Als iemand die dol is op koken, is er niets zo frustrerend als aan een recept beginnen en dan beseffen dat ik een ingrediënt niet meer in huis heb. Tussen het werk, het gezinsleven en alles wat daar nog bij komt kijken, heb ik al heel wat gehaaste, last-minute boodschappenrondjes gemaakt.

Een systeem bespaart me tijd, helpt me om alles op orde te houden en zorgt ervoor dat ik minder onnodige ritjes hoef te maken, wat ook nog eens goed is voor het milieu.

Of je nu een drukbezette professional bent of een fervent thuiskok, met deze tips wordt boodschappen doen een soepel onderdeel van je wekelijkse routine.

Maaltijden van tevoren plannen

Je maaltijden voor de week plannen is de basis van efficiënt boodschappen doen. Zo hoef je je niet elke dag af te vragen „Wat eten we vanavond?” en kun je optimaal gebruikmaken van wat je al in huis hebt.

Voordat je je boodschappenlijstje maakt, kijk even wat er nog in je voorraadkast, koelkast en vriezer ligt. Stel je maaltijden samen op basis van wat je nog moet opmaken. Kijk voor inspiratie eens op receptenwebsites of sociale media zoals Instagram en Pinterest, waar je op specifieke ingrediënten kunt zoeken.

Er zijn ook heel veel sjablonen en apps voor maaltijdplanning die je kunnen helpen je maaltijden te organiseren en een boodschappenlijstje te maken op basis van je plannen.

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Technologie gebruiken voor boodschappenlijstjes

De tijd dat je boodschappenlijstjes op willekeurige stukjes papier krabbelde, is voorbij. Boodschappenlijst-apps zijn een echte doorbraak voor het organiseren van je boodschappenrondjes. Met apps als AnyList, Out of Milk en Google Keep kun je lijstjes maken en delen die je in realtime kunt bijwerken. Deze apps kunnen artikelen indelen per gangpad, winkel of recept, waardoor je boodschappenrondje een stuk efficiënter verloopt.

En met digitale boodschappenlijstjes hoef je je nooit meer zorgen te maken dat je je lijstje thuis vergeet. Een van de beste functies van deze apps is dat je ze in realtime kunt bijwerken en delen. Als een gezinslid onderweg is en in de buurt van een winkel komt, kan hij of zij makkelijk spullen kopen en ze van de lijst afstrepen. Ze kunnen ook dingen toevoegen die ze missen, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.

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De beste tijden om te winkelen en de drukte te vermijden

Timing is alles als het om boodschappen doen gaat. Door buiten de drukke uren te winkelen, kun je de tijd die je in de winkel doorbrengt flink verkorten. Over het algemeen kun je op doordeweekse dagen het beste ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat boodschappen doen.

Probeer indien mogelijk weekenden en avonden te vermijden, want dan is het het drukst. Sommige supermarkten zetten hun drukste uren online, dus kijk even op de website van je plaatselijke supermarkt of op Google Maps voor deze informatie. Boodschappen doen op rustigere momenten betekent minder stress en een snellere boodschap in het algemeen.

Aankopen plannen bij verschillende supermarkten

Door je boodschappen goed te plannen, blijf je overzicht houden en bespaar je tijd als je bij meerdere supermarkten winkelt. Maak voor elke winkel een apart boodschappenlijstje op basis van hun specifieke assortiment en aanbiedingen. Zo kun je zo veel mogelijk besparen en producten van de beste kwaliteit kopen.

Denk daarnaast eens na over duurzame manieren van winkelen, zoals het kopen van lokale producten, het gebruik van herbruikbare tassen en het bundelen van je boodschappenrondjes om je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Door regelmatig naar boerenmarkten te gaan, kun je verse, lokale producten kopen en lokale boeren steunen. Door het aantal ritjes dat je maakt te verminderen, bespaar je tijd en geld en help je het milieu.

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Boodschappen doen kan ook efficiënt zijn

Door efficiënt boodschappen te doen, kun je tijd en geld besparen en je leven een stuk makkelijker maken. Door je maaltijden te plannen, technologie te gebruiken voor je boodschappenlijstjes, buiten de drukte te winkelen en je bezoekjes aan verschillende winkels slim in te delen, kun je je boodschappenroutine een stuk soepeler laten verlopen.

En als je toch bezig bent, waarom zou je dan niet ook andere aspecten van je leven wat soepeler laten verlopen? Bij Doodle bieden we tools waarmee je moeiteloos vergaderingen en evenementen kunt plannen, zodat je je kunt concentreren op wat echt belangrijk is. Van eenmalige tot terugkerende evenementen, van één-op-één-gesprekken tot groepsvergaderingen: Doodle voorziet in al je behoeften op het gebied van planning.

Veel winkelplezier!