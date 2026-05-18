Een Customer Advisory Board (CAB) voor een startup is een kleine groep leidinggevenden bij klanten die regelmatig bij elkaar komt om je roadmap grondig te toetsen, prioriteiten te valideren en blinde vlekken aan het licht te brengen voordat die tot kostbare fouten leiden. Voor een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf is het plannen van deze vergadering vaak lastiger dan het leiden ervan: acht drukbezette vicepresidenten verspreid over vier tijdzones, elk met een overvolle agenda, betekent dat één wijziging in de planning de hele CAB al met een maand kan vertragen. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers met automatische tijdzoneherkenning, dus het coördineren van een CAB met acht leden is iets wat de tool moeiteloos aankan.

🎯 Waarom adviesraden van klanten bij startups steeds weer uit elkaar vallen

Het planningsprobleem voor een klantenadviesraad van een start-up is structureel, niet persoonlijk. Als productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf probeer je leidinggevenden op één lijn te krijgen die aan verschillende bedrijven rapporteren, in verschillende tijdzones werken en helemaal geen verplichting hebben om prioriteit te geven aan jouw interne planningscyclus. Eén enkel antwoord van een CAB-lid – „Ik zal het even navragen bij mijn assistent“ – zet een kettingreactie van „allen beantwoorden“-berichten in gang die twee tot drie weken aansleept.

Wat het nog lastiger maakt, is de asymmetrie: het grootste deel van de groep moet aanwezig zijn om de sessie zinvol te maken. Een CAB met drie van de acht deelnemers is eigenlijk geen CAB; het is gewoon een gesprek met een klant. Dat betekent dat je niet zomaar het eerste tijdstip kunt boeken dat iemand accepteert. Je hebt een quorum nodig, en het zoeken naar dat quorum via e-mail is precies waar de planning van de klantadviesraad van een startup volledig misloopt.

Tijdzones maken het nog erger. Een B2B SaaS-productmanager bij een bedrijf met hoofdkantoor in de VS en CAB-leden in Londen, Singapore en Chicago zit met een echt lastig combinatorisch probleem. Als je mensen vraagt om via e-mail zelf aan te geven wanneer ze lokaal beschikbaar zijn, en je vervolgens elk antwoord in je hoofd moet omrekenen, leidt dat tot fouten en vertragingen. Het gevolg: de CAB die eigenlijk in het eerste kwartaal had moeten plaatsvinden, wordt uitgesteld tot het tweede kwartaal, en de roadmap-beslissing waarvoor die CAB bedoeld was, is dan al genomen.

🗓 Hoe Groepspoll het plannen van vergaderingen van de adviesraad voor start-upklanten regelt

De belangrijkste oplossing voor een klantenadviesraad van een startup is het scheiden van ‘beschikbaarheid in kaart brengen’ en ‘de vergadering inplannen’. Met de Groepspoll van Doodle kan een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf een aantal mogelijke tijdstippen voorstellen, één link delen met alle acht CAB-leden en iedereen laten stemmen op de tijdstippen die voor hen uitkomen, zonder dat er heen en weer gepraat hoeft te worden.

De automatische herkenning van tijdzones is het detail waardoor dit op CAB-niveau werkt. Elk CAB-lid ziet de voorgestelde tijdstippen in zijn of haar eigen lokale tijd, dus een tijdstip van 9:00 uur 's ochtends Pacific Time wordt weergegeven als 17:00 uur voor de vicepresident in Londen en 21:00 uur voor de adviseur in Singapore. Niemand hoeft in zijn hoofd om te rekenen, en de organisator hoeft geen apart rooster bij te houden. De Groepspoll van Doodle regelt de weergavelogica automatisch zodra elke deelnemer de link opent.

Dankzij het quorum-systeem kan een productmanager bij een B2B SaaS-bedrijf de cirkel daadwerkelijk rondmaken. Zodra zes van de acht CAB-leden hebben gestemd, ziet de productmanager in één oogopslag welk tijdstip de meeste overlap heeft en kan hij de datum vastleggen. Je hoeft niet te wachten op alle acht reacties, en je hoeft ook geen herinnering te sturen om te vragen of mensen het eerste bericht hebben gekregen. De live RSVP-tracking van Doodle’s Groepspoll laat de tussenstand in realtime zien, zodat de organisator precies weet wanneer er genoeg reacties zijn om de datum te bevestigen.

Herinneringsmails zorgen ervoor dat de achterblijvers alsnog reageren. Als een lid van de CAB na een paar dagen nog niet heeft gestemd, krijgt hij of zij automatisch een herinneringsmail, zonder dat de productmanager van de B2B SaaS-onderneming zelf een handmatig duwtje in de rug hoeft te geven. Dit alleen al neemt een van de meest tijdrovende aspecten van de coördinatie van een klantadviesraad bij een startup weg.

⚙️ Werkwijze voor een Head of Product bij een B2B-SaaS-bedrijf

Het opzetten van een Groepspoll voor de adviesraad van een start-up duurt ongeveer vijf minuten. Hier lees je hoe een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf dit het beste kan aanpakken om een zo hoog mogelijk responspercentage te krijgen.

Stel genoeg tijdvakken voor, maar niet te veel. Door 8 tot 12 tijdvakken voor kandidaten aan te bieden, verspreid over twee of drie weken, krijgen CAB-leden echte keuzemogelijkheden zonder dat de peiling te overweldigend aanvoelt. Voor een groep die verspreid is over verschillende continenten, kun je de voorstellen voor tijdvakken het beste richten op halverwege de ochtend Pacific-tijd, want dat is meestal het meest haalbare tijdstip voor adviseurs uit Europa en de Aziatisch-Pacifische regio.

Stel een deadline voor het reageren vast. Als je de link naar de Groepspoll verstuurt, vermeld dan in het begeleidende bericht dat je de datum definitief vastlegt zodra zes van de acht leden hebben bevestigd, of op een bepaalde datum, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Zo creëer je een zachte deadline zonder dat het dwingend overkomt, en geef je de CAB-leden het gevoel dat hun stem echt telt.

Koppel je agenda. De groepspoll van Doodle is gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, dus de tijdstippen die je voorstelt, sluiten automatisch de momenten uit waarop je al bezet bent. Zodra je het gekozen tijdstip bevestigt, wordt het automatisch in je agenda gezet, zonder dat je daarvoor nog iets apart hoeft in te voeren.

Kies van tevoren welk videoplatform je wilt gebruiken. Adviesraden van startups werken bijna altijd virtueel. Doodle ondersteunt Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, dus je kunt de link naar de vergadering bij de bevestiging toevoegen, ongeacht welk platform je CAB-leden het liefst gebruiken.

Gebruik AI-vergaderbeschrijvingen (Premium). Een B2B SaaS-productmanager met een Doodle Premium-account kan een gestructureerde beschrijving van de vergadering opstellen waarin de context van de agenda direct in de uitnodiging wordt vermeld. Dit zorgt ervoor dat er minder vragen komen als "waar gaat deze vergadering eigenlijk over?", waardoor het aantal e-mails voorafgaand aan de vergadering afneemt.

Kant-en-klare sjablonen voor groepspolls voor de adviesraad van start-upklanten

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak deze in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Quarterly roadmap prioritization review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Deze sessie is onze driemaandelijkse evaluatie van de CAB-roadmap, waarin we de belangrijkste themagroepen voor de komende twee kwartalen met jullie delen en jullie om input vragen over de prioriteiten, voordat we de definitieve versie vaststellen. We zullen drie tot vijf voorgestelde initiatieven doornemen en jullie vragen om elk daarvan te beoordelen aan de hand van de echte knelpunten van jullie team. Stem alsjeblieft op de tijdstippen die in jullie lokale tijdzone passen.

New feature concept validation Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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We leggen twee conceptideeën voor nieuwe functies in een vroeg stadium voor aan de CAB, voordat we er technische middelen aan toewijzen. Deze sessie bestaat uit een presentatie van 20 minuten, gevolgd door een open discussie en een live stemming over welke richting het beste aansluit bij jullie werkprocessen. Jullie eerlijke reactie is precies wat we in dit stadium nodig hebben.

Debrief concurrentielandschap Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

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We willen deze CAB-sessie gebruiken om te delen wat we horen over het concurrentielandschap en om te horen hoe jullie inkoop- en beoordelingscriteria zijn veranderd. Dit is een openhartig, vertrouwelijk gesprek dat bedoeld is om ons te helpen op de hoogte te blijven van de richting waarin de markt zich vanuit jullie perspectief daadwerkelijk beweegt.

Kick-off van de jaarlijkse strategische planning met de CAB Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll

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Dit is onze jaarlijkse CAB-kickoff, waar we samen de thema’s en resultaten vaststellen waar de adviesraad zich de komende 12 maanden op moet richten. We kijken terug op wat het afgelopen jaar goed ging, spreken de opzet en frequentie van de komende sessies af en geven je een voorproefje van onze belangrijkste productinitiatieven. Neem je twee of drie belangrijkste strategische prioriteiten als klant mee.

Rondetafelgesprek over feedback op het bètaprogramma (30 min): Start deze poll We ronden ons bètaprogramma af en willen graag een korte, gestructureerde nabespreking met de CAB voordat we overgaan naar algemene beschikbaarheid. Deze rondetafelgesprek van 30 minuten gaat over drie specifieke vragen: problemen bij de onboarding, ontbrekende functies en zorgen over de uitrol. Laat ons even weten wanneer het jou het beste uitkomt, zodat we een tijdstip kunnen vastleggen vóór de GA-datum.

✅ Wat Doodle biedt voor de adviesraad van start-upklanten

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Behandelt het volledige CAB-rooster en nog veel meer Automatische herkenning van de tijdzone per kiezer 🟩 Elk CAB-lid ziet de tijdvakken in zijn of haar lokale tijd Herinneringsmails voor mensen die nog niet hebben gereageerd 🟩 Alleen via e-mail; geen sms of pushmeldingen Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Zorgt er automatisch voor dat voorgestelde tijdvakken elkaar niet overlappen Beschrijvingen van AI-vergaderingen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls die samen worden georganiseerd 🔜 Op de planning: vandaag één organisator per peiling

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan ik de CAB-vergadering al bevestigen voordat alle acht leden hebben gestemd? A: Ja. Een productmanager bij een B2B-SaaS-bedrijf kan de datum vastleggen zodra er genoeg leden hebben gereageerd om een quorum te bereiken. De live RSVP-tracking van de Groepspoll van Doodle laat de tussenstand in realtime zien, dus je kunt het winnende tijdstip bevestigen zodra zes van de acht adviseurs hebben gestemd, zonder te hoeven wachten op de overige twee.

V: Hebben mijn CAB-leden een Doodle-account nodig om te stemmen? A: CAB-leden die de link naar de Groepspoll krijgen, hebben geen Doodle-account nodig om aan te geven wanneer ze beschikbaar zijn. De organisator, het hoofd Product van de B2B SaaS-afdeling die de Groepspoll organiseert, heeft echter wel een Doodle-account nodig om de Groepspoll aan te maken en te beheren.

V: Wat gebeurt er als een CAB-lid zich in een tijdzone bevindt die helemaal niet samenvalt met die van de rest van de groep? A: De automatische tijdzone-detectie van Doodle laat alle voorgestelde tijdstippen nog steeds in de lokale tijd van dat lid zien, zodat ze precies kunnen zien welke tijdstippen op ongeschikte momenten vallen en daarop kunnen stemmen. Dankzij de live tussenstand kan de productmanager van de B2B SaaS-afdeling snel patronen herkennen en de voorgestelde tijdstippen aanpassen als er geen bruikbare overlap is.

V: Welke videoconferentieplatforms kan ik koppelen aan een bevestigde CAB-vergadering? A: Doodle werkt met Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. Zodra de plek voor de start-up-klantenraad is bevestigd via de Groepspoll, kan het hoofd productontwikkeling van de B2B-SaaS-afdeling een link van een van deze vier platforms toevoegen voordat de uitnodiging wordt verstuurd.

👉 Klaar om de adviesraad van je startup wat te vereenvoudigen?

Stop met elk kwartaal acht leidinggevenden bij klanten via e-mail achterna te zitten. Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen enkele minuten een Groepspoll te starten, laat de automatische tijdzoneherkenning de omrekening voor je doen en bevestig de datum voor de vergadering van je start-up-klantenadviesraad zodra je het quorum hebt bereikt. Probeer het vandaag nog gratis uit.