मुख्य सामग्री पर जाएँ
बैठक के प्रकार

रोगी सलाहकार परिषद का कार्यक्रम कैसे निर्धारित करें: अनुभव लीड्स के लिए एक मार्गदर्शिका

पढ़ने का समय: 9 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Healthcare professionals collaborating in a hospital conference room, preparing for a Patient Advisory Council using digital tools.

एक रोगी सलाहकार परिषद रोगियों, देखभाल करने वालों और समुदाय के सदस्यों का एक स्थायी समूह है जो अस्पताल के नेतृत्व को देखभाल की गुणवत्ता और सेवा डिजाइन पर सलाह देता है। अस्पताल के रोगी अनुभव प्रमुख के लिए, इस समूह को नियमित अंतराल पर बुलाना एक रणनीतिक प्राथमिकता और एक लॉजिस्टिक सिरदर्द दोनों है। Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है और RSVP को वास्तविक समय में ट्रैक करता है, जिससे अनुभव लीड्स को एक ही नज़र में पता चलता है कि किसने प्रतिक्रिया दी है और किसे तारीख तय होने से पहले फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है।

🎯 रोगी सलाहकार परिषदों के लिए कोरम बार-बार क्यों कम पड़ जाता है

रोगी सलाहकार परिषद के स्वयंसेवी सदस्य अस्पताल की वेतन सूची में शामिल नहीं होते हैं। वे चिकित्सा नियुक्तियों, देखभाल संबंधी कर्तव्यों और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के बीच मिलने वाले निमंत्रणों का जवाब देते हैं। एक अस्पताल में रोगी अनुभव प्रमुख आमतौर पर दस से पंद्रह सदस्यों की परिषद का प्रबंधन करता है, और सबसे तेज़ प्रतिक्रिया देने वाले और सबसे धीमी प्रतिक्रिया देने वाले सदस्य के बीच का अंतर एक सप्ताह या उससे अधिक तक फैला हो सकता है।

व्यावहारिक परिणाम एक दर्दनाक चक्र है: लीड दो या तीन संभावित तिथियाँ प्रस्तावित करता है, इंतजार करता है, पाँच या छह उत्तर इकट्ठा करता है, शेष सदस्यों को फॉलो-अप भेजता है, फिर से इंतजार करता है, और अक्सर तब भी क्वोरम की पुष्टि नहीं कर पाता। यदि बारह में से आठ को कोरम निर्धारित किया गया है और केवल सात ने उत्तर दिया है, तो लीड पोल बंद नहीं कर सकता, भले ही उन सात ने सभी ने एक ही तारीख के लिए हाँ कहा हो। बैठक अनिश्चितता में लटकी रहती है। इससे भी बुरा यह कि जिन्होंने उत्तर दिया था, वे भी अनिश्चित हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बैठक अभी भी हो रही है।

यह किसी की ओर से संचार की विफलता नहीं है। यह एक संरचनात्मक समस्या है: अस्पताल के रोगी अनुभव प्रमुख के पास RSVP की संख्या की वास्तविक समय में दृश्यता नहीं है, गैर-प्रतिक्रियादाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्वचालित तंत्र नहीं है, और पोल बंद करने तथा कैलेंडर निमंत्रण भेजने के लिए कोई स्पष्ट ट्रिगर पॉइंट नहीं है। प्रत्येक रोगी सलाहकार परिषद चक्र उसी मैनुअल पीछा को फिर से शुरू करता है।

🛠 एक ग्रुप पोल कैसे क्वोरम की समस्या को ठीक करता है

Doodle का ग्रुप पोल अस्पताल के रोगी अनुभव लीड को एक लाइव RSVP गिनती प्रदान करता है, जो प्रत्येक रोगी सलाहकार परिषद सदस्य के प्रतिक्रिया देने पर अपडेट होती है। लीड संभावित तिथियों का प्रस्ताव रखता है, परिषद के साथ एक ही लिंक साझा करता है, और किसी भी समय यह देख सकता है कि कितने सदस्यों ने मतदान किया है और कौन से समय स्लॉट्स को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है।

बिल्ट-इन ईमेल रिमाइंडर फीचर स्वचालित रूप से फॉलो-अप संभालता है। जवाब न देने वालों को लीड द्वारा व्यक्तिगत संदेश लिखने की आवश्यकता के बिना ही एक सूचना मिलती है, जिससे पहले से ही नि:शुल्क अपना समय दे रहे स्वयंसेवक को अलग-थलग करने की अजीब सामाजिक स्थिति समाप्त हो जाती है। एक बार जब गिनती से यह पता चलता है कि किसी विशिष्ट स्लॉट के लिए न्यूनतम संख्या में परिषद के सदस्यों ने अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है, तो लीड उस तारीख को लॉक कर देता है, और Doodle पुष्टि संदेश भेजता है।

यह तरीका सीधे तौर पर उस तरीके से मेल खाता है, जिसके बारे में एक अस्पताल का रोगी अनुभव लीड पहले से ही कोरम के बारे में सोचता है। इसे बनाने के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं है। लीड संभावित तारीखें निर्धारित करता है, यह परिभाषित करता है कि एक पर्याप्त प्रतिक्रिया संख्या कैसी दिखती है, और लाइव गिनती को निगरानी करने देता है। Doodle का ग्रुप पोल गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और एप्पल कैलेंडर के साथ भी एकीकृत होता है, इसलिए पुष्टि की गई मीटिंग बिना निमंत्रणों के एक अलग दौर के सभी के कैलेंडर पर आ जाती है। वर्चुअल सत्रों के लिए, लीड इवेंट की पुष्टि में सीधे गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का वीडियो लिंक संलग्न कर सकता है।

Doodle की ग्रुप पोल की समय-खोज क्षमता का मतलब है कि लीड को यह अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं कि विविध स्वयंसेवक पैनल में कौन-सी खिड़कियाँ काम करेंगी। यह प्लेटफ़ॉर्म उन स्लॉट्स को दिखाता है जिनमें सबसे अधिक ओवरलैप होता है, जिससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि कौन-सी तारीख़ सबसे अधिक रोगी सलाहकार परिषद के सदस्यों के लिए उपयुक्त है।

⚙️ रोगी अनुभव लीड्स के लिए परिचालन विवरण

एक बार जब अस्पताल के रोगी अनुभव प्रमुख ने तारीख की पुष्टि कर दी, तो ग्रुप पोल रिकॉर्ड एक हल्का ऑडिट ट्रेल बन जाता है: किसे आमंत्रित किया गया, किसने प्रतिक्रिया दी, और किस तारीख को कोरम पूरा हुआ। रोगी सलाहकार परिषद के दस्तावेजीकरण के लिए, यह ईमेल प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला की तुलना में अधिक उपयोगी है।

कुछ परिचालन संबंधी आदतें प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। सबसे पहले, परिषद को खुली अवधि के बजाय 72 घंटे की प्रतिक्रिया अवधि दें। Doodle के ईमेल रिमाइंडर उन सदस्यों को सूचित करेंगे जिन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है, और एक निर्धारित समयसीमा एक सामाजिक मानदंड बनाती है जो समय पर प्रतिक्रियाओं का समर्थन करती है। दूसरा, दो के बजाय तीन से चार संभावित तिथियों का प्रस्ताव करें। स्वयंसेवकों का समय-सारिणी अलग-अलग होती है, और विकल्पों का एक व्यापक सेट मजबूत कोरम वाले स्लॉट खोजने की संभावना बढ़ाता है। तीसरा, पोल विवरण में एक संक्षिप्त एजेंडा नोट शामिल करें ताकि सदस्य समझ सकें कि रोगी सलाहकार परिषद क्या कवर करेगी; इससे प्रासंगिकता की धारणा बढ़ती है और प्रतिक्रिया दर में सुधार होता है।

Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि अस्पताल में रोगी अनुभव प्रमुख उसी प्रक्रिया को बिना उपकरण बदले एक बड़ी परिषद, एक सामुदायिक सुनवाई सत्र या नैदानिक कर्मचारियों के साथ संयुक्त बैठक तक बढ़ा सकता है। बैठकों के बीच बफ़र समय निर्धारित किया जा सकता है ताकि एक के बाद एक परिषद की जिम्मेदारियाँ तैयारी के समय को संकुचित न करें।

बार-बार होने वाली रोगी सलाहकार परिषद की बैठकों के लिए, स्वचालित पुनरावर्ती इवेंट सुविधा प्रत्येक तिमाही में पोल को फिर से बनाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। अस्पताल का रोगी अनुभव प्रमुख एक बार ताल निर्धारित करता है, और शेड्यूलिंग चक्र स्वचालित रूप से दोहराया जाता है।

रोगी सलाहकार परिषद के लिए तैयार-प्रयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करें। लिंक द्वारा शीर्षक और अवधि पहले से ही भर दी गई हैं। प्रत्येक कार्ड से विवरण कॉपी करें और लिंक खुलने के बाद Doodle पेज पर विवरण फ़ील्ड में पेस्ट करें।

त्रैमासिक परिषद समीक्षा सत्र

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

यह हमारी त्रैमासिक रोगी सलाहकार परिषद की बैठक है, जिसमें रोगी अनुभव डेटा की समीक्षा की जाएगी और सेवा सुधार प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। क्वोरम के लिए आपका भाग लेना अनिवार्य है। कृपया अपनी सुविधा के अनुसार सभी तिथियाँ चुनें, ताकि हम पूरी परिषद के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुन सकें।

नए सदस्य परिचय और स्वागत

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

रोगी सलाहकार परिषद में आपका स्वागत है। यह परिचयात्मक सत्र हमारे चार्टर, बैठक के मानदंडों और अस्पताल की वर्तमान प्राथमिकताओं को कवर करेगा। कृपया उन सभी समयों को चिह्नित करें जब आप उपलब्ध हैं, ताकि हम अधिकांश नए सदस्यों के लिए उपयुक्त तारीख की पुष्टि कर सकें।

देखभाल वातावरण प्रतिक्रिया कार्यशाला

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

यह रोगी सलाहकार परिषद कार्यशाला शारीरिक देखभाल वातावरण और मार्गदर्शन के बारे में रोगियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। हम निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे और नेतृत्व के लिए सह-डिज़ाइन सिफारिशें तैयार करेंगे। कृपया उन सभी तिथियों को इंगित करें जो आपके लिए उपलब्ध हैं।

वार्षिक रणनीतिक योजना सत्र

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

रोगी सलाहकार परिषद के वार्षिक योजना सत्र में हमारे साथ शामिल हों, जहाँ हम आगामी वर्ष के लिए सलाहकार प्राथमिकताएँ निर्धारित करते हैं और प्रमुख पहलों पर अस्पताल के रोगी अनुभव प्रमुख के साथ समन्वय करते हैं। आपका सुझाव परिषद के फोकस को आकार देता है। कृपया उन सभी स्लॉट्स को चिह्नित करें जो आपके लिए उपयुक्त हों।

निष्कासन प्रक्रिया समीक्षा

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 30 मिनट

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

यह केंद्रित रोगी सलाहकार परिषद सत्र हालिया रोगी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करता है और डिस्चार्ज प्रक्रिया में व्यावहारिक सुधारों का पता लगाता है। संक्षिप्त प्रारूप, उच्च प्रभाव। कृपया सभी उपलब्ध तिथियाँ चुनें ताकि हम मजबूत परिषद उपस्थिति के साथ समय निर्धारित कर सकें।

✅ Doodle रोगी सलाहकार परिषद के लिए क्या समर्थन करता है

क्षमता

Doodle

टिप्पणियाँ

कोरम ट्रैकिंग के लिए लाइव RSVP गिनती

🟩

सदस्यों के प्रतिक्रिया देने पर आयोजक को दिखाई देता है।

जवाब न देने वालों को स्वचालित ईमेल अनुस्मारक

🟩

केवल ईमेल; कोई एसएमएस या पुश सूचना नहीं

कैलेंडर एकीकरण (गूगल, आउटलुक, एप्पल)

🟩

पुष्ट बैठक सदस्यों के कैलेंडर से सिंक हो जाती है।

वीडियो लिंक संलग्न (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)

🟩

पुष्टि चरण में जोड़ा गया

परिषद के सदस्यों के लिए अनुकूलित प्रश्नावली

⚠️

बुकिंग पेज पर उपलब्ध है; ग्रुप पोल पर नहीं।

परिषद कार्यक्रम टिकटिंग के लिए भुगतान

वर्तमान में किसी भी Doodle उत्पाद पर उपलब्ध नहीं है

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: अस्पताल के रोगी अनुभव विशेषज्ञ को कैसे पता चलता है कि कोरम पूरा हो गया है? A: Doodle का ग्रुप पोल एक लाइव RSVP काउंट दिखाता है जो हर बार जब कोई रोगी सलाहकार परिषद का सदस्य प्रतिक्रिया देता है, अपडेट हो जाता है। लीड किसी भी समय इस गिनती की जांच कर सकता है और जैसे ही किसी एक उम्मीदवार तिथि पर न्यूनतम सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं, पोल बंद कर सकता है। किसी स्प्रेडशीट ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं है।

क्या ग्रुप पोल उन परिषद सदस्यों को स्वचालित रूप से अनुस्मारक भेज सकता है जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है? A: हाँ। Doodle की ईमेल रिमाइंडर सुविधा अस्पताल के रोगी अनुभव लीड को व्यक्तिगत फॉलो-अप संदेश लिखने की आवश्यकता के बिना उत्तर न देने वालों को अनुस्मारक भेजती है। अनुस्मारक ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। SMS और पुश नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्न: यदि रोगी सलाहकार परिषद का कोई सदस्य अलग समय क्षेत्र में हो तो क्या होता है? A: Doodle का टाइम-ज़ोन स्वचालित पहचान प्रत्येक प्रतिभागी के स्थानीय समय के अनुसार संभावित तिथियों को स्वचालित रूप से समायोजित करता है। एक परिषद सदस्य जो किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ रहा है, वही स्लॉट अपने स्थानीय समय में परिवर्तित देखता है, जिससे भ्रम और दोहरी बुकिंग का जोखिम कम हो जाता है।

प्रश्न: क्या रोगी सलाहकार परिषद के सदस्यों को ग्रुप पोल में प्रतिक्रिया देने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता है? A: परिषद के सदस्यों को भाग लेने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता है। अस्पताल के रोगी अनुभव प्रमुख को पोल निमंत्रण में एक संक्षिप्त नोट शामिल करना चाहिए, जिसमें पहली बार उपयोग करने वालों को बताया जाए कि मतदान से पहले उन्हें एक मुफ्त खाता बनाने के लिए कहा जाएगा।

👉 क्या आप अपनी रोगी सलाहकार परिषद को सरल बनाना चाहते हैं?

ऊपर दिए गए पाँच टेम्पलेट्स में से किसी एक का उपयोग करके दो मिनट से भी कम समय में अपना अगला ग्रुप पोल शुरू करें। आपके रोगी सलाहकार परिषद के सदस्यों को एक ही लिंक मिलता है, स्वचालित रिमाइंडर फॉलो-अप संभालते हैं, और आप अस्पताल में रोगी अनुभव प्रमुख के रूप में, कोरम की पुष्टि होते ही तारीख पक्की कर सकते हैं। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएँ।

शेयर करें

संबंधित सामग्री

3 Moments You Outgrow Your Calendar Tool (podcast series)
साक्षात्कार

3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल छोटा पड़ जाता है

लेख पढ़ें
Compute Will Be Like Oil — CEO AI Cost Strategy (podcast series)
साक्षात्कार

कंप्यूटिंग तेल जैसी हो जाएगी: एआई लागत रणनीति पर एक सीईओ का दृष्टिकोण

लेख पढ़ें
A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
बैठक के प्रकार

अस्पताल प्रणाली बोर्ड की समय-सारिणी कैसे निर्धारित करें: एक शासन अधिकारी की मार्गदर्शिका

लेख पढ़ें

Doodle के साथ शेड्यूलिंग की गुत्थी सुलझाएँ