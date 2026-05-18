El consejo asesor de pacientes de un hospital reúne a pacientes, cuidadores y miembros de la comunidad para informar sobre la calidad de la asistencia, los protocolos de seguridad y el diseño de los servicios. Para cualquier responsable de la mejora de la calidad hospitalaria, convocar ese consejo es una importante responsabilidad de gobierno, pero también un auténtico reto logístico. La encuesta en grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes y se conecta directamente a Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar, de modo que el espacio confirmado se incluye automáticamente en el calendario de cada asesor en el momento en que el organizador lo fija.

🎯 Por qué programar un consejo asesor de pacientes es más difícil de lo que parece

Los asesores de pacientes no son oficinistas con horarios predecibles de nueve a cinco. Muchos son pacientes activos o cuidadores que gestionan citas de infusión, sesiones de diálisis, seguimientos posquirúrgicos o días de brotes impredecibles. El responsable de la mejora de la calidad de un hospital que dirige un consejo de 10 a 12 personas no puede confiar en un enfoque estándar de "elegir un martes por la tarde".

La solución tradicional consiste en una cadena de correos electrónicos o llamadas telefónicas individuales, preguntando a cada asesor si una fecha propuesta es válida. En la práctica, ese proceso lleva de cinco a siete días laborables, saca a la luz los conflictos de uno en uno y a menudo se viene abajo cuando la penúltima respuesta revela un conflicto que el organizador tiene que resolver desde el principio. Los turnos de tarde son la solución más habitual para los cuidadores que trabajan, lo que añade otra capa de complejidad porque la disponibilidad del personal hospitalario se reduce a partir de esas horas.

Para el responsable de la mejora de la calidad de un hospital, el tiempo dedicado a programar la logística es tiempo que no se emplea en el análisis de datos de calidad, la revisión de HCAHPS o el trabajo de las vías de atención. Cada ciclo de coordinación manual tiene un coste de oportunidad real, y los consejos asesores de pacientes suelen reunirse trimestralmente, lo que significa que el ciclo se repite al menos cuatro veces al año.

🛠 Cómo la encuesta de grupo de Doodle soluciona esto de los consejos consultivos

La solución de Doodle para el consejo asesor de pacientes de un hospital es sencilla: el responsable de la mejora de la calidad del hospital crea una encuesta de grupo, propone una serie de franjas horarias de tarde para dos o tres semanas y comparte un único enlace con todos los miembros del consejo. Los asesores abren el enlace, revisan los horarios propuestos y marcan cada franja horaria como "sí", "si es necesario" o "no" en función de sus propios calendarios de citas y compromisos personales.

La encuesta en grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes, lo que significa que incluso un consejo con miembros rotatorios, enlaces de familiares de pacientes y asientos de observadores de departamentos clínicos cabe cómodamente en una sola encuesta. El responsable de la mejora de la calidad del hospital puede hacer un seguimiento de las respuestas a medida que llegan, ver la formación de quórum en tiempo real y bloquear el espacio una vez que un número suficiente de asesores hayan confirmado.

Una vez que el organizador bloquea la reunión, la integración del calendario de Doodle envía el evento confirmado directamente a Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar. Los consejeros reciben recordatorios por correo electrónico antes de la reunión. Si la sesión del consejo utiliza un formato virtual, se puede adjuntar el enlace de la reunión para Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams para que todos los participantes tengan todo en un mismo lugar. No es necesario enviar una segunda invitación al calendario y nadie se perderá la reunión porque se haya enterrado un correo electrónico de seguimiento.

La función de búsqueda de tiempo de Doodle revisa las respuestas "sí" y "si es necesario" que se solapan y muestra el hueco con mayor consenso, lo que resulta especialmente útil cuando el responsable de la mejora de la calidad de un hospital está estudiando 12 asesores con limitaciones realmente diferentes y no quiere contar manualmente las columnas en una hoja de cálculo.

⚙️ Datos operativos para los responsables de la mejora de la calidad hospitalaria

Crear una encuesta de grupo para el consejo asesor de pacientes de un hospital lleva menos de cinco minutos. El responsable de la mejora de la calidad del hospital crea una cuenta Doodle, nombra la encuesta con el tema de la sesión del consejo (por ejemplo, "Revisión de la seguridad del paciente del tercer trimestre"), selecciona las fechas y horas de los candidatos y envía el enlace. Ningún consejero necesita una cuenta Doodle para votar; basta con que siga el enlace y marque su disponibilidad.

Algunas notas operativas que merece la pena conocer:

Proponga más franjas horarias de las que necesita. Ofrecer de seis a ocho ventanas de candidatos a lo largo de dos semanas da a los asesores con horarios variables una oportunidad realista de encontrar al menos dos o tres opciones que funcionen. Las franjas horarias de tarde, entre las 18.00 y las 20.00 horas, suelen ser las más adecuadas para los consejos asesores con cuidadores que trabajan.

Fije un plazo para la votación. El responsable de la mejora de la calidad de un hospital debe comunicar una fecha límite de respuesta clara, normalmente de cinco a siete días, para que el sondeo no vaya a la deriva indefinidamente mientras uno o dos asesores se demoran.

Utilice recordatorios por correo electrónico. Doodle envía recordatorios por correo electrónico a los participantes que aún no han respondido. Para una población de pacientes que pueden estar gestionando eventos de salud, un recordatorio suave evita las bajas tasas de respuesta sin requerir que el responsable de calidad realice un seguimiento individual.

Los tiempos de amortiguación importan. Si el responsable de la mejora de la calidad del hospital lleva a cabo una programación consecutiva en todos los departamentos, la función de tiempo intermedio de Doodle evita que las sesiones del consejo asesor coincidan con otros bloques del calendario del organizador.

Marca Premium. Las organizaciones que deseen presentar un aspecto pulido e institucional pueden añadir el logotipo de su hospital y el color principal al sondeo (disponible con Premium), lo que refuerza la confianza con los asesores de pacientes que pueden no estar familiarizados con las herramientas de programación de terceros.

La autodetección de zonas horarias de Doodle es relevante si el consejo asesor de pacientes del hospital incluye asesores remotos de diferentes regiones, una realidad creciente para los centros médicos académicos y los sistemas sanitarios regionales que se basan en una amplia zona de captación.

Plantillas de encuestas de grupo listas para usar para el consejo consultivo de pacientes de un hospital

Utilice cualquiera de las plantillas siguientes para lanzar una encuesta de grupo para este escenario con un solo clic. El título y la duración se rellenan previamente en el enlace. Copie la descripción de cada tarjeta y péguela en el campo de descripción de la página Doodle una vez abierto el enlace.

Revisión trimestral de la seguridad de los pacientes Encuesta de grupo pre-rellenada, 60 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Esta sesión reúne al consejo consultivo de pacientes del hospital para revisar las tendencias de los incidentes de seguridad de la Q3 y las preocupaciones notificadas por los pacientes. El responsable de mejora de la calidad del hospital presentará un breve resumen de los datos y facilitará un debate abierto. Por favor, marque todos los horarios de tarde que se ajusten a sus citas y compromisos.

Resultados de HCAHPS y comentarios sobre la experiencia Encuesta de grupo pre-rellenada, 60 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

El responsable de la mejora de la calidad del hospital está convocando al consejo asesor de pacientes del hospital para revisar los últimos resultados de la encuesta HCAHPS y recabar las opiniones de los asesores sobre las principales deficiencias en la experiencia. Su experiencia como pacientes y cuidadores determina directamente nuestras prioridades de mejora. Seleccione las franjas horarias que se ajusten a su agenda.

Taller de codiseño de vías asistenciales Encuesta de grupo pre-rellenada, 90 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Esta sesión de trabajo ampliada invita a los miembros del consejo asesor de pacientes del hospital a codiseñar una vía asistencial actualizada con el jefe de mejora de la calidad y el equipo clínico del hospital. Utilizaremos ejercicios estructurados en pequeños grupos y necesitamos sus aportaciones como socios de pleno derecho. Marque todas las ventanas que le resulten útiles para que podamos encontrar la fecha de mayor consenso.

Orientación para nuevos asesores Encuesta de grupo pre-rellenada, 30 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

El director de mejora de la calidad del hospital da la bienvenida a los nuevos miembros del consejo asesor de pacientes del hospital con una breve orientación sobre nuestros estatutos, normas de reunión y próximo orden del día. Se trata de una breve sesión introductoria; por favor, indique sus tardes disponibles para que podamos encontrar una fecha que funcione para todos los nuevos asesores.

Planificación y fijación de objetivos anuales del Consejo Encuesta de grupo pre-rellenada, 90 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Una vez al año, el consejo consultivo de pacientes del hospital y el jefe de mejora de la calidad del hospital se ponen de acuerdo sobre las prioridades, revisan el impacto del año anterior y establecen las áreas de mejora para el año siguiente. Se trata de una de nuestras sesiones más importantes; por favor, marque todos los huecos a los que pueda asistir para que podamos alcanzar el quórum completo.

✅ Lo que apoya Doodle para el consejo asesor de pacientes de un hospital

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo con seguimiento en directo de la confirmación de asistencia 🟩 Hasta 1.000 participantes; ideal para consejos consultivos Integración de calendarios (Google, Outlook, Apple) 🟩 La franja horaria confirmada se sincroniza automáticamente para todos los asesores Recordatorios por correo electrónico para quienes no respondan 🟩 Sólo correo electrónico; no SMS ni notificaciones push Detección automática de la zona horaria 🟩 Útil para consejos regionales o de centros médicos académicos Marca hospitalaria personalizada (logotipo + color principal) ⚠️ Disponible con Premium Cobro de pagos con Stripe 🔜 En la hoja de ruta; no disponible hoy

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Necesitan los pacientes asesores crear una cuenta Doodle para votar en la encuesta de grupo? R: Los asesores no necesitan su propia cuenta Doodle para responder a una encuesta. Sin embargo, el responsable de la mejora de la calidad del hospital que crea y gestiona la encuesta sí necesita una cuenta Doodle. Los asesores sólo tienen que seguir el enlace enviado por el responsable de calidad y marcar directamente su disponibilidad.

P: ¿Cuántos asesores de pacientes pueden participar en una misma encuesta de grupo? R: La encuesta en grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que incluso un consejo asesor de pacientes de un hospital con miembros rotatorios, familiares de enlace y observadores clínicos cabe en una sola encuesta. El responsable de la mejora de la calidad del hospital puede hacer un seguimiento de todas las respuestas y bloquear el mejor hueco sin tener que gestionar varias rondas.

P: ¿Con qué plataformas de vídeo funcionan las reuniones del Consejo? R: Una vez que el responsable de la mejora de la calidad del hospital bloquea el espacio confirmado, se pueden adjuntar enlaces de reunión para Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams a la invitación del calendario que se sincroniza con los calendarios de los asesores, lo que garantiza que los miembros remotos del consejo tengan acceso directo.

P: ¿Puede el responsable de la mejora de la calidad enviar recordatorios a los asesores que no han votado? R: Sí. Doodle envía recordatorios por correo electrónico a los participantes que aún no han respondido a la encuesta de grupo. Esto resulta especialmente útil para el consejo asesor de pacientes de un hospital, donde algunos asesores pueden estar gestionando eventos de salud activos y beneficiarse de un empujón de baja fricción sin necesidad de que el responsable de calidad tenga que hacer un seguimiento uno por uno.

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Utilice las cinco plantillas anteriores para poner en marcha su próxima encuesta del consejo asesor de pacientes del hospital en menos de cinco minutos. El responsable de la mejora de la calidad del hospital se encarga de la configuración una sola vez; los asesores votan en su propio tiempo; y la integración del calendario se ocupa del resto. Pruébelo gratis hoy mismo.