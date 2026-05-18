Een patiëntenadviesraad in een ziekenhuis brengt patiënten, zorgverleners en mensen uit de gemeenschap bij elkaar om mee te denken over de kwaliteit van de zorg, veiligheidsprotocollen en de inrichting van de dienstverlening. Voor iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis is het bijeenroepen van die raad een belangrijke bestuurlijke taak, maar ook een echte logistieke uitdaging. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en sluit direct aan op Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat het bevestigde tijdstip automatisch in de agenda van elke adviseur terechtkomt zodra de organisator het vastlegt.

🎯 Waarom het organiseren van een patiëntenadviesraad lastiger is dan het lijkt

Patiëntenadviseurs zijn geen kantoormedewerkers met vaste werktijden van negen tot vijf. Velen zijn actieve patiënten of mantelzorgers die infuusafspraken, dialysebeurten, postoperatieve controles of onvoorspelbare dagen met opflakkeringen moeten regelen. Een coördinator voor kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis die een raad van 10 tot 12 personen leidt, kan niet uitgaan van de standaardaanpak van ‘kies maar een dinsdagmiddag’.

De gebruikelijke oplossing is een reeks e-mails of losse telefoontjes, waarbij je elke adviseur vraagt of een voorgestelde datum past. In de praktijk duurt dat proces vijf tot zeven werkdagen, komen conflicten één voor één aan het licht en loopt het vaak in het honderd als uit het voorlaatste antwoord blijkt dat er een conflict is dat de organisator helemaal opnieuw moet oplossen. Avonduren zijn de meest gebruikelijke oplossing voor werkende mantelzorgers, wat het nog ingewikkelder maakt omdat er na werktijd minder ziekenhuispersoneel beschikbaar is.

Voor iemand die verantwoordelijk is voor kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis is de tijd die je besteedt aan het regelen van afspraken tijd die je niet kunt besteden aan het analyseren van kwaliteitsgegevens, het doornemen van HCAHPS-resultaten of het werken aan zorgtrajecten. Elke handmatige coördinatiecyclus brengt echte alternatieve kosten met zich mee, en patiëntenadviesraden komen meestal elk kwartaal bijeen, wat betekent dat de cyclus zich minstens vier keer per jaar herhaalt.

🛠 Hoe de Groepspoll van Doodle dit oplost voor adviesraden

De Doodle-oplossing voor een patiëntenadviesraad van een ziekenhuis is simpel: de coördinator kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis maakt een Groepspoll aan, stelt een aantal mogelijke avondtijdstippen voor verspreid over twee of drie weken, en deelt één link met alle leden van de raad. De raadsleden openen de link, bekijken de voorgestelde tijden en markeren elk tijdstip als „ja“, „indien nodig“ of „nee“, op basis van hun eigen afsprakenagenda’s en persoonlijke verplichtingen.

De groepspoll van Doodle biedt plaats aan maximaal 1.000 deelnemers, wat betekent dat zelfs een raad met wisselende leden, contactpersonen voor patiëntenfamilies en waarnemers van klinische afdelingen prima in één enquête past. De coördinator voor kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis kan de reacties volgen zodra ze binnenkomen, in realtime zien of het quorum wordt bereikt en de stemming afsluiten zodra genoeg adviseurs hebben bevestigd.

Zodra de organisator de vergadering vergrendelt, zet de agenda-integratie van Doodle het bevestigde evenement direct in Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar. Adviseurs krijgen voorafgaand aan de vergadering een herinnering per e-mail. Als de raadsvergadering virtueel plaatsvindt, kan de vergaderlink voor Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams worden bijgevoegd, zodat elke deelnemer alles op één plek heeft. Er is geen aparte agenda-uitnodiging nodig en niemand mist de vergadering omdat een herinneringsmail tussen de andere e-mails verdwaald is.

De ‘Find Time’-functie van Doodle bekijkt de overlappende antwoorden ‘ja’ en ‘indien nodig’ en laat het tijdstip zien waarover de grootste consensus bestaat. Dit is vooral handig als een coördinator voor kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis te maken heeft met 12 adviseurs met heel verschillende beperkingen en niet handmatig kolommen in een spreadsheet wil tellen.

⚙️ Praktische informatie voor coördinatoren van kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen

Het opzetten van een Groepspoll voor een patiëntenadviesraad van een ziekenhuis kost minder dan vijf minuten. De coördinator voor kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis maakt een Doodle-account aan, geeft de poll de naam van het onderwerp van de raadsvergadering (bijvoorbeeld ‘Q3-evaluatie patiëntveiligheid’), kiest mogelijke data en tijden uit en stuurt de link rond. Adviseurs hebben geen Doodle-account nodig om te stemmen; ze klikken gewoon op de link en geven aan wanneer ze beschikbaar zijn.

Een paar handige tips die je moet weten:

Stel meer tijdvakken voor dan je nodig hebt. Door in twee weken tijd zes tot acht mogelijke tijdstippen aan te bieden, krijgen adviseurs met wisselende roosters een realistische kans om minstens twee of drie geschikte opties te vinden. Avondtijdstippen tussen 18.00 en 20.00 uur werken meestal het beste voor adviesraden met werkende mantelzorgers.

Stel een deadline voor het stemmen vast. Een coördinator voor kwaliteitsverbetering in een ziekenhuis moet een duidelijke uiterste reactietermijn aangeven, meestal vijf tot zeven dagen, zodat de peiling niet eindeloos blijft aanslepen terwijl een of twee adviseurs het uitstellen.

Gebruik herinneringen via e-mail. Doodle stuurt e-mailherinneringen naar deelnemers die nog niet hebben gereageerd. Voor een patiëntengroep die mogelijk met gezondheidsproblemen te maken heeft, voorkomt een vriendelijke herinnering een lage respons, zonder dat de kwaliteitsverantwoordelijke iedereen apart hoeft op te volgen.

Buffertijden zijn belangrijk. Als de coördinator voor kwaliteitsverbetering in het ziekenhuis afdelingen over elkaar heen inplant, zorgt de buffertijdfunctie van Doodle ervoor dat vergaderingen van de adviesraad niet samenvallen met andere afspraken in de agenda van de organisator.

Hoogwaardige branding. Organisaties die een verzorgde, professionele uitstraling willen uitstralen, kunnen hun ziekenhuislogo en huiskleur aan de poll toevoegen (beschikbaar bij Premium). Dit versterkt het vertrouwen bij patiëntenadviseurs die misschien niet bekend zijn met planningsprogramma’s van derden.

De automatische tijdzone-detectie van Doodle is van belang als de patiëntenraad van het ziekenhuis adviseurs op afstand uit verschillende regio’s omvat – een steeds vaker voorkomend verschijnsel bij academische medische centra en regionale zorgsystemen die een groot verzorgingsgebied bestrijken.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de patiëntenraad van het ziekenhuis

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Driemaandelijkse evaluatie patiëntveiligheid Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Tijdens deze bijeenkomst komt de patiëntenraad van het ziekenhuis bijeen om de trends in veiligheidsincidenten in het derde kwartaal en de door patiënten gemelde zorgen te bespreken. De coördinator kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis zal een korte samenvatting van de gegevens presenteren en een open discussie leiden. Geef alsjeblieft alle avondslots aan die passen bij je afspraken en verplichtingen.

HCAHPS-resultaten en feedback over de ervaring Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

De coördinator voor kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis roept de patiëntenraad bijeen om de nieuwste resultaten van de HCAHPS-enquête te bespreken en de mening van de raadsleden te peilen over belangrijke tekortkomingen in de patiëntervaring. Jullie ervaringen als patiënten en mantelzorgers zijn bepalend voor onze prioriteiten op het gebied van kwaliteitsverbetering. Kies de tijdstippen die in je agenda passen.

Co-designworkshop zorgtraject Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll

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Tijdens deze uitgebreide werksessie nodigen we de leden van de patiëntenraad van het ziekenhuis uit om samen met de coördinator kwaliteitsverbetering en het klinische team een bijgewerkt zorgtraject uit te werken. We gaan gestructureerde oefeningen in kleine groepen doen en hebben jouw inbreng nodig als volwaardige partner. Vink alle tijdstippen aan die voor jou geschikt zijn, zodat we een datum kunnen kiezen waarover de meeste mensen het eens zijn.

Introductie voor nieuwe adviseurs Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll

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De coördinator voor kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis heet de nieuwe leden van de patiëntenraad van het ziekenhuis welkom met een korte introductie over ons reglement, de vergadernormen en de komende agenda. Dit is een korte kennismakingssessie; geef even aan op welke avonden je beschikbaar bent, zodat we een datum kunnen vinden die voor alle nieuwe raadsleden past.

Jaarlijkse raadsplanning en doelen stellen Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll

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Een keer per jaar stemmen de patiëntenraad van het ziekenhuis en de coördinator kwaliteitsverbetering af over de prioriteiten, evalueren ze de resultaten van het afgelopen jaar en stellen ze de aandachtsgebieden voor verbetering vast voor het komende jaar. Dit is een van onze belangrijkste bijeenkomsten; geef alsjeblieft aan bij welke tijdstippen je aanwezig kunt zijn, zodat we het vereiste quorum kunnen halen.

✅ Wat Doodle te bieden heeft voor de patiëntenraad van een ziekenhuis

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met live bijhouden van aanmeldingen 🟩 Maximaal 1.000 deelnemers; ideaal voor adviesraden Agendaintegratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Bevestigde afspraken worden automatisch gesynchroniseerd voor alle adviseurs Herinneringsmails voor mensen die niet reageren 🟩 Alleen via e-mail; geen sms of pushmeldingen Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Handig voor raden van regionale of academische medische centra Aangepaste huisstijl voor het ziekenhuis (logo + hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Betalingen innen via Stripe 🔜 Staat op de roadmap; vandaag nog niet beschikbaar

❓ Veelgestelde vragen

V: Moeten patiëntenadviseurs een Doodle-account aanmaken om mee te stemmen in de Groepspoll? A: Adviseurs hebben geen eigen Doodle-account nodig om op een poll te reageren. De kwaliteitscoördinator van het ziekenhuis die de poll aanmaakt en beheert, heeft echter wel een Doodle-account nodig. Adviseurs hoeven alleen maar de link te volgen die de kwaliteitscoördinator stuurt en hun beschikbaarheid direct aan te geven.

V: Hoeveel patiëntenadviseurs kunnen er aan één Groepspoll meedoen? A: De groepspoll van Doodle biedt ruimte voor maximaal 1.000 deelnemers, dus zelfs een patiëntenadviesraad van een ziekenhuis met roulerende leden, familievertegenwoordigers en klinische waarnemers past binnen één enkele poll. De coördinator voor kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis kan alle reacties bijhouden en het beste tijdstip vastleggen zonder meerdere enquêterondes te hoeven beheren.

V: Met welke videoplatforms werken de raadsvergaderingen? A: Zodra de coördinator voor kwaliteitsverbetering in het ziekenhuis de bevestigde tijd heeft vastgelegd, kunnen de links voor Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams allemaal worden toegevoegd aan de agenda-uitnodiging die wordt gesynchroniseerd met de agenda’s van de adviseurs, zodat raadsleden op afstand direct toegang hebben.

V: Mag de coördinator kwaliteitsverbetering herinneringen sturen naar adviseurs die nog niet hebben gestemd? A: Ja. Doodle stuurt herinneringsmails naar deelnemers die nog niet op de Groepspoll hebben gereageerd. Dit is vooral handig voor een patiëntenadviesraad in een ziekenhuis, waar sommige adviseurs misschien midden in een ziekteproces zitten en baat hebben bij een subtiel duwtje in de rug, zonder dat de kwaliteitscoördinator iedereen apart hoeft op te volgen.

👉 Klaar om je patiëntenraad in het ziekenhuis wat eenvoudiger te maken?

Gebruik de vijf sjablonen hierboven om je volgende enquête voor de patiëntenadviesraad van het ziekenhuis in minder dan vijf minuten op te zetten. De coördinator voor kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis regelt de instellingen één keer; de adviseurs stemmen wanneer het hen uitkomt; en de agenda-integratie doet de rest. Probeer het vandaag nog gratis uit.