Tijd is geld, maar toch gaat er elke dag zoveel verloren. Of het nu gaat om lange vergaderingen, eindeloze e-mails of afleidingen die je van je belangrijke werk afhouden: de kosten van verloren tijd lopen snel op. Veel mensen zien verspilde tijd gewoon als een klein ongemak.

Toch heeft het echte gevolgen voor je productiviteit, je concentratie en zelfs je zakelijk succes. Benjamin Franklin zei ooit die beroemde uitspraak: "Verloren tijd krijg je nooit meer terug." Het is een simpele maar krachtige herinnering dat als tijd eenmaal voorbij is, die voorgoed weg is – dus is het belangrijk om er verstandig mee om te gaan.

Wat kost het om tijd te verspillen?

Tijd verspillen betekent niet alleen dat je een paar uur kwijt bent. Het zorgt ervoor dat je minder productief bent, dat belangrijke beslissingen worden uitgesteld en dat er stress ontstaat. Als er te veel tijd gaat zitten in onbelangrijke taken, lijdt het echte werk daaronder. Bedrijven lopen geld mis, professionals laten kansen liggen en teams komen niet vooruit in plaats van vooruitgang te boeken. Tijd verspillen heeft meer gevolgen dan alleen voor je takenlijst.

Dat leidt tot gemiste deadlines, slechtere kwaliteit van het werk en meer frustratie. Als afleidingen de overhand krijgen, duren projecten langer dan nodig is, moeten klanten wachten en worden belangrijke doelen steeds weer uitgesteld. Na verloop van tijd ontstaat er zo een vicieuze cirkel waarin het werk overweldigend aanvoelt, ook al wordt er eigenlijk niet veel gedaan.

Maak een Groepspoll

Sommige sectoren verspillen meer tijd dan andere

Sommige sectoren hebben meer last van tijdverspilling dan andere. Uit onderzoek blijkt dat professionele dienstverlening, het onderwijs, de tech- en softwaresector, non-profitorganisaties en de financiële sector vaak te kampen hebben met inefficiënte vergaderingen, een overdaad aan e-mails en verouderde processen die de productiviteit vertragen.

In snel veranderende sectoren kan verloren tijd leiden tot inkomstenverlies en gemiste kansen. Een bekende metafoor voor verspilde tijd is ‘water in zand gieten’. Net zoals water verdwijnt zonder iets te veranderen, gaat tijd die je aan onbelangrijke taken besteedt verloren zonder dat het bijdraagt aan echte vooruitgang.

Maak een Groepspoll

Productiviteit op het werk

Productiviteit op het werk betekent je tijd effectief gebruiken om zinvolle resultaten te behalen. Het gaat er niet om dat je druk bezig bent, maar dat je je concentreert op wat echt belangrijk is. De meest productieve mensen weten waar hun tijd naartoe gaat en zorgen ervoor dat dit aansluit bij hun prioriteiten. In de kern draait productiviteit om het efficiënt afhandelen van belangrijke zaken. Het gaat niet alleen om meer doen, maar om in zo min mogelijk tijd te doen wat het belangrijkst is.

Productiviteit wordt vaak gemeten door de output te vergelijken met de input. Een simpele manier om dit te berekenen is door de totale hoeveelheid verrichte werkzaamheden te delen door de tijd die je eraan hebt besteed. Voor bedrijven kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je de omzet per medewerker meet of het aantal voltooide taken binnen een bepaalde periode.

Waar je je tijd aan besteedt, geeft aan wat je prioriteiten zijn

Tijd laat het duidelijkst zien wat je prioriteiten zijn. Als je het grootste deel van de dag in vergaderingen zit, dan worden die vergaderingen het belangrijkste – of dat nu terecht is of niet. Door te kijken waar je tijd naartoe gaat, kun je ontdekken of je die verstandig gebruikt of dat er dingen moeten veranderen om je te concentreren op wat er echt toe doet.

Maak een Groepspoll

Af en toe een tijdanalyse doen kan helpen om patronen en inefficiënties te ontdekken. Door bij te houden hoe je je tijd besteedt – al is het maar even – kun je zien waar je je aandacht beter kunt richten op werk dat meer impact heeft. Zo kun je ook onnodige of overbodige vergaderingen opsporen die je beter kunt vervangen door effectievere alternatieven.

Het is ook handig om te bekijken of iets synchroon moet gebeuren (zoals een vergadering) of dat het asynchroon kan worden afgehandeld. Sommige gesprekken zijn beter met realtime samenwerking, maar veel updates, beslissingen en feedbackrondes kun je prima regelen via e-mail, gedeelde documenten of opgenomen berichten – zo houd je tijd over voor diepgaand werk en taken met een hogere prioriteit.

Door regelmatig te kijken hoe je je tijd besteedt en bewuste keuzes te maken tussen vergaderingen en asynchroon werk, kun je weer grip krijgen op je agenda en ervoor zorgen dat je tijd wordt besteed aan wat er echt toe doet.

Maak een Groepspoll

Maak beter gebruik van je tijd met Doodle

Tijdmanagement gaat niet alleen over het wegwerken van afleidingen, maar ook over het makkelijker maken van dagelijkse taken. Het inplannen van vergaderingen kost vaak meer tijd dan nodig is, met eindeloze e-mailketens, en het is niet makkelijk om een geschikt moment te vinden. Stel je voor dat je een vergadering moet plannen met vijf klanten in verschillende tijdzones – dan ben je uren bezig met het afstemmen van beschikbaarheid, het versturen van e-mails en het wachten op antwoorden.

Met een planningstool als Doodle kun je een groepspoll opzetten, de deelnemers uit de beschikbare tijden laten kiezen en de vergadering binnen enkele minuten afronden. Geen gedoe, geen tijdverspilling – gewoon een snelle en efficiënte manier om afspraken te plannen. Probeer Doodle en krijg vandaag nog weer grip op je tijd.