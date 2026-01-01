16.1 Prawo właściwe i arbitraż. Niniejsza umowa ramowa (MSA) oraz wszelkie poszczególne zamówienia podlegają prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).

Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji 16.8, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy ramowej (MSA) i poszczególnych zamówień lub związane z nimi będą rozstrzygane w sposób wyłączny i ostateczny zgodnie z Regulaminem arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z tym Regulaminem. Każda ze Stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takiego arbitrażu i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń wobec tej jurysdykcji opartych na właściwości miejscowej, zasadzie forum non conveniens lub jakichkolwiek podobnych podstawach. Żaden wyrok ani postanowienie proceduralne wydane w ramach arbitrażu nie zostanie opublikowane. Siedzibą arbitrażu jest miasto Zurych w Szwajcarii. Językiem postępowania jest język angielski.

Niezależnie od powyższego wszelkie roszczenia i spory wynikające z postanowień Umowy o współpracy biznesowej zawartej między Stronami podlegają przepisom dotyczącym prawa właściwego oraz rozstrzygania sporów zawartym w tej Umowie.

Niezależnie od powyższego KAŻDA ZE STRON NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA SPRAWY PRZEZ ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH W KAŻDYM POSTĘPOWANIU WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ UMOWY MSA LUB ZWIĄZANYM Z NIĄ LUB Z JAKIMKOLWIEK POJEDYNCZYM ZAMÓWIENIEM.

16.2 Lokalizacja danych. Dane produkcyjne są przechowywane w Irlandia a dane przedprodukcyjne są przechowywane w Niemcy.

16,3 Zadanie. Żadna ze Stron nie może scedować niniejszej Umowy ramowej ani żadnego z poszczególnych zamówień bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z tym wyjątkiem, że każda ze Stron może scedować niniejszą Umowę ramową oraz wszystkie poszczególne zamówienia (wszystkie muszą zostać scedowane łącznie) na Partner lub podmiot przejmujący jej działalność w przypadku fuzji lub sprzedaży aktywów.

16,4 Podwykonawstwo. Firma Doodle może angażować podmioty zewnętrzne, w tym swoje podmioty powiązane i zewnętrznych podwykonawców, w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy ramowej (MSA) i/lub poszczególnych zamówień.

16,5 Brak potrącenia. Klient nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek roszczeń, roszczeń wzajemnych ani innych żądań z roszczeniami płatniczymi firmy Doodle wobec Klienta, chyba że roszczenia Klienta zostały ostatecznie rozstrzygnięte w postępowaniu arbitrażowym (patrz sekcja 16.1) lub zostały wyraźnie uznane na piśmie przez firmę Doodle.

16,6 Siła wyższa. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ramowej o świadczenie usług (MSA) i/lub jakiegokolwiek Zlecenia indywidualnego (z wyjątkiem zobowiązań płatniczych) spowodowane przyczynami pozostającymi poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi: siłą wyższą, wojną, aktami terroryzmu, zamieszkami, embargami, działaniami władz cywilnych lub wojskowych, pożarem, powodzie, wypadki, strajki lub niedobory środków transportu, obiektów, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów („Siła wyższa”). W przypadku wystąpienia takiego opóźnienia termin wykonania ulega przedłużeniu o okres równy czasowi straconym z powodu opóźnienia.

16,7 Stosunki między stronami. Strony są niezależnymi kontrahentami. Niniejsza Umowa ramowa o świadczenie usług (MSA) i/lub jakiekolwiek Pojedyncze zamówienie nie powodują powstania między Stronami stosunku spółki, franczyzy, wspólnego przedsięwzięcia, stosunku agencyjnego, powierniczego ani stosunku pracy. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej Strony bez jej uprzedniej pisemnej zgody.

16,8 Środek zabezpieczający. Każda ze Stron uznaje, że naruszenie punktu 4.5 (Ograniczenia), punktu 7 (Poufność) lub punktu 9 (Własność intelektualna) spowodowałoby nieodwracalną szkodę, w przypadku której odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające. W związku z tym strona, która nie dopuściła się naruszenia, ma prawo wystąpić o wydanie nakazu sądowego w dowolnym sądzie właściwym bez konieczności wnoszenia kaucji lub wykazywania rzeczywistych szkód.

16,9 Ogłoszenia. O ile niniejsza Umowa ramowa lub poszczególne zamówienia nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą Umową ramową i poszczególnymi zamówieniami będą składane w formie pisemnej i będą skuteczne z chwilą (a) doręczenia osobistego, (b) drugiego dnia roboczego po wysłaniu pocztą, lub (c) dnia wysłania pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej Strony podany na stronie podpisowej niniejszej Umowy ramowej (lub na inny adres e-mail podany z wyprzedzeniem na piśmie przez jedną ze Stron).

16.10 Forma pisemna. W każdym przypadku, gdy niniejsza umowa ramowa (MSA) wymaga formy pisemnej (tj. poprzez użycie terminów „pisemny” lub „na piśmie”), wymóg ten uznaje się za spełniony w przypadku formy tekstowej podpisanej przez stronę składającą oświadczenie za pomocą podpisu odręcznego lub elektronicznego (w tym powszechnie stosowanych podpisów elektronicznych, takich jak Docusign lub Adobe Sign). W celu uniknięcia wątpliwości nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu szwajcarskiej federalnej ustawy o podpisach elektronicznych (ZertES).

16.11 Poprawki. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy ramowej (MSA) lub poszczególnych zamówień muszą zostać dokonane na piśmie, aby były ważne. Wymóg ten dotyczy również wszelkich uzgodnień dotyczących odstąpienia od wymogów dotyczących formy pisemnej lub ich modyfikacji. Niezależnie od powyższego firma Doodle może jednostronnie aktualizować lub modyfikować następujące elementy: PUP oraz Dokumentację.

16.12 Kompletność. Niniejsza umowa ramowa (MSA) oraz poszczególne zamówienia (w tym dokumenty, do których się one odwołują) stanowią całość wzajemnych ustaleń między Stronami dotyczących przedmiotu umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, negocjacje, rozmowy, porozumienia, oświadczenia i korespondencję między Stronami, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, dotyczące tej kwestii. Każda ze Stron potwierdza, że nie opierała się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach ani zapewnieniach drugiej Strony, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej umowie.

16,13 Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień. Brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy o świadczenie usług (MSA) lub jakiegokolwiek Zlecenia indywidualnego nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy o świadczenie usług (MSA) lub jakiegokolwiek Zlecenia indywidualnego okaże się lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie (postanowienia) zostanie zastąpione innym postanowieniem (lub postanowieniami), które jest (są) ważne pod względem formy i treści oraz które w jak największym stopniu odzwierciedla (odzwierciedlają) cel i intencje nieważnego lub nieskutecznego postanowienia (postanowień).