अपने काम के लिए Doodle का कार्य-समय-सार देखें

दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक कार्य-अनुसूची होना उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। चाहे आप स्वरोजगार हों या किसी कंपनी में काम करते हों, हर दिन कई कार्यों का प्रबंधन करना आम बात है। इसलिए कुशलतापूर्वक काम करने के लिए Doodle जैसी सेवा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

Doodle एक जॉब शेड्यूलर है जो आपको अपनी मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स और कार्यों को एक व्यक्तिगत कैलेंडर में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। आप पहले से निर्धारित अपॉइंटमेंट्स जोड़ सकते हैं और जैसे-जैसे नई अपॉइंटमेंट्स आती हैं, उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। Doodle का वर्क शेड्यूल उपयोग में सरल और सहज है। आप कुछ ही सेकंड में साइन अप कर सकते हैं और तुरंत शुरुआत कर सकते हैं।

एक सुव्यवस्थित कार्य अनुसूची आपके दिन का अधिकतम लाभ उठाने की कुंजी है। यह जानना कि बैठक में कब शामिल होना है, यात्रा कब करनी है, या किसी अन्य कार्यस्थल पर कब जाना है, आपके समय का अधिकतम उपयोग करने और आपके परिणामों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आपके कार्य को अनुकूलित करने के लिए एक कार्य-निर्धारण प्रणाली

Doodle के जॉब शेड्यूल के सभी लाभों का पूरा आनंद लेने के लिए, आप Premium संस्करण चुन सकते हैं। यह आपको Google कैलेंडर, iCal या Outlook जैसे अपने सभी मौजूदा वर्क शेड्यूल को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करने की सुविधा देता है। इस तरह, आपको अपनी अपॉइंटमेंट्स प्रबंधित करने के लिए कई ऐप्स की आवश्यकता नहीं होगी – सब कुछ Doodle के वर्क शेड्यूल में केंद्रीकृत है।

अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए Doodle के शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करें। आपको अन्य लोगों की समय-सारिणी के अनुसार हर अपॉइंटमेंट को मैन्युअल रूप से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक पोल बनाएं, अपने संपर्कों को आमंत्रित करें, और कई समय स्लॉट प्रस्तावित करें। फिर आपके मेहमान उनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं।

अपनी बैठकों को सरल बनाएँ

Doodle के वर्क शेड्यूलर के साथ, आप न केवल एक-एक करके होने वाली नियुक्तियों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बल्कि कई प्रतिभागियों वाली बैठकों को भी आयोजित कर सकते हैं। Doodle को अपने संपर्क सूची तक पहुंचने की अनुमति दें ताकि निमंत्रण स्वचालित रूप से भेजे जा सकें, या मैन्युअल रूप से चुनें कि आप किसे आमंत्रित करना चाहते हैं।

Doodle की जॉब शेड्यूलिंग सेवा का उपयोग करके मीटिंग अनुरोध भेजें और दूसरों से प्राप्त करें। केवल कुछ ही क्लिक में अपनी अपॉइंटमेंट्स व्यवस्थित करें और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएँ।