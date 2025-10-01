Als je supportteam te maken krijgt met een escalatie van een klant, verloopt dat zelden rustig en soepel. Meestal betekent het dat iemand gefrustreerd is, dat er iets niet werkt en dat de tijd dringt.

Dat is precies waarom je een snelle, gestructureerde manier nodig hebt om afspraken te maken met de juiste mensen — zonder gedoe met Slack-discussies, e-mailketens of het giswerk van „Wie heeft er nu tijd?”.

Zo maak je een boekingsproces voor escalaties waarmee je team en je klant op koers blijven.

Waarom escalaties betere boekingsprocessen nodig hebben

Er is sprake van escalatie als de eerstelijnsondersteuning het probleem niet kan oplossen — en de klok tikt door. Of het nu gaat om een technisch knelpunt, een factureringsfout of een belangrijke klant die dreigt weg te lopen, je hebt snel de juiste persoon nodig om de zaak aan te pakken.

Het probleem: De meeste teams hebben geen speciaal, intern proces voor het inplannen van escalatiegesprekken. Daardoor loopt alles vertraging op, worden berichten over het hoofd gezien en gaat de klantervaring eronder lijden.

Een boekingsproces lost dit op door het glashelder te maken:

Wie kan escalaties aan?

Zodra ze beschikbaar zijn

Hoe je meteen een afspraak met ze kunt maken

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Wat is een boekingsproces voor escalaties?

Zie het maar als een kant-en-klare kalenderroute voor kritieke ondersteuningskwesties.

In plaats van te hopen dat iemand tijd heeft of handmatig afspraken te regelen, kan je team gewoon op een link klikken en meteen een gesprek met de juiste persoon boeken.

Het gaat niet alleen om het plannen. Het gaat erom de drempels weg te nemen op het moment dat je klant onder druk staat.

Wanneer gebruik je er een?

Een boekingsproces voor escalaties is niet alleen voor noodgevallen bedoeld. Het is altijd handig als snelle, gestructureerde planning je team helpt om beter te werken — bijvoorbeeld:

Een VIP-klant heeft een technisch probleem

Voor een bug is input nodig van het productteam of de technische afdeling

Bij een lopend incident is een functieoverschrijdende triage nodig

Je moet aan interne SLA’s voldoen

Je biedt ondersteuning bij escalaties als onderdeel van je enterprise-abonnement

Tip van een pro: Als je live workshops over triage of escalatie organiseert met een beperkt aantal plaatsen, gebruik dan een Inschrijflijst in plaats van een Boekingspagina om de aanwezigheid bij te houden.

Maak een Boekingspagina

Hoe stel je een escalatieproces voor boekingen in Doodle in?

Je kunt binnen enkele minuten een snelle, effectieve escalatieprocedure opzetten. Zo doe je dat:

Maak een speciale Boekingspagina aan Maak een nieuwe Boekingspagina aan, speciaal voor escalaties. Zorg voor een duidelijke naam — bijvoorbeeld ‘CS-escalatiekalender’ of ‘Tier 2-ondersteuning boeken’. Stel de beschikbaarheid voor escalatieslots in Voeg specifieke tijdvakken toe waarin iemand van je support-, klantenservice- of technische team bereikbaar is of klaarstaat om escalaties af te handelen. Voeg interne instructies toe Maak duidelijk wie deze boekingslink moet gebruiken, welke gegevens erin moeten staan (bijv. ticket-ID of naam van de klant) en voor wat voor soort problemen je hier terecht kunt. Je agenda synchroniseren Koppel je agenda aan Google Calendar of Outlook, zodat je beschikbaarheid altijd up-to-date is. Geen dubbele afspraken. Geen verrassingen. Deel het intern Zorg dat deze link intern blijft — alleen toegankelijk voor je supportteam of degenen die escalaties registreren. Zet hem vast in Slack of op je supportplatform, zodat je hem makkelijk kunt vinden.

Bonustip:

Organiseer je interne triage- of escalatietrainingen met een beperkt aantal plaatsen? Gebruik dan een Inschrijflijst om de opkomst bij te houden en je teamgenoten zelf een tijdstip te laten kiezen.

Beste praktijken

Zorg ervoor dat je escalatieproces soepel en effectief verloopt met deze tips:

Houd de tijdvakken kort: 15–30 minuten zijn meestal genoeg voor de triage.

Wissel de dienstregeling af: als er meerdere mensen escalaties afhandelen, wissel dan wekelijks of dagelijks af.

Gebruik duidelijke labels: geef het een voor de hand liggende naam, niet zomaar ‘Agenda’.

Houd het intern: klanten moeten geen toegang hebben tot het boekingsproces — ze willen snelle antwoorden, geen ingewikkelde planningspuzzels.

Maak een Boekingspagina

Een escalatie hoeft niet per se een noodgeval te zijn

Met de juiste boekingsprocedure voelen escalaties minder als paniekacties en meer als een team dat weet wat het doet. Je werkt sneller, je team blijft georganiseerd en je klanten voelen zich in goede handen — want dat zijn ze ook.

Zet vandaag nog je escalatieproces op

Of het nu gaat om een spoedgeval of een geplande triagesessie, met Doodle ben je altijd klaar — zonder ook maar een seconde te verspillen.