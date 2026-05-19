Een patiëntenadviesraad is een vaste groep van patiënten, zorgverleners en mensen uit de gemeenschap die het ziekenhuismanagement adviseren over de kwaliteit van de zorg en de inrichting van de dienstverlening. Voor iemand die verantwoordelijk is voor de patiëntervaring in een ziekenhuis is het regelmatig bijeenroepen van deze groep zowel een strategische prioriteit als een logistiek hoofdbreker. De groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en houdt de aanmeldingen in realtime bij, waardoor je in één oogopslag kunt zien wie er al heeft gereageerd en wie nog een duwtje in de rug nodig heeft voordat de datum definitief wordt vastgelegd.

🎯 Waarom het quorum bij patiëntenadviesraden steeds weer in het gedrang komt

Vrijwilligers in een patiëntenadviesraad staan niet op de loonlijst van het ziekenhuis. Ze reageren op uitnodigingen voor vergaderingen tussen doktersafspraken, zorgtaken en persoonlijke verplichtingen door. Een coördinator patiëntervaringen in het ziekenhuis geeft meestal leiding aan een raad van tien tot vijftien leden, en het tijdsverschil tussen degene die het snelst reageert en degene die het langzaamst reageert, kan wel een week of langer bedragen.

Het resultaat is een vervelende vicieuze cirkel: de voorzitter stelt twee of drie mogelijke data voor, wacht, verzamelt vijf of zes reacties, stuurt een herinnering naar de overige leden, wacht weer, en kan vaak nog steeds geen quorum vaststellen. Als het quorum op acht van de twaalf is vastgesteld en er slechts zeven hebben gereageerd, kan de coördinator de peiling niet afsluiten, zelfs niet als alle zeven ja hebben gezegd tegen dezelfde datum. De vergadering blijft in het ongewisse hangen. Erger nog: sommige leden die wel hebben gereageerd, worden onzeker en vragen of de vergadering nog steeds doorgaat.

Dit is geen communicatiefout van wie dan ook. Het is een structureel probleem: de coördinator patiëntervaringen in het ziekenhuis heeft geen realtime inzicht in het aantal RSVP’s, geen automatisch systeem om mensen die niet reageren ertoe aan te zetten dat wel te doen, en geen duidelijk moment om de peiling te sluiten en een agenda-uitnodiging te sturen. Bij elke nieuwe cyclus van de patiëntenadviesraad begint dezelfde handmatige jacht weer van voren af aan.

🛠 Hoe een groepspoll het quorumprobleem oplost

Met de Groepspoll van Doodle krijgt de verantwoordelijke voor de patiëntervaring in het ziekenhuis een live overzicht van de reacties, dat wordt bijgewerkt zodra een lid van de patiëntenadviesraad reageert. De verantwoordelijke stelt mogelijke data voor, deelt één link met de raad en kan op elk moment precies zien hoeveel leden er hebben gestemd en welke tijdstippen de meeste steun krijgen.

De ingebouwde e-mailherinneringsfunctie regelt de opvolging automatisch. Degenen die niet reageren, krijgen een herinnering zonder dat de coördinator individuele berichten hoeft op te stellen, waardoor de ongemakkelijke sociale situatie wordt voorkomen waarbij een vrijwilliger die al gratis zijn tijd inzet, apart wordt aangesproken. Zodra uit de telling blijkt dat het minimumaantal raadsleden heeft bevestigd dat ze op een bepaald tijdstip beschikbaar zijn, blokkeert de coördinator die datum en stuurt Doodle bevestigingen.

Deze aanpak sluit naadloos aan bij hoe een patiëntervaringsverantwoordelijke in een ziekenhuis al over quorum denkt. Je hoeft geen nieuw proces te bedenken. De verantwoordelijke stelt de mogelijke data vast, bepaalt wat een voldoende aantal reacties is, en laat de realtime telling het bijhouden doen. De Groepspoll van Doodle kan ook worden gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat de bevestigde afspraak automatisch in ieders agenda terechtkomt zonder dat er apart uitnodigingen hoeven te worden verstuurd. Voor virtuele sessies kan de verantwoordelijke een videolink van Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams direct bij de bevestiging van het evenement toevoegen.

Dankzij de functie voor het zoeken naar beschikbare tijdstippen in de Groepspoll van Doodle hoeft de coördinator niet te raden welke tijdstippen geschikt zijn voor een divers panel van vrijwilligers. Het platform toont de tijdstippen met de grootste overlap, waardoor je makkelijk de datum kunt vinden die voor de meeste leden van de patiëntenadviesraad het beste uitkomt.

Maak een Groepspoll

⚙️ Praktische informatie voor coördinatoren patiëntervaring

Zodra een coördinator patiëntervaringen in het ziekenhuis de datum heeft bevestigd, wordt het verslag van de Groepspoll een beknopt controleverslag: wie er was uitgenodigd, wie er heeft gereageerd en op welke datum het quorum werd bereikt. Voor de documentatie van de patiëntenadviesraad is dit handiger dan een reeks e-mailreacties.

Een paar praktische gewoontes zorgen ervoor dat het proces soepel verloopt. Ten eerste: geef de raad een reactietermijn van 72 uur in plaats van een open termijn. De e-mailherinneringen van Doodle sturen een bericht naar leden die nog niet hebben gereageerd, en een vaste deadline zorgt voor een sociale norm die tijdige reacties bevordert. Ten tweede: stel drie tot vier mogelijke data voor in plaats van twee. De agenda’s van vrijwilligers lopen uiteen, en met meer opties is de kans groter dat er een moment wordt gevonden waarop er genoeg mensen aanwezig zijn. Ten derde: zet een korte agendapunt in de beschrijving van de poll, zodat leden weten wat er in de patiëntenadviesraad aan bod komt; dit maakt het voor hen relevanter en zorgt voor een hogere respons.

De groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers. Dat betekent dat iemand die verantwoordelijk is voor de patiëntervaring in een ziekenhuis hetzelfde proces kan uitbreiden naar een grotere raad, een luistersessie met de gemeenschap of een gezamenlijke vergadering met klinisch personeel, zonder van tool te hoeven wisselen. Je kunt tussen vergaderingen door pauzes inplannen, zodat opeenvolgende raadsvergaderingen je voorbereidingstijd niet inperken.

Voor terugkerende bijeenkomsten van de patiëntenraad zorgt de functie voor automatisch terugkerende afspraken ervoor dat je de enquête niet elk kwartaal opnieuw hoeft op te zetten. De coördinator patiëntervaring van het ziekenhuis stelt de frequentie één keer in, en de planningscyclus herhaalt zich dan automatisch.

Maak een Groepspoll

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de patiëntenraad

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak deze in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Dit is onze driemaandelijkse vergadering van de Patiëntenadviesraad, waarin we de gegevens over de patiëntervaringen bekijken en de prioriteiten voor dienstverbetering bespreken. Jouw deelname is essentieel om het quorum te halen. Selecteer alstublieft alle data die voor jou geschikt zijn, zodat we de beste optie voor de hele raad kunnen vinden.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Welkom bij de Patiëntenraad. Tijdens deze kennismakingsbijeenkomst komen ons handvest, de vergaderregels en de huidige prioriteiten van het ziekenhuis aan bod. Geef alsjeblieft aan wanneer je beschikbaar bent, zodat we een datum kunnen vastleggen die voor de meeste nieuwe leden uitkomt.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Maak een Groepspoll

Deze workshop van de patiëntenadviesraad richt zich op feedback van patiënten over de fysieke zorgomgeving en de bewegwijzering. We gaan de bevindingen bespreken en samen aanbevelingen opstellen voor het management. Geef alsjeblieft alle data aan waarop je beschikbaar bent.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Doe mee aan de jaarlijkse planningsbijeenkomst van de Patiëntenadviesraad, waar we de prioriteiten voor het komende jaar vaststellen en met de verantwoordelijke voor de patiëntervaring van het ziekenhuis afstemmen over belangrijke initiatieven. Jouw inbreng bepaalt waar de raad zich op richt. Kruis alstublieft alle tijdstippen aan die je schikken.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Tijdens deze gerichte sessie van de patiëntenraad wordt de recente feedback van patiënten over het ontslagproces besproken en worden praktische verbeteringen onderzocht. Kort maar krachtig. Selecteer alsjeblieft alle data waarop je beschikbaar bent, zodat we een tijdstip kunnen vastleggen waarop veel raadsleden aanwezig zijn.

✅ Wat Doodle biedt voor de patiëntenraad

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Live RSVP-telling om te kijken of er een quorum is 🟩 Zichtbaar voor de organisator zodra leden reageren Automatische e-mailherinneringen voor mensen die nog niet hebben gereageerd 🟩 Alleen via e-mail; geen sms of pushmeldingen Agenda-integratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Bevestigde afspraken worden gesynchroniseerd met de agenda’s van de leden Bijlage met videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Toegevoegd tijdens de bevestigingsstap Aangepaste vragen voor raadsleden ⚠️ Te vinden op de boekingspagina; niet in de Groepspoll Betalingen voor kaartverkoop van gemeentelijke evenementen ❌ Momenteel niet beschikbaar op geen enkel Doodle-product

Maak een Groepspoll

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoe weet een patiëntervaringsverantwoordelijke in een ziekenhuis wanneer het quorum is bereikt? A: De groepspoll van Doodle toont een live telling van de reacties, die wordt bijgewerkt telkens wanneer een lid van de patiëntenraad reageert. De coördinator kan de telling op elk moment bekijken en de enquête afsluiten zodra het minimumaantal positieve reacties zichtbaar is voor één bepaalde datum. Je hoeft dit niet bij te houden in een spreadsheet.

V: Kan de Groepspoll automatisch herinneringen sturen naar raadsleden die nog niet hebben gereageerd? A: Ja. De e-mailherinneringsfunctie van Doodle stuurt herinneringen naar mensen die nog niet hebben gereageerd, zonder dat de verantwoordelijke voor de patiëntervaring in het ziekenhuis zelf individuele vervolgberichten hoeft op te stellen. De herinneringen worden via e-mail verstuurd. SMS en pushmeldingen zijn niet beschikbaar.

V: Wat gebeurt er als een lid van de patiëntenraad in een andere tijdzone zit? A: De automatische tijdzonedetectie van Doodle past de voorgestelde data automatisch aan de lokale tijd van elke deelnemer aan. Een raadslid dat vanuit een andere regio meedoet, ziet dezelfde tijdvakken omgezet naar zijn of haar lokale tijd, waardoor verwarring en het risico op dubbele afspraken worden verminderd.

V: Hebben leden van de patiëntenadviesraad een Doodle-account nodig om mee te doen aan een Groepspoll? A: Raadsleden hebben inderdaad een Doodle-account nodig om mee te kunnen doen. De coördinator patiëntervaring van het ziekenhuis moet in de uitnodiging voor de poll even vermelden dat nieuwe gebruikers gevraagd worden om een gratis account aan te maken voordat ze kunnen stemmen.

👉 Klaar om je patiëntenadviesraad wat eenvoudiger te maken?

Gebruik een van de vijf bovenstaande sjablonen om je volgende Groepspoll binnen twee minuten te starten. De leden van je patiëntenadviesraad krijgen één link, automatische herinneringen zorgen voor de opvolging en jij, als verantwoordelijke voor de patiëntervaring in het ziekenhuis, legt de datum vast zodra het quorum is bevestigd. Probeer het vandaag nog gratis uit.