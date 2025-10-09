Waarom contextwisselingen schadelijk zijn voor tech-teams

Je werkt sneller als je je aandacht er goed bij kunt houden. In de techwereld zit je dag vol met codebeoordelingen, incidenten, gesprekken met belanghebbenden en geconcentreerd werk. Als je tussen deze taken heen en weer springt, verlies je je focus en ontstaan er onzichtbare omschakelingskosten. De onderstaande tips helpen je om je aandacht langdurig vast te houden, zonder de mensen te negeren die je nodig hebben. Deze tips zijn geschreven voor tech-professionals, maar werken ook prima in het onderwijs, bij professionele dienstverleners, non-profitorganisaties, de financiële sector en ondersteunende functies.

Let op de signalen die aangeven dat je te vaak van onderwerp wisselt

Vraag jezelf eens af:

Blijven pull-verzoeken openstaan omdat vergaderingen je middag in stukjes opdelen?

Lees je hetzelfde ticket nog eens door omdat je de draad kwijt bent geraakt tussen de pings door?

Mis je wel eens wat rustige tijd om na te denken of dingen uit te proberen voordat er een nieuwe versie uitkomt?

Als er twee of meer je bekend voorkomen, is je agenda wel aan een opknapbeurt toe.

Gebruik planning om je focus te behouden

Begin met simpele stappen. Daarvoor hoef je geen nieuwe regels voor het hele bedrijf in te voeren.

Oefen met tijdblokken - Plan tijdblokken in voor programmeren, herhaling of planning. Beschouw ze als echte vergaderingen en sta erop dat ze in acht worden genomen.

Groepeer soortgelijke taken - Codes in batches nakijken, je inbox opschonen en tickets op orde brengen. Je blijft langer in dezelfde mindset, waardoor je minder energie kwijt bent aan het opnieuw op gang komen.

Plan themadagen - Geef elke dag een hoofdthema, zoals productwerk, platformwerk of personeelszaken. Zelfs deelthema’s helpen al. Reserveer bijvoorbeeld de ochtenden voor incidenten en de middagen voor roadmap-taken.

Laat weten wanneer je beschikbaar bent - Laat je teamgenoten weten wanneer je even tijd hebt voor korte vragen en wanneer je helemaal in je werk zit. Zet dit in je statusbericht en agenda, zodat anderen zelf kunnen zien wanneer ze je kunnen bereiken.

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Maak het makkelijker om vergaderingen te plannen

Veel heen-en-weer-gepraat begint al voordat de vergadering überhaupt op de agenda staat. Beperk het heen-en-weer-gepraat en blijf gefocust door mensen duidelijke manieren te bieden om een afspraak met je te maken.

Deel een Doodle-boekingspagina, zodat mensen de beschikbare tijden kunnen zien zonder je eerst een bericht te sturen

Gebruik Doodle 1:1 als je wilt dat iemand uit een paar specifieke tijdstippen kiest

Zet een Doodle-groepspoll op om een tijdstip te vinden dat voor meerdere teams past

Hang een Doodle-inschrijflijst op voor spreekuren, meelopen tijdens de dienst of een reeks trainingen

Tip voor tech-leads en managers Maak één Boekingspagina voor externe partners en één voor je interne team. Stel kortere interne tijdvakken in, zodat je snelle vragen kunt beantwoorden zonder een lang concentratieblok te onderbreken.

Wat er deze week verandert

Gebruik deze tabel om veelvoorkomende triggers om te zetten in slimmere stappen bij het plannen.

Trigger die het omschakelen veroorzaakt Een betere manier om je planning te regelen Spontane verzoeken om hulp Voeg spreekuren toe via een Doodle-inschrijflijst en plaats het in je teamkanaal Er zijn deze week drie mensen die je willen boeken Deel een Doodle-boekingspagina en voeg die toe aan je e-mailhandtekening Lange e-maildiscussies om een tijdstip af te spreken Start een Doodle-groepspoll en sluit die na één dag af Eén vergadering verdeelt je middag in tweeën Vraag of je het naar je volgende vrije samenwerkingsblok kunt verplaatsen Willekeurige check-ins Stel een lijst met terugkerende 1-op-1-tijdvakken in Doodle op en laat mensen daaruit kiezen

Maak een Groepspoll

Zorg voor een wekelijks ritme dat goed past bij je werk in de tech-sector

Hier is een simpel patroon dat bij veel engineeringteams in de smaak valt. Pas het maar aan je eigen situatie aan.

Maandag - ’s Ochtends stand-ups en planning, na de lunch gewoon hard aan de slag. Gebruik tijdblokken voor het afwerken van de backlog.

Dinsdag en woensdag - Eerst even geconcentreerd werken, vergaderingen komen later wel. Groepeer soortgelijke taken per thema. Samen beoordelen, samen testen, samen documenteren.

donderdag - Samenwerking tussen teams, gesprekken met partners, klantgesprekken. Gebruik een Boekingspagina om deze allemaal op één plek te houden.

vrijdag - Alleen korte vergaderingen. Plannen, opruimen en demo’s. Plan hier themadagen in om dingen te leren of code te herstructureren.

Laat op een makkelijke manier weten wanneer je beschikbaar bent

Zet je beschikbaarheid op plekken waar mensen toch al kijken.

Voeg een kort opmerkingje toe aan de titel van je agenda, zoals ‘Focusblok’ of ‘Evaluatie-uur’

Stel je chatstatus in met een link naar je Boekingspagina

Voeg in je e-mailhandtekening "Maak een afspraak met mij" toe en zet er een link naar de pagina bij

Zo blijven de vragen lekker doorlopen zonder dat je steeds gestoord wordt door pings en vervolgvragen.

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Betalingen en administratie, heel eenvoudig

Als je mentoring, trainingen of adviesdiensten aanbiedt, werkt Doodle samen met Stripe wanneer je de 1:1-functie of de Boekingspagina gebruikt. Mensen kunnen in één keer boeken en betalen. Je krijgt een overzichtelijk overzicht van je sessies en hebt minder handmatig administratief werk.

Veiligheid en vertrouwen in technologie

Beveiliging is belangrijk voor elk techteam, zeker nu. Doodle maakt gebruik van versleuteling, toegangscontroles en onafhankelijke beoordelingen om gegevens te beschermen. Met de beheerdersinstellingen kun je makkelijk instellen wie er pagina’s en enquêtes mag aanmaken. Doodle publiceert actuele informatie over beveiliging en naleving op zijn vertrouwenspagina’s, zodat je beveiligingsteam de details kan doornemen voordat je het systeem in gebruik neemt.

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Waarom dit nu belangrijk is voor de tech-sector

De budgetten zijn krap en de verwachtingen zijn hooggespannen. Door contextwisselingen te verminderen, krijgen engineers, productmanagers en supportanalisten meer tijd om echte problemen op te lossen. Kleine aanpassingen in de planning zorgen samen voor minder vertragingen en een rustiger team.

Breng het in de praktijk

Kies twee oefeningen uit en doe ze deze week.

Maak een Doodle-boekingspagina aan en deel die met je team

Blokkeer twee observatievensters en bewaak ze

Deel een categorie taken in batches in en groepeer soortgelijke taken

Probeer eens een Doodle-groepspoll in plaats van een lange discussie over de planning

Probeer Doodle eens om het plannen te vereenvoudigen, je beschikbaarheid te delen en je team meer tijd te geven om zich te concentreren op wat er echt toe doet.