Er is zo’n stille vorm van uitputting die ontstaat doordat je constant ‘aan’ staat. Altijd bereikbaar. Altijd aan het checken. Altijd bezig om bij te blijven. Het is niet dat je te weinig doet — het is dat er de hele tijd te veel op je afkomt.

We zien niet altijd waar onze tijd naartoe gaat. Maar we voelen het wel — dat rare gevoel dat de dag zomaar voorbij is gegaan, ook al zijn we de hele tijd in de weer geweest. Dat is tijdverlies. En het gaat niet alleen om taken of to-do-lijstjes. Het gaat erom hoe vaak we onze aandacht weggeven zonder dat we dat willen.

Dit gaat niet over jezelf verbeteren. Het gaat erom dat je weer bij jezelf komt — en beslist wat (en wie) echt je tijd verdient.

Wat is tijdverspilling (en waarom merken we het niet)?

Tijdverspilling gebeurt stilletjes. Het is even op je telefoon kijken terwijl je wacht tot de waterkoker kookt — en voor je het weet zijn er 12 minuten voorbij. Het is vijf keer dezelfde e-mail herschrijven. Het is meegesleept worden in vergaderingen waar je niet bij hoeft te zijn, smalltalk die uitmondt in roddelen, of je verplicht voelen om elk bericht meteen te beantwoorden zodra het binnenkomt.

En dat geldt niet alleen voor op het werk. Ook in ons privéleven lekt er tijd weg. Beleefde gesprekken met mensen die ons energie kosten. Telefoontjes van verkopers waar we niet om gevraagd hebben. ‘Ja’ zeggen tegen dingen terwijl we eigenlijk ‘misschien’ of zelfs ‘nee’ bedoelden.

We merken die kleine lekjes niet eens op, omdat ze zo klein zijn. Maar als je ze bij elkaar optelt? Dan kosten ze ons concentratie, energie en soms zelfs onze rust.

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Waarom maken we ons te veel zorgen en letten we te weinig op

Veel van onze tijd gaat niet verloren aan wat we doen, maar aan verwachting. We maken ons zorgen. We piekeren te veel. We oefenen in ons hoofd gesprekken die misschien nooit plaatsvinden. We blijven hangen bij dat ongemakkelijke moment van gisteren. We speuren, scrollen en vergelijken. We houden onszelf voor dat we achterop raken — zelfs als we non-stop aan het werk zijn.

Maar je hersenen zijn niet gemaakt voor zoveel ruis. Piekeren versnippert je aandacht. Het creëert een gevoel van urgentie waar dat helemaal niet nodig is. En het steelt tijd van de momenten die er echt toe doen — zoals rustige ochtenden, zinvol werk of echt samen zijn met mensen van wie je houdt.

Minder gehaast, minder piekeren, meer opmerken — daar begint focus.

Je aandacht beschermen betekent ook je rust beschermen

Je hoeft niet aan alles je tijd te besteden wat erom vraagt. Sommige gesprekken hoeven niet plaats te vinden. Sommige telefoontjes hoeven niet beantwoord te worden. Sommige uitnodigingen mogen best nog even in je inbox blijven zitten — of helemaal niet worden aangenomen.

Je energie beschermen is niet egoïstisch. Het is heilig.

Het gaat erom dat je ervoor kiest om tijd door te brengen met mensen bij wie je je gezien voelt, en niet uitgeput. Het gaat erom dat je meldingen uitschakelt die je afleiden van je werk – of van je gedachten. Het gaat erom dat je nee zegt tegen roddels en negativiteit. Niet omdat je daar boven staat – maar omdat je het zat bent om je ziel te onderdrukken, alleen maar om beleefd te zijn.

Je mag je rust beschermen. Sterker nog, je concentratievermogen hangt er zelfs van af.

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Tijd om bewust te zijn, geen tijd om perfect te zijn

We hoeven onze dagen niet te ‘hacken’. We moeten gewoon wat rustiger aan doen om te zien wat onze tijd opslokt. Probeer eens meer op te merken, in plaats van je nog harder in te zetten.

Wanneer voel je je het meest in balans?

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Wanneer voel je je wat verstrooid?

Wat helpt jou om weer contact te maken?

Misschien is het een kort wandelingetje voordat je je laptop opent. Misschien is het nee zeggen tegen een telefoontje dat je meer energie kost dan dat het je helpt. Misschien is het vijf minuten stilte. Misschien is het je ogen sluiten en je gedachten even tot rust laten komen – niet om productiever te zijn, maar gewoon voor jezelf.

Het gaat hier niet om perfecte schema’s. Het gaat erom je leven te koesteren, stap voor stap, met elke kleine, bewuste keuze.

Hoe Doodle je helpt je tijd te beschermen

Een deel van het terugwinnen van je tijd is het beschermen van je agenda. En daar komt Doodle om de hoek kijken. Doodle helpt je om bewust afspraken te plannen — of je nu een afspraak met een klant plant, een workshop organiseert of een paar uur ongestoord werk wilt vrijmaken.

Met tools als Groepspolls en de Boekingspagina's maakt Doodle het makkelijk om aan te geven wanneer je beschikbaar bent — en net zo belangrijk: wanneer je dat niet bent. Geen eindeloze e-mailketens. Geen heen-en-weer-gepraat. Gewoon duidelijkheid en ruimte, zodat je je kunt concentreren op wat er echt toe doet.

Jij bepaalt de grenzen. Doodle helpt je om je eraan te houden.

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Het gaat er niet om meer te doen — het gaat erom dat je er bent

Tijd is kostbaar, maar je aandacht is dat nog meer. We kunnen niet elk uur voor onszelf houden. Maar we kunnen wel kiezen hoe we die uren invullen.

Elke keer dat je nee zegt tegen een afleiding of rust verkiest boven druk, dicht je een lek. Je komt weer bij jezelf. Je erkent de stille, krachtige waarheid dat je je leven op je eigen manier mag leiden.

Begin daar maar. Begin klein.