreto está en establecer unas expectativas claras y simplificar las cosas:

    • Cíñete a un presupuesto realista

    • Elige comida y actividades que se adapten a tu equipo

    • Haz que la inclusión forme parte de tu planificación

    • Evita las agendas demasiado apretadas

    • Delega siempre que sea posible

    • Haz que los discursos sean breves y auténticos

    El objetivo no es la perfección, sino crear un cálido momento de agradecimiento tras un año ajetreado.

    "Planificar la fiesta de Navidad de nuestra oficina solía llevar semanas porque nadie se ponía de acuerdo sobre la fecha. Con Doodle, lo resolvimos en minutos y, en lugar de eso, dedicamos tiempo a pensar en las partes divertidas. Un cambio de juego total". - Luca R., Operaciones de Personal

    PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Qué debe incluir una fiesta de Navidad de empresa?

    Una fecha clara, presupuesto, lugar, invitaciones, comida, bebida, entretenimiento, discursos y un plan de logística y transporte.

    ¿Con cuánta antelación debe un equipo empezar a planificar una fiesta de Navidad?

    Lo ideal es con tres o cuatro semanas de antelación, sobre todo si necesitas la aprobación del presupuesto o la reserva del lugar.

    ¿Cómo decidimos si los socios pueden asistir?

    Acuérdalo primero internamente, y luego deja clara la política en la invitación para que las expectativas coincidan.

    ¿Necesitamos discursos formales?

    No siempre. Unos breves agradecimientos o pequeños reconocimientos al equipo ayudan a terminar el año con una nota positiva.

    ¿Cómo nos aseguramos de que todos se sientan incluidos?

    Elige un lugar accesible, ofrece opciones variadas de comida y bebida, y evita actividades que puedan excluir a los miembros del equipo.

    ¿Listo para reunir a tu equipo?

    Planifica la fiesta de Navidad de tu empresa de forma sencilla. Crea una Encuesta de Grupo Doodle, encuentra la mejor fecha en cuestión de minutos y disfruta de un comienzo de las fiestas sin estrés.

