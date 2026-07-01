Upptäck Doodles arbetsschema för ditt jobb

Att ha ett arbetsschema för att organisera dina dagliga uppgifter är avgörande för att öka produktiviteten. Oavsett om du är egenföretagare eller arbetar på ett företag är det vanligt att hantera flera uppgifter varje dag. Därför är det avgörande att använda en tjänst som Doodle för att kunna arbeta effektivt.

Doodle är ett schemaläggningsverktyg som gör det möjligt för dig att organisera dina möten, avtalade tider och uppgifter i en personlig kalender. Du kan lägga till redan inplanerade avtalade tider och lägga till nya allteftersom de dyker upp. Doodles arbetsschema är enkelt och intuitivt att använda. Du kan registrera dig på bara några sekunder och komma igång direkt.

En välstrukturerad arbetsplanering är avgörande för att få ut det mesta av din dag. Att veta när du ska delta i ett möte, åka iväg eller bege dig till en annan arbetsplats är viktigt för att utnyttja din tid på bästa sätt och förbättra dina resultat.

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Ett schemaläggningssystem för att optimera ditt arbete

För att till fullo kunna dra nytta av fördelarna med Doodles arbetsschema kan du välja Doodle Premium. Då kan du samla alla dina befintliga arbetsscheman, till exempel från Google Kalender, iCal eller Outlook, på en och samma plattform. På så sätt behöver du inte använda flera olika appar för att hantera dina möten – allt samlas i Doodles arbetsschema.

Använd Doodles schemaläggningsverktyg för att maximera din produktivitet. Du behöver inte manuellt anpassa varje möte efter andras scheman. Skapa helt enkelt en omröstning, bjud in dina kontakter och föreslå flera tidsalternativ. Dina gäster kan sedan välja det alternativ som passar dem bäst.

Förenkla dina möten

Med Doodles mötesplanerare kan du inte bara boka enskilda möten utan även möten med flera deltagare. Ge Doodle åtkomst till din kontaktlista så att inbjudningar skickas automatiskt, eller välj manuellt vilka du vill bjuda in.

Skicka mötesinbjudningar och ta emot dem från andra med hjälp av Doodles tjänst för arbetsplanering. Organisera dina möten med bara några få klick och öka din arbetseffektivitet.