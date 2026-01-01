जब ग्राहक एस्केलेशन आपकी सपोर्ट टीम तक पहुँचता है, तो यह शायद ही कभी शांत और सुविधाजनक होता है। इसका आमतौर पर मतलब होता है कि कोई निराश है, कुछ टूटा हुआ है, और समय खत्म हो रहा है।

यही वजह है कि आपको सही लोगों के साथ समय बुक करने के लिए एक तेज़, संरचित तरीका चाहिए — बिना Slack थ्रेड्स, ईमेल चेन या "अभी कौन फ्री है?" जैसी अटकलों की झंझट के।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

यहाँ बताया गया है कि कैसे एस्केलेशन के लिए एक बुकिंग फ्लो बनाया जाए जो आपकी टीम और आपके ग्राहक को सही रास्ते पर बनाए रखे।

बढ़ती मांग के लिए बेहतर बुकिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता क्यों है

जब प्रथम-स्तरीय समर्थन समस्या का समाधान नहीं कर पाता — और समय तेजी से बीत रहा होता है — तब एस्केलेशन होता है। चाहे वह तकनीकी अड़चन हो, बिलिंग त्रुटि हो, या कोई प्रमुख ग्राहक सेवा छोड़ने की धमकी दे रहा हो, आपको तुरंत सही व्यक्ति की आवश्यकता होती है।

समस्या: अधिकांश टीमों के पास एस्केलेशन कॉल्स के लिए समर्पित आंतरिक शेड्यूलिंग प्रक्रिया नहीं होती। परिणामस्वरूप काम धीमा हो जाता है, संदेश छूट जाते हैं, और ग्राहक का अनुभव प्रभावित होता है।

एक बुकिंग फ्लो इसे बिल्कुल स्पष्ट करके इस समस्या का समाधान करता है:

कौन एस्केलेशन संभाल सकता है

जब वे उपलब्ध हों

उनके साथ तुरंत समय कैसे बुक करें

एस्केलेशन के लिए बुकिंग फ्लो क्या है?

इसे महत्वपूर्ण सहायता समस्याओं के लिए एक तैयार-निर्मित कैलेंडर मार्ग के रूप में सोचें।

किसी के फ्री होने की उम्मीद करने या शेड्यूल मैन्युअल रूप से समन्वयित करने के बजाय, आपकी टीम बस एक लिंक पर क्लिक करके तुरंत सही व्यक्ति के साथ कॉल बुक कर सकती है।

यह सिर्फ शेड्यूलिंग की बात नहीं है। यह उस क्षण में घर्षण कम करने की बात है जब आपका ग्राहक तनाव में होता है।

कब इसका उपयोग करें

एस्केलेशन के लिए बुकिंग फ्लो केवल आपात स्थितियों के लिए नहीं है। यह तब भी उपयोगी है जब तेज़, संरचित शेड्यूलिंग आपकी टीम को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है — जैसे:

एक वीआईपी ग्राहक को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है।

किसी बग के लिए उत्पाद या इंजीनियरिंग से इनपुट की आवश्यकता है।

एक लाइव घटना के लिए क्रॉस-फंक्शनल ट्राइएज की आवश्यकता होती है।

आपको आंतरिक एसएलए पूरे करने हैं।

आप अपने एंटरप्राइज प्लान के हिस्से के रूप में सपोर्ट एस्केलेशन प्रदान करते हैं।

Pro टिप: यदि आप सीमित सीटों के साथ लाइव ट्राइएज या एस्केलेशन कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं, तो उपस्थिति प्रबंधित करने के लिए बुकिंग पेज के बजाय साइन-अप शीट का उपयोग करें।

Doodle में एक एस्केलेशन बुकिंग फ्लो कैसे सेट करें

आप मिनटों में एक तेज़ और प्रभावी एस्केलेशन बुकिंग फ़्लो बना सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे:

एक समर्पित बुकिंग पेज सेट अप करें केवल एस्केलेशन के लिए एक नया बुकिंग पेज बनाएँ। नाम स्पष्ट रखें — जैसे "सीएस एस्केलेशन कैलेंडर" या "टियर 2 सपोर्ट बुकिंग।" एस्केलेशन स्लॉट्स के लिए उपलब्धता परिभाषित करें अपने सपोर्ट, ग्राहक सेवा, या इंजीनियरिंग टीम के किसी सदस्य के ऑन-कॉल या एस्केलेशन-तैयार होने के विशिष्ट समय स्लॉट जोड़ें। आंतरिक निर्देश शामिल करें स्पष्ट करें कि इस बुकिंग लिंक का उपयोग किसे करना चाहिए, इसमें कौन-सी जानकारी शामिल करनी है (जैसे टिकट आईडी या ग्राहक का नाम), और किन प्रकार की समस्याओं को शामिल किया जाएगा। अपना कैलेंडर सिंक करें Google कैलेंडर या Outlook से कनेक्ट करें ताकि आपकी उपलब्धता हमेशा अपडेट रहे। दोहरी बुकिंग नहीं। कोई आश्चर्य नहीं। इसे आंतरिक रूप से साझा करें इस लिंक को आंतरिक रखें — केवल आपकी सपोर्ट टीम या जो लोग एस्केलेशन बुक करते हैं, उनके लिए सीमित। आसान पहुँच के लिए इसे स्लैक या अपने सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म में पिन करें।

बोनस टिप:

सीमित क्षमता के साथ आंतरिक ट्रायाज या एस्केलेशन प्रशिक्षण सत्र चला रहे हैं? उपस्थिति नियंत्रित करने और टीम के साथियों को स्लॉट चुनने देने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें।

सर्वोत्तम प्रथाएँ

इन सुझावों से अपनी एस्केलेशन प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाए रखें:

समय स्लॉट छोटे रखें: ट्रायाज के लिए आमतौर पर 15–30 मिनट पर्याप्त होते हैं।

कवरेज को घुमाएँ: यदि कई लोग एस्केलेशन संभालते हैं, तो साप्ताहिक या दैनिक आधार पर बारी-बारी से करें।

स्पष्ट लेबल का उपयोग करें: इसे कुछ स्पष्ट नाम दें, सिर्फ "Calendar" नहीं।

इसे आंतरिक रखें: ग्राहकों को बुकिंग प्रक्रिया तक पहुंच नहीं होनी चाहिए — उन्हें त्वरित उत्तर चाहिए, समय-निर्धारण की पहेलियाँ नहीं।

तनाव बढ़ना जरूरी नहीं कि आपातकाल हो।

सही बुकिंग प्रक्रिया के साथ, एस्केलेशन आपातकालीन अभ्यास की तरह कम और एक जानकार टीम की तरह अधिक लगते हैं। आप तेज़ी से काम करेंगे, आपकी टीम संगठित रहेगी, और आपके ग्राहक यह महसूस करेंगे कि वे सही हाथों में हैं — क्योंकि वे हैं।

आज ही अपना एस्केलेशन बुकिंग फ्लो सेट अप करें

चाहे यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो या एक नियोजित ट्रायाज सत्र, Doodle आपको एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना तैयार रहने में मदद करता है।