Een algemene ledenvergadering (ALV) van een coöperatie is de wettelijk verplichte jaarlijkse bijeenkomst waar leden die een aandeel hebben stemmen over begrotingen, bestuursleden kiezen en belangrijke besluiten goedkeuren. Voor de secretaris van een woningcoöperatie is de eerste uitdaging niet het leiden van de vergadering zelf, maar het aantonen dat er een wettelijk quorum is voordat de datum wordt vastgesteld. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, waardoor secretarissen één enkele, traceerbare link krijgen die ze naar elke eigenaar kunnen sturen en kunnen volgen totdat de vereiste drempel is bereikt.

🎯 Waarom het alleen via e-mail halen van het quorum niet werkt bij algemene vergaderingen van coöperaties

De meeste woningcoöperaties vertrouwen op een wirwar van e-mails, massamails via mailinglijsten en informele follow-ups om voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de coöperatie te peilen of leden beschikbaar zijn. Voor een gemeenschap van 80 eigenaren levert die aanpak een aantal echte problemen op.

Ten eerste raken e-mailconversaties versnipperd. Sommige leden beantwoorden het bericht aan iedereen, anderen reageren alleen op de secretaris, en een handjevol reageert helemaal niet. De secretaris van de woongemeenschap moet uiteindelijk de reacties handmatig bijhouden in een spreadsheet, elke keer opnieuw tellen als er een nieuwe e-mail binnenkomt, en bewoners achterna zitten die het oorspronkelijke bericht gemist hebben.

Ten tweede is er geen officiële "live-telling". Zonder één betrouwbare bron is het makkelijk om je te vergissen of er daadwerkelijk een quorum is bereikt, of om te vroeg een locatie te reserveren. Volgens de meeste statuten van coöperaties en provinciale of staatswetten is een algemene vergadering zonder quorum ongeldig, waardoor je gedwongen bent tot een kostbaar uitstel of een nieuwe oproepperiode.

Ten derde loopt de tijd snel in. Door de wettelijke kennisgevingstermijnen (meestal 10 tot 21 dagen voor de algemene ledenvergadering van de coöperatie) heeft de secretaris maar weinig tijd om een datum vast te leggen, de uitnodiging op te stellen en de agenda rond te sturen. Elke dag die je kwijt bent aan het achterhalen van e-mailbevestigingen, is een dag die je uit die korte periode verliest.

Het gevolg: secretarissen leggen stelselmatig data vast op basis van onvolledige informatie, en raken vervolgens in de war als het er de week voor de vergadering naar uitziet dat het quorum niet gehaald wordt.

Maak een Groepspoll

🗓 Hoe een groepspoll het bijhouden van het quorum voor de algemene vergadering van de coöperatie oplost

Met de groepspoll van Doodle wordt het probleem rond het vaststellen van het quorum een heel simpel proces. De secretaris van de woningcoöperatie maakt een poll aan, stelt twee of drie mogelijke data voor de algemene ledenvergadering van de coöperatie voor en deelt één link met alle 80 eigenaren. Leden stemmen op de data waarop ze aanwezig kunnen zijn, en de secretaris ziet de stand van de aanmeldingen in realtime bijgewerkt worden.

Omdat de Groepspoll van Doodle plaats biedt aan maximaal 1.000 deelnemers, is deze ruimschoots toereikend voor het ledenaantal van de meeste woningcoöperaties. De secretaris hoeft de reacties niet bij te houden of een aparte spreadsheet bij te werken: het lopende totaal is altijd zichtbaar op het enquête-dashboard.

Als uit de telling blijkt dat op een bepaalde datum aan de vereiste quorumdrempel is voldaan, blokkeert de secretaris die datum direct vanuit de enquête. Vervolgens kan de officiële oproeping voor de algemene ledenvergadering worden opgesteld en binnen de wettelijke termijn worden verspreid, op basis van gedocumenteerde reacties van leden in plaats van giswerk.

De automatische tijdzonedetectie van Doodle is vooral handig voor coöperaties waarvan de eigenaren soms maar af en toe er wonen of woningen in verschillende regio’s hebben. Elke deelnemer ziet de voorgestelde data in zijn of haar lokale tijd, waardoor er minder verwarring ontstaat over de aanvangstijden in de uitnodiging voor de algemene vergadering.

Voor de algemene ledenvergadering van de coöperatie zelf kan de secretaris de bevestigde agenda-afspraak koppelen aan een van de ondersteunde videoplatforms: Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams. Zo kunnen leden op afstand meedoen als de statuten van de coöperatie hybride deelname toestaan.

Er worden automatisch herinneringsmails gestuurd naar deelnemers die nog niet hebben gestemd. Dit verlicht de secretaris van de woningcoöperatie van de handmatige opvolging en verkort de tijd tussen het begin van de stemming en de bevestiging dat het quorum is bereikt.

Maak een Groepspoll

⚙️ Werkstappen voor de secretaris van de woningbouwcoöperatie

Zo zou de secretaris van een woningcoöperatie dit proces in de praktijk aanpakken.

Voor de peiling: Controleer het wettelijk vereiste quorum in de statuten of de oprichtingsakte van de coöperatie. Als het quorum 40% van de eigenaren is, betekent dat 32 bevestigde ‘ja’-stemmen van 80 leden. Dit wordt dan het streefcijfer op het stemdashboard.

De poll maken: Log in op je Doodle-account, kies ‘Groepspoll’ en voer de titel van de coöperatieve algemene vergadering in. Voeg twee of drie mogelijke data toe met een tussenpoos van minstens twee weken, zodat je aan de wettelijke kennisgevingstermijn voldoet. Stel de looptijd van de poll zo in dat deze minstens 12 dagen vóór de vroegste mogelijke datum afloopt, zodat je tijd hebt om de officiële uitnodiging te versturen.

De link delen: Plak de URL van de enquête in de gebruikelijke communicatiekanalen van je coöperatie: de e-maillijst van de bewoners, het portaal voor gebouwbeheer en een papieren mededeling in de gemeenschappelijke ruimte als je statuten voorschrijven dat er iets fysiek moet worden opgehangen. Voor de Groepspoll van Doodle hoeven deelnemers geen Doodle-account te hebben om te stemmen, maar je hebt wel een Doodle-account nodig om de peiling aan te maken en te beheren.

Reacties volgen: Kijk elke dag even naar de actuele stand. De e-mailherinneringen van Doodle sturen automatisch een duwtje in de rug naar degenen die nog niet hebben gereageerd, maar de secretaris moet ook een persoonlijk berichtje sturen naar eigenaren die in het verleden vaak traag waren met reageren.

De datum vastleggen: Zodra het aantal stemmen voor één kandidaatdatum het wettelijke quorum bereikt of overschrijdt, zet je die datum vast in de peiling. Exporteer de lijst met reacties als bewijsstuk en voeg deze toe aan het dossier van de algemene ledenvergadering. Zo heeft het bestuur een waterdicht bewijs dat het quorum vóór de vergadering is bevestigd, mocht een lid later de geldigheid van de vergadering betwisten.

Na het vergrendelen: Gebruik de agenda-integratie van Doodle (Google Calendar, Outlook of Apple Calendar) om de officiële agenda-afspraak aan te maken en uitnodigingen te versturen. Als de vergadering hybride is, voeg dan nu alvast de link voor de videoconferentie via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams toe.

De groepspoll van Doodle, met live bijhouden van aanmeldingen, vervangt minstens drie handmatige stappen (tellen in een spreadsheet, individueel achter e-mails aan zitten en meldingen over wijzigingen in de datum) door één enkel dashboard dat de secretaris van de woningcoöperatie één keer per dag bekijkt.

Maak een Groepspoll

Kant-en-klare sjablonen voor groepspolls voor een coöperatieve algemene vergadering

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak deze in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Deze poll is de officiële beschikbaarheidscheck voor onze coöperatieve algemene ledenvergadering. Stem alsjeblieft op elke datum waarop je aanwezig kunt zijn, zodat de secretaris kan controleren of het wettelijke quorum is bereikt voordat de formele uitnodiging wordt verstuurd. Je reactie is nodig om ervoor te zorgen dat de vergadering rechtsgeldig is.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Het bestuur heeft de volgende data voorgesteld voor de algemene ledenvergadering van de coöperatie, waarop de jaarlijkse exploitatiebegroting wordt gepresenteerd en in stemming wordt gebracht. Kruis alle data aan waarop je beschikbaar bent. Zodra het quorum is bereikt, zal de secretaris de datum vastleggen waarop de meeste mensen hebben aangegeven aanwezig te zijn.

Maak een Groepspoll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Volgens de statuten van onze coöperatie is voor de verkiezing van bestuursleden een vergadering met quorum vereist. Geef even aan welke data jou goed uitkomen, zodat de secretaris de algemene ledenvergadering van de coöperatie met zekerheid kan inplannen. De stemming sluit 14 dagen voor de vroegst mogelijke voorgestelde datum, om de wettelijke kennisgevingstermijn te waarborgen.

Algemene vergadering met bijzonder besluit (90 min): Start deze poll Voor een bijzonder besluit geldt een hogere quorumdrempel dan bij een gewone algemene vergadering. Met deze enquête kan de secretaris van de woningcoöperatie nagaan op welke datum de vereiste supermeerderheid van aanwezigen wordt gehaald, voordat hij de uitnodiging verstuurt. Stem alsjeblieft op alle data waarop je aanwezig kunt zijn.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Deze algemene ledenvergadering van de coöperatie vindt fysiek plaats, met een hybride video-optie via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams. Stem op de data waarop je aanwezig kunt zijn (in welke vorm dan ook), zodat de secretaris kan controleren of er voor beide deelnamemogelijkheden een quorum is, voordat de datum definitief wordt vastgesteld.

✅ Wat Doodle allemaal biedt voor een coöperatieve algemene vergadering

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll voor maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Omvat alle leden die een woning bezitten in bijna alle woningcoöperaties Live telling van de aanmeldingen (quorumcontrole) 🟩 De secretaris ziet de tussentijdse telling in realtime; hij legt de datum vast zodra het quorum is bereikt Herinneringsmails naar mensen die nog niet hebben gereageerd 🟩 Geautomatiseerd; alleen via e-mail (geen sms of pushmeldingen) Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Elke deelnemer ziet de data in zijn of haar lokale tijd Agendaintegratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 De officiële uitnodiging voor de algemene aandeelhoudersvergadering is verstuurd nadat de datum vaststond Bijlage met videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Toevoegen aan agenda-afspraak voor hybride vergaderingen Groepspolls met meerdere beheerders (meerdere secretarissen die één stemming beheren) 🔜 Op de routekaart Herinneringen via sms of pushmeldingen ❌ Alleen herinneringen via e-mail

Maak een Groepspoll

❓ Veelgestelde vragen

V: Hebben alle 80 eigenaren een Doodle-account nodig om mee te stemmen in de Groepspoll? A: Nee. Deelnemers kunnen meedoen aan een Doodle-groepspoll zonder een account aan te maken. De secretaris van de woningcoöperatie die de poll opzet en beheert, heeft echter wel een Doodle-account nodig. Dit verschil is belangrijk als je het proces aan de leden uitlegt: voor hen is stemmen heel makkelijk, terwijl de secretaris de controle behoudt.

V: Kan de secretaris precies zien wie er wel en wie er niet heeft gereageerd? A: Ja. Op het dashboard van de Groepspoll van Doodle wordt naast de stem ook de naam van elke deelnemer weergegeven, zodat de secretaris kan zien welke eigenaren nog niet hebben gereageerd en daar direct op kan reageren. Dit vervangt de spreadsheet die de meeste secretarissen nu nog handmatig bijhouden.

V: Wat gebeurt er als er op geen van de voorgestelde data een quorum wordt bereikt? A: De secretaris kan nieuwe stemdata toevoegen aan een open Groepspoll zonder de bestaande reacties te verwijderen. Leden die al gestemd hebben, hoeven niet opnieuw te stemmen op de oorspronkelijke data. Deze flexibiliteit is belangrijk voor algemene ledenvergaderingen van coöperaties, waar bij een eerste ronde van stemdata geen quorum wordt bereikt en een tweede ronde nodig is vóór de wettelijke deadline.

V: Is Doodle geschikt voor coöperatieve algemene vergaderingen waarbij een gedocumenteerd bewijs van quorumbevestiging vereist is? A: De lijst met reacties op de Groepspoll is gedurende de hele stemming zichtbaar voor de secretaris en kan worden geraadpleegd als bewijs dat de beschikbaarheid vóór de vergadering is bevestigd. De secretaris van de woningcoöperatie moet een screenshot of een export van de tussenstand bewaren op het moment dat de datum wordt vastgelegd, als onderdeel van het dossier van de algemene ledenvergadering. Doodle levert momenteel geen officieel document dat voldoet aan de wettelijke vereisten, dus secretarissen moeten er rekening mee houden dat dit overzicht een aanvulling is op – en geen vervanging van – het officiële presentielijstje dat tijdens de vergadering zelf wordt bijgehouden.

👉 Klaar om de algemene ledenvergadering van je coöperatie wat eenvoudiger te maken?

Gebruik een van de vijf bovenstaande sjablonen om vandaag nog je Groepspoll te starten. Deel één link met alle eigenaren, zie hoe het aantal aanmeldingen in realtime stijgt tot het quorum is bereikt, en leg de datum voor de algemene vergadering van je coöperatie vast met gedocumenteerde zekerheid, in plaats van giswerk via e-mail. Probeer het vandaag nog gratis uit.