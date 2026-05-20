Die Jahreshauptversammlung einer Genossenschaft ist die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Versammlung, auf der die Mitglieder der Wohnungseigentümer über den Haushaltsplan abstimmen, die Vorstandsmitglieder wählen und wichtige Beschlüsse fassen. Für den Sekretär einer Wohnbaugenossenschaft besteht die erste Herausforderung nicht in der Durchführung der Versammlung selbst, sondern im Nachweis der Beschlussfähigkeit, bevor der Termin bestätigt wird. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und gibt den Sekretären einen einzigen, verfolgbaren Link, den sie an jeden Eigentümer einer Wohneinheit senden und überwachen können, bis die erforderliche Schwelle erreicht ist.

🎯 Warum das Erreichen des Quorums per E-Mail allein nicht möglich ist Kooperative Jahreshauptversammlungen

Die meisten Wohnungsbaugenossenschaften verlassen sich auf einen Flickenteppich aus E-Mails, Mailinglisten und informellen Nachfassaktionen, um die Verfügbarkeit der Mitglieder vor der Jahreshauptversammlung der Genossenschaft zu erfassen. Für eine Gemeinschaft von 80 Wohnungseigentümern schafft dieser Ansatz mehrere echte Probleme.

Erstens: E-Mail-Threads sind fragmentiert. Einige Mitglieder antworten allen, andere antworten nur der Sekretärin, und einige wenige antworten überhaupt nicht. Die Sekretärin der Wohnungsbaugenossenschaft muss dann die Antworten manuell in einer Tabelle erfassen, jedes Mal nachzählen, wenn eine neue E-Mail eintrifft, und den Bewohnern nachgehen, die die ursprüngliche Nachricht nicht erhalten haben.

Zweitens: Es gibt keine verbindliche "Live-Zählung". Ohne eine einzige Quelle der Wahrheit ist es leicht, sich zu verrechnen, ob das Quorum tatsächlich erreicht wurde, oder einen Veranstaltungsort zu früh zu buchen. Nach den meisten Genossenschaftssatzungen und den Gesetzen der Provinzen oder Bundesstaaten ist eine Hauptversammlung, die nicht beschlussfähig ist, ungültig, was eine kostspielige Vertagung oder eine erneute Ankündigungsfrist zur Folge hat.

Drittens verdichtet sich der Zeitrahmen schnell. Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ankündigungsfrist (in der Regel 10 bis 21 Tage vor der Hauptversammlung der Genossenschaft) steht dem Sekretär nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, um den Termin zu bestätigen, die Ankündigung zu verfassen und die Tagesordnung zu verteilen. Jeder Tag, der damit verbracht wird, E-Mail-Bestätigungen nachzugehen, ist ein verlorener Tag in diesem Zeitfenster.

Das Ergebnis: Die Sekretäre legen routinemäßig Termine fest, die auf unvollständigen Informationen beruhen, und verzweifeln dann, wenn die Beschlussfähigkeit eine Woche vor der Sitzung fraglich erscheint.

🗓 Wie eine Gruppenumfrage die Feststellung der Beschlussfähigkeit für die Generalversammlung der Genossenschaft löst

Mit der Gruppenumfrage von Doodle wird das Problem der Beschlussfähigkeit zu einem unkomplizierten Prozess. Der Sekretär der Wohnungsbaugenossenschaft erstellt eine Umfrage, schlägt zwei oder drei Termine für die Jahreshauptversammlung der Genossenschaft vor und sendet einen Link an alle 80 Wohnungseigentümer. Die Mitglieder stimmen darüber ab, an welchen Terminen sie teilnehmen können, und der Sekretär sieht in Echtzeit, wie sich die Zahl der Rückmeldungen aktualisiert.

Da Doodles Gruppenumfrage bis zu 1.000 Teilnehmer verarbeiten kann, übersteigt sie die Mitgliederzahl der meisten Wohnungsbaugenossenschaften bei weitem. Der Sekretär braucht keine Antworten zu verwalten oder eine separate Tabelle zu führen: die laufende Summe ist immer auf dem Dashboard der Umfrage sichtbar.

Wenn die Auszählung ergibt, dass das erforderliche Quorum für ein bestimmtes Datum erreicht wurde, speichert der Sekretär dieses Datum direkt in der Umfrage. Von dort aus kann die formelle Einladung zur Jahreshauptversammlung verfasst und innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist verschickt werden, wobei die Antworten der Mitglieder dokumentiert sind und nicht auf Vermutungen beruhen.

Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle ist besonders nützlich für Genossenschaften, deren Anteilseigner in Teilzeit wohnen oder Immobilien in verschiedenen Regionen besitzen. Jeder Teilnehmer sieht die Kandidatentermine in seiner Ortszeit, was die Verwirrung über die Versammlungszeiten in der Einladung zur Jahreshauptversammlung verringert.

Für die Sitzung der Genossenschaftsversammlung selbst kann der Sekretär den bestätigten Kalendertermin mit einer der unterstützten Videoplattformen verbinden: Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams, so dass auch Mitglieder aus der Ferne teilnehmen können, wenn die Statuten der Genossenschaft eine gemischte Teilnahme zulassen.

E-Mail-Erinnerungen werden automatisch an Teilnehmer versandt, die noch nicht abgestimmt haben, wodurch sich der manuelle Aufwand für den Sekretär der Wohnungsbaugenossenschaft verringert und das Zeitfenster zwischen dem Start der Abstimmung und der Bestätigung des Quorums verkürzt wird.

⚙️ Operative Schritte für den Sekretär der Wohnungsbaugenossenschaft

Ein Sekretär einer Wohnungsbaugenossenschaft würde diesen Prozess in der Praxis folgendermaßen durchführen.

Vor der Umfrage: Bestätigen Sie die gesetzlich vorgeschriebene Zahl der beschlussfähigen Mitglieder anhand der Satzung der Genossenschaft oder des Gründungsgesetzes. Wenn die Beschlussfähigkeit bei 40 % der Anteilseigner liegt, bedeutet dies 32 bestätigte "Ja"-Stimmen von 80 Mitgliedern. Dies ist die Zielvorgabe auf dem Dashboard für die Abstimmung.

Erstellen Sie die Umfrage: Loggen Sie sich in Ihr Doodle-Konto ein, wählen Sie Gruppenumfrage und geben Sie den Titel der Genossenschaftsversammlung ein. Fügen Sie zwei oder drei Kandidatentermine hinzu, die mindestens zwei Wochen auseinander liegen, um das gesetzliche Ankündigungsfenster zu wahren. Stellen Sie die Dauer der Umfrage so ein, dass sie mindestens 12 Tage vor dem frühesten Kandidatentermin endet, damit Sie genügend Zeit haben, eine formelle Mitteilung zu versenden.

Weitergabe des Links: Fügen Sie die URL der Umfrage in die Standard-Kommunikationskanäle Ihrer Genossenschaft ein: in die E-Mail-Liste der Bewohner, in ein beliebiges Portal der Gebäudeverwaltung und in einen gedruckten Aushang im Gemeinschaftsbereich, wenn Ihre Satzung einen physischen Aushang vorschreibt. Für die Doodle-Gruppenumfrage benötigen die Teilnehmer kein Doodle-Konto, um abstimmen zu können, aber ein Doodle-Konto ist erforderlich, um die Umfrage zu erstellen und zu verwalten.

Überwachung der Antworten: Überprüfen Sie täglich den aktuellen Stand. Die E-Mail-Erinnerungen von Doodle stupsen die Nicht-Antworter automatisch an, aber die Sekretärin sollte auch persönliche Nachfassaktionen an Eigentümer senden, die in der Vergangenheit nur langsam geantwortet haben.

Sperren des Datums: Sobald die Anzahl der Antworten für einen Termin das gesetzliche Quorum erreicht oder überschreitet, wird dieser Termin in der Umfrage gesperrt. Exportieren Sie die Antwortliste als Dokumentation und fügen Sie sie der HV-Datei bei. Auf diese Weise erhält der Vorstand eine vertretbare Aufzeichnung über die Bestätigung der Beschlussfähigkeit vor der Versammlung, falls ein Mitglied später die Gültigkeit der Versammlung anzweifelt.

Nach dem Abschließen: Verwenden Sie die Kalenderintegration von Doodle (Google Calendar, Microsoft Outlook oder Apple Calendar), um das formale Kalenderereignis zu erstellen und Einladungen zu versenden. Wenn es sich um ein hybrides Meeting handelt, fügen Sie zu diesem Zeitpunkt den Videokonferenz-Link für Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams hinzu.

Die Doodle-Gruppenumfrage mit Live-RSVP-Verfolgung ersetzt mindestens drei manuelle Schritte (Tabellenkalkulation, individuelle E-Mail-Verfolgung und Benachrichtigung über Terminänderungen) durch ein einziges Dashboard, das die Sekretärin der Wohnungsbaugenossenschaft einmal am Tag überprüft.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für Genossenschaftsversammlungen

Verwenden Sie eine der unten stehenden Vorlagen, um eine Gruppenumfrage für dieses Szenario mit einem einzigen Klick zu starten. Der Titel und die Dauer werden durch den Link vorausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung von jeder Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, nachdem der Link geöffnet wurde.

Jährliche Abstimmung zur Bestätigung des Quorums Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 90 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Diese Umfrage ist die offizielle Verfügbarkeitsprüfung für unsere genossenschaftliche Jahreshauptversammlung. Bitte geben Sie Ihre Stimme für jeden Termin ab, an dem Sie teilnehmen können, damit der Sekretär die Beschlussfähigkeit bestätigen kann, bevor er die förmliche Einladung verschickt. Ihre Antwort ist erforderlich, um die Rechtsgültigkeit der Versammlung zu gewährleisten.

Genehmigung des Haushaltsplans Auswahl des Termins der Jahreshauptversammlung Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 60 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Der Vorstand hat die folgenden Termine für die Jahreshauptversammlung der Genossenschaft vorgeschlagen, auf der der Jahreshaushalt vorgestellt und abgestimmt werden soll. Markieren Sie alle Termine, an denen Sie Zeit haben. Der Sekretär wird den Termin mit der höchsten bestätigten Teilnehmerzahl festhalten, sobald das Quorum erreicht ist.

Wahl des Vorstandsmitglieds AGM Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 60 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Gemäß der Satzung unserer Genossenschaft ist für die Wahl der Vorstandsmitglieder eine beschlussfähige Versammlung erforderlich. Bitte geben Sie an, welche Termine für Sie in Frage kommen, damit der Sekretär die Jahreshauptversammlung der Genossenschaft zuverlässig planen kann. Die Stimmabgabe muss 14 Tage vor dem frühesten vorgeschlagenen Termin erfolgen, damit die gesetzlich vorgeschriebene Frist eingehalten werden kann.

Sonderbeschluss HV (90 min):Starten Sie diese Umfrage Für einen Sonderbeschluss ist ein höheres Quorum erforderlich als für eine normale Hauptversammlung. Mit dieser Umfrage kann der Sekretär der Wohnungsbaugenossenschaft feststellen, an welchem Termin die erforderliche Mehrheit der Anwesenden erreicht wird, bevor er die Einberufung vornimmt. Bitte stimmen Sie für alle Termine, an denen Sie teilnehmen können.

Hybride HV-Teilnahme-Bestätigung Vorausgefüllte Gruppenumfrage, 30 min Starten Sie diese Umfrage

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Diese genossenschaftliche Jahreshauptversammlung wird persönlich abgehalten mit einer hybriden Videooption über Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams. Stimmen Sie für die Daten ab, an denen Sie teilnehmen können (in jedem Format), damit der Sekretär die Beschlussfähigkeit für beide Anwesenheitsmodi bestätigen kann, bevor er das Datum festlegt.

✅ Was Doodle für die Generalversammlung der Genossenschaften unterstützt

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage für bis zu 1.000 Teilnehmer 🟩 Deckt die gesamte Mitgliedschaft der Wohnungseigentümer in fast allen Wohnungsgenossenschaften ab Live-RSVP-Kontrolle (Überwachung des Quorums) 🟩 Der Sekretär sieht die laufende Auszählung in Echtzeit; sperrt das Datum, wenn das Quorum erreicht ist E-Mail-Erinnerungen an nicht antwortende Personen 🟩 Automatisch; nur E-Mail (keine SMS oder Push-Benachrichtigungen) Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Jeder Teilnehmer sieht die Daten in seiner Ortszeit Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Offizielle Einladung zur Jahreshauptversammlung nach Festlegung des Datums Videolink-Anhang (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 An Kalenderereignis für hybride Meetings anhängen Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen (mehrere Sekretäre verwalten eine Umfrage) 🔜 Auf dem Fahrplan SMS- oder Push-Benachrichtigungserinnerungen ❌ Nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Benötigen alle 80 Wohnungseigentümer ein Doodle-Konto, um an der Gruppenumfrage teilzunehmen? A: Nein. Teilnehmer können an einer Doodle-Gruppenumfrage teilnehmen, ohne ein Konto zu erstellen. Der Sekretär der Wohnungsbaugenossenschaft, der die Umfrage erstellt und verwaltet, benötigt jedoch ein Doodle-Konto. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Kommunikation mit den Mitgliedern: Die Abstimmung ist für sie reibungslos, während die Kontrolle beim Sekretär bleibt.

F: Kann der Sekretär genau sehen, wer geantwortet hat und wer nicht? A: Ja. Das Doodle-Dashboard für Gruppenabstimmungen zeigt den Namen jedes Teilnehmers zusammen mit seiner Stimme an, so dass der Sekretär erkennen kann, welche Eigentümer noch nicht geantwortet haben und direkt nachfassen kann. Dies ersetzt die manuelle Übersichtstabelle, die die meisten Sekretäre derzeit führen.

F: Was geschieht, wenn das Quorum an einem der vorgeschlagenen Termine nicht erreicht wird? A: Der Sekretär kann neue Kandidatentermine zu einer offenen Gruppenumfrage hinzufügen, ohne die vorhandenen Antworten zu löschen. Mitglieder, die bereits abgestimmt haben, müssen nicht erneut über die ursprünglichen Termine abstimmen. Diese Flexibilität ist wichtig für genossenschaftliche Hauptversammlungen, bei denen eine erste Runde von Terminen das Quorum nicht erreicht und eine zweite Runde vor Ablauf der gesetzlichen Frist erforderlich ist.

F: Eignet sich Doodle für Genossenschaftsversammlungen, die einen dokumentierten Nachweis der Beschlussfähigkeit erfordern? A: Die Antwortliste der Gruppenumfrage ist für den Sekretär während der gesamten Umfrage sichtbar und kann als Nachweis für die Bestätigung der Verfügbarkeit vor der Versammlung herangezogen werden. Der Sekretär der Wohnungsbaugenossenschaft sollte einen Screenshot oder einen Export der Ergebnisliste zum Zeitpunkt der Sperrung des Datums als Teil der HV-Akte aufbewahren. Doodle erstellt derzeit kein formelles Dokument zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, daher sollten die Sekretäre beachten, dass diese Aufzeichnung eine formelle Anwesenheitsliste, die bei der Versammlung selbst erstellt wird, nicht ersetzt, sondern ergänzt.

👉 Sind Sie bereit, Ihre genossenschaftliche Hauptversammlung zu vereinfachen?

Verwenden Sie eine der fünf Vorlagen oben, um Ihre Gruppenumfrage noch heute zu starten. Geben Sie einen einzigen Link an alle Eigentümer weiter, beobachten Sie, wie die Zahl der abgegebenen Antworten auf das Quorum zusteigt, und legen Sie das Datum Ihrer Genossenschaftsversammlung mit dokumentierter Sicherheit fest, anstatt per E-Mail zu raten. Testen Sie es noch heute kostenlos.